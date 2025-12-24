เปิดภาพล่าสุดผู้กองแคท อาทิติยา หลังลาออกราชการไปแล้ว 2 เดือน ตอนนี้ทำอะไร

เปิดภาพผู้กองแคทล่าสุด หลังลาออกจากราชการ ตอนนี้คว้าปริญญาเอก เป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเอง และครอบครัว ได้เป็น ร.ต.อ.หญิง ดร.แคท สมความตั้งใจ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง ดร.อาทิติยา เบ็ญจะปัก สามารถคว้าปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมเข้ารับมอบในพิธีประสาทปริญญาบัตร
ทั้งนี้ภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น โดยมีครอบครัวและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีในวันพิเศษนี้ ที่ขาดไม่ได้เห็นจะเป็นคุณพ่อ และคุณแม่ ที่ต่างยิ้มแก้วปริ ด้วยความภาคภูมิใจในตัวผู้กองแคท ลูกสาวสุดที่รัก โดยเฉพาะคุณพ่อที่เป็นแรงผลักดันสำคัญ ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องการเป็นศิลปิน ตั้งแต่เล็กจนโต จะเห็นคุณพ่อติดตามใกล้ชิดแทบทุกเวทีที่ลูกสาวคนนี้ขึ้นแสดง ล้มลุกคลุกคลานกันมานักต่อนัก จนวันนี้ที่ลูกสาวประสบความสำเร็จคนเป็นพ่อ เป็นแม่ ก็มีความสุข ภูมิใจ เป็นที่สุด
วันนี้เห็นลูกประสบความสำเร็จเรียนจบได้เป็นดอกเตอร์อย่างที่เขาตั้งใจ น้องบอกให้เป็นของขวัญปีใหม่พ่อกับแม่ พ่อก็ดีใจกับเขามาก ๆ หวังแค่อยากให้เขามีความสุข ทำงานก็อยากให้มีเวลาได้พักผ่อนบ้าง เขาทำงานเยอะทั้งถ่ายละคร ร้องเพลง กลับบ้านมาพ่อก็นอนแล้ว พ่อขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ลูกสาวพ่อคนนี้ด้วยนะครับ ขอฝากทุกผลงานของลูกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ" คุณพ่อผู้กองแคท กล่าว
