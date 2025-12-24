HILIGHT
นางฟ้าสาว ไลฟ์จนซื้อบ้านเกือบ 20 ล้าน เผยมีเสี่ยเปย์หนัก เล่าจุดแตกหักที่เสียเขาไป


           สตรีมเมอร์สาว ออกมาเล่าเรื่องรายได้ หาเงินได้เดือนละหลายล้าน เพิ่งซื้อบ้านเกือบ 20 ล้านไปปีก่อน ขอบคุณเสี่ยที่เปย์หนัก รับใจสลาย เมื่อถึงจุดแตกหัก

สตรีมเมอร์สาว
ภาพจาก Instagram lois06277

           เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวงการที่สร้างรายได้ไม่น้อย สำหรับการไลฟ์สตรีมต่าง ๆ ขณะที่ก่อนหน้านี้ โซเชียลต่างฮือฮาเมื่อ "ลู่จื่อเซวียน" สตรีมเมอร์สาวชาวไต้หวัน ผู้ได้รับฉายาว่าเทพธิดาเกมมิ่ง ออกมาเปิดเผยถึงรายได้จากการไลฟ์สตรีม ที่ไม่เพียงทำให้เธอจะถอยรถใหม่ได้ แต่ยังซื้อบ้านได้ทั้งหลังตั้งแต่ยังสาว 

           จากรายงานของ Mirror Media ลู่จื่อเซวียน เป็นสตรีมเมอร์สาวหน้าตาน่ารัก เธอมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 415,000 คน อย่างไรก็ตาม บทสัมภาษณ์ของเธอในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อย เมื่อเธอออกมาเปิดใจว่า เมื่อปี 2567 เธอเพิ่งจ่ายเงิน 20 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 19 ล้านบาท) ซื้อบ้านอายุ 15 ปี ขนาด 16.6 ตารางเมตร ซึ่งเจ้าตัวยอมรับตรง ๆ ว่า ค่าใช้จ่ายก้อนนี้ ต้องขอบคุณสปอนเซอร์รายหนึ่ง ที่เคยให้การสนับสนุนเธออย่างเต็มที่ 

สตรีมเมอร์สาว
ภาพจาก Instagram lois06277

          ลู่จื่อเซวียน เล่าว่าหลังจากเข้าสู่วงการไลฟ์สตรีมเมื่ออายุ 21 ปี เธอได้พบกับผู้ให้การสนับสนุนที่ร่ำรวยรายหนึ่งจากเมืองไถหนาน เสี่ยคนนี้ใจกว้างมาก เป็นสายเปย์ที่ส่งของขวัญให้เธอย่างมากมาย ทำให้เธอหาเงินได้เดือนละ 2 - 3 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 1.9 - 2.9 ล้านบาท) อย่างชิล ๆ แถมยังเคยทำสถิติเปย์ให้เธอ 7 - 8 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 6.9 - 7.8 ล้านบาท) ภายในวันเดียว ซึ่งแม้ว่าจะหักเงินในส่วนของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้ว ก็ยังเหลือเงินเข้ากระเป๋าเธอกว่า 4 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 3.9 ล้านบาท)

           ด้วยเงินจำนวนนี้ ทำให้เธอไม่เพียงซื้อรถคันใหม่ แต่ยังซื้อร้านใหม่ให้ครอบครัวได้อีกด้วย แถมยังมีเงินเก็บจนซื้อบ้านได้ในเวลาต่อมา

สตรีมเมอร์สาว
ภาพจาก Instagram lois06277

          สำหรับเบื้องหลังของเสี่ยลึกลับคนนี้ เธอทราบว่าตอนนั้นเขาอายุ 42 ปี มีลูกชาย 2 คน และก็เป็นแฟนที่ดูไลฟ์ของเธอทั้งครอบครัว

          เธอเคยพบกับเสี่ยคนนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในงานอีเวนต์ที่ทางแพลตฟอร์มจัดขึ้น เขามาที่งานพร้อมกับลูกชายทั้ง 2 คน ตอนนั้นเองเธอจึงได้รู้ว่าที่เขาดูแลเธอเป็นพิเศษ ไม่ได้เกิดจากความคาดหวังอะไรตอบแทน แต่เขาแค่อยากมีลูกสาวเท่านั้น
 
          ความสัมพันธ์ของเธอกับเสี่ยรายนี้เป็นไปด้วยดีมาตลอด จนกระทั่งครั้งหนึ่งที่เขาเรียกร้องให้เธอมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมหญิง ที่มีรสนิยมชอบผู้หญิงด้วยกัน ทำให้เธอโกรธมากและสวนเขากลับว่า "คุณคงไม่คิดว่าตัวเองเป็นพ่อจริง ๆ ของฉันใช่ไหม !" จากนั้นเธอก็บล็อกผู้หญิงคนนั้นไป

สตรีมเมอร์สาว
ภาพจาก Instagram lois06277

           ลู่จื่อเซวียน ยอมรับว่าตัวเองมักเถียงกับเสี่ยคนนี้บ่อยครั้ง แต่รอบนี้เขาถึงขั้นบล็อกเธอไป ทำให้เธอปวดใจมาก เพราะรู้ว่าตัวเองคงเสียสปอนเซอร์รายนี้ไปตลอดกาล

           "เพราะเขาไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน ฉันเองก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เขาบล็อกฉันอยู่หลายสัปดาห์ แล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลย" ลู่จื่อเซวียน เผย และยอมรับว่าตอนนั้นเองที่เธอรู้ตัวว่าเสียขาเปย์รายใหญ่ไปแล้วจริง ๆ

สตรีมเมอร์สาว
ภาพจาก Instagram lois06277

สตรีมเมอร์สาว
ภาพจาก Instagram lois06277

สตรีมเมอร์สาว
ภาพจาก Instagram lois06277


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media





