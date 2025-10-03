ผู้กองแคท อาทิติยา เดินหน้าไม่ถอยแม้มีดราม่า ล่าสุดเข้าร่วมประชุมที่ศรีสะเกษ พร้อมเสิร์ฟโชว์ลูกคอพิเศษเพลงสาวนาสั่งแฟนในที่ประชุม เวอร์ชั่นปลัดอำเภอ
กระทั่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ผู้กองแคท อาทิติยา ก็ได้สวมชุดข้าราชการเข้ารายงานตัวกับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ศาลากลางจังหวัดอย่างเรียบร้อย ซึ่งเป็นการย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ หรือปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษนั่นเอง
และวันนี้ (3 ตุลาคม 2568) เพียงวันเดียวหลังจากรายงานตัว ผู้กองแคท อาทิติยา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการประจำเดือนตุลาคม ที่หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ที่มีหน่วยงานราชการ นายก ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจากทั่วอำเภอมาร่วมกันเต็มห้อง
โดย ผู้กองแคท อาทิติยา ได้โพสต์ภาพและข้อความลงอินสตาแกรม @cat_atitiya โดยระบุว่า "การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ หน่วยงานราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2568 อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ"
ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่า ในช่วงแนะนำตัว ผู้กองแคท อาทิติยา ได้มีการโชว์ลูกคอร้องเพลงสาวนาสั่งแฟน กลางห้องประชุมด้วย ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเต็มรอยยิ้มและความอบอุ่น พร้อมเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ ผู้กองแคท อาทิติยา โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัว แฟนคลับและชาวศรีสะเกษก็แห่กันมาคอมเมนต์ให้กำลังใจและแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม เช่น สวยน่ารักครับขอให้มีความสุขนะครับ, ชาวศรีสะเกษยินดีต้อนรับครับ, สวยเก่งแกร่งและเท่ที่สุดเลยครับ, สวยงับ และผมอยู่อุทุมพรพิสัยครับ มาเยี่ยมเยือนได้
