HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัล เมียที่จริงใจ นั่งร่วมงานแต่งสามี บอกไม่ใช่สามีเก่า ความสัมพันธ์ของเรายังดีอยู่

          เมียที่จริงใจ โพสต์คลิปไปร่วมงานแต่งสามีของตัวเอง บอกไม่ใช่สามีเก่า ความสัมพันธ์ของเรายังดีอยู่ กลายเป็นไวรัลร้อน 

ภรรยาไปงานแต่งสามี
ภาพจาก TikTok @guebidadarisurga

          วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Wolipop เผยว่า มีคลิปวิดีโอของหญิงรายหนึ่งในอินโดนีเซียกลายเป็นไวรัล และเกิดกระแสที่ถกเถียงร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อเธอได้เผยช่วงเวลาขณะที่แต่งตัวสวยงามไปร่วมงานแต่งงานของสามีตัวเองกับเจ้าสาวคนอื่น ทั้งยังยืนยันอย่างมั่นใจว่า เจ้าบ่าวเป็นสามีของเธอคนปัจจุบัน ไม่ใช่อดีตสามี

ภรรยาไปงานแต่งสามี
ภาพจาก TikTok @guebidadarisurga

          โดยในคลิปวิดีโอปรากฏให้เห็นหญิงรายนี้กำลังนั่งอยู่ในงานพิธี ท่ามกลางแขกเหรื่อที่ไปร่วมแสดงความยินดี ในขณะที่เบื้องหน้าของเธอนั้นมองเห็นสามีและผู้หญิงอีกคนที่กำลังจะมาเป็นภรรยาของเขาอีกคน เธอนั่งมองดูทั้งสองในชุดพิธีแบบดั้งเดิมที่งดงาม โดยมีฉากหลังเป็นโคมระย้าคริสตัล และเวทีที่ประดับประดาด้วยดอกไม้สด

          ในคลิปวิดีโอระบุข้อความว่า "สวัสดีชาวเจน Z พวกคุณอยู่ในช่วงไหนกัน ถ้าฉันอยู่ในช่วงที่คอยดูแลสามี ฉันคงแต่งงานอีกครั้ง" 

ภรรยาไปงานแต่งสามี
ภาพจาก TikTok @guebidadarisurga

          โดยหญิงเจ้าของโพสต์เผยว่า เธอตกลงที่จะให้สามีมีความสัมพันธ์แบบคู่สมรสหลายคน เธอต้องการเคารพความปรารถนาของสามี เธอเชื่อคำสัญญาและหลักการของเขา เธอรู้สึกพร้อมที่จะยอมรับคู่ครองใหม่ในความสัมพันธ์ และอนุญาตให้สามีแต่งงานใหม่ได้ เธอพยายามทำจิตใจให้สงบเพื่อที่จะผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้อย่างราบรื่น 

          คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 22 ล้านครั้ง อย่างไรก็ดี มีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงต้องยอมให้สามีมีภรรยาหลายคน ในขณะที่เธอยังต้องทำหน้าที่ภรรยาเหมือนเดิม ถึงขนาดต้องไปนั่งร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งงานเช่นนี้ จึงเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ 

ภรรยาไปงานแต่งสามี
ภาพจาก TikTok @guebidadarisurga

          ต่อมา รายงานเผยว่า หญิงในคลิปวิดีโอคือ อิสมาวาติ วัย 27 ปี จากเมืองโกโรนตาโล จังหวัดสุลาเวสีเหนือ ได้ออกมาเผยว่า เหตุการณ์ในคลิปวิดีโอนั้น "เป็นช่วงเวลาที่เธอพาสามีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับภรรยาคนที่สองของเขาจริง ๆ" พร้อมทั้งยืนยันว่า "เขาไม่ใช่สามีเก่า แต่ยังเป็นสามีของฉัน ความสัมพันธ์ของเรายังดีอยู่" 

          อิสมาวาติ อธิบายว่า แม้จะมีคนใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ความสัมพันธ์ของเธอและสามียังราบรื่น และการที่เธอตัดสินใจไปงานแต่งงานใหม่ของสามีนั้นเกิดจากการสื่อสารที่ดี และมีการเตรียมพร้อมทางจิตใจไปล่วงหน้าแล้ว  


ขอบคุณข้อมูลจาก Wolipop





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัล เมียที่จริงใจ นั่งร่วมงานแต่งสามี บอกไม่ใช่สามีเก่า ความสัมพันธ์ของเรายังดีอยู่ โพสต์เมื่อ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 11:19:00 1,926 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย