ร้านอาหารเกาหลีชื่อดัง ประกาศปิดสาขาสุดท้ายในเซ็นทรัล ลาดพร้าว 11 ม.ค. 69

ร้านอาหารเกาหลีชื่อดังในเซ็นทรัล ลาดพร้าว ประกาศปิดสาขา 11 มกราคม 2569 โดยเป็นสาขาสุดท้ายแล้ว ยังไม่บอกจะไปเปิดที่ไหนต่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก RedSun Thailand Tokpokki มีการโพสต์ประกาศปิดร้าน REDSUN ร้านอาหารเกาหลีชื่อดังที่อยู่ในเซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยจะเปิดให้บริการวันที่ 11 มกราคม 2569
หลังจากที่มีประกาศออกไป ลูกค้าของร้านเข้ามาโพสต์ด้วยความเสียดาย เพราะนี่คือสาขาสุดท้ายแล้ว ส่วนอนาคตจะไปที่ไหน ร้านยังอุบเอาไว้ก่อน ให้รอประกาศอีกครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RedSun Thailand Tokpokki
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RedSun Thailand Tokpokki
