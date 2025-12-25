ไวรัล เมียที่จริงใจ นั่งร่วมงานแต่งสามี บอกไม่ใช่สามีเก่า ความสัมพันธ์ของเรายังดีอยู่

เมียที่จริงใจ โพสต์คลิปไปร่วมงานแต่งสามีของตัวเอง บอกไม่ใช่สามีเก่า ความสัมพันธ์ของเรายังดีอยู่ กลายเป็นไวรัลร้อน
ภาพจาก TikTok @guebidadarisurga
อิสมาวาติ อธิบายว่า แม้จะมีคนใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ความสัมพันธ์ของเธอและสามียังราบรื่น และการที่เธอตัดสินใจไปงานแต่งงานใหม่ของสามีนั้นเกิดจากการสื่อสารที่ดี และมีการเตรียมพร้อมทางจิตใจไปล่วงหน้าแล้ว
วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Wolipop เผยว่า มีคลิปวิดีโอของหญิงรายหนึ่งในอินโดนีเซียกลายเป็นไวรัล และเกิดกระแสที่ถกเถียงร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อเธอได้เผยช่วงเวลาขณะที่แต่งตัวสวยงามไปร่วมงานแต่งงานของสามีตัวเองกับเจ้าสาวคนอื่น ทั้งยังยืนยันอย่างมั่นใจว่า เจ้าบ่าวเป็นสามีของเธอคนปัจจุบัน ไม่ใช่อดีตสามี
โดยในคลิปวิดีโอปรากฏให้เห็นหญิงรายนี้กำลังนั่งอยู่ในงานพิธี ท่ามกลางแขกเหรื่อที่ไปร่วมแสดงความยินดี ในขณะที่เบื้องหน้าของเธอนั้นมองเห็นสามีและผู้หญิงอีกคนที่กำลังจะมาเป็นภรรยาของเขาอีกคน เธอนั่งมองดูทั้งสองในชุดพิธีแบบดั้งเดิมที่งดงาม โดยมีฉากหลังเป็นโคมระย้าคริสตัล และเวทีที่ประดับประดาด้วยดอกไม้สด
ในคลิปวิดีโอระบุข้อความว่า "สวัสดีชาวเจน Z พวกคุณอยู่ในช่วงไหนกัน ถ้าฉันอยู่ในช่วงที่คอยดูแลสามี ฉันคงแต่งงานอีกครั้ง"
โดยหญิงเจ้าของโพสต์เผยว่า เธอตกลงที่จะให้สามีมีความสัมพันธ์แบบคู่สมรสหลายคน เธอต้องการเคารพความปรารถนาของสามี เธอเชื่อคำสัญญาและหลักการของเขา เธอรู้สึกพร้อมที่จะยอมรับคู่ครองใหม่ในความสัมพันธ์ และอนุญาตให้สามีแต่งงานใหม่ได้ เธอพยายามทำจิตใจให้สงบเพื่อที่จะผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้อย่างราบรื่น
คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 22 ล้านครั้ง อย่างไรก็ดี มีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงต้องยอมให้สามีมีภรรยาหลายคน ในขณะที่เธอยังต้องทำหน้าที่ภรรยาเหมือนเดิม ถึงขนาดต้องไปนั่งร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งงานเช่นนี้ จึงเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์
ต่อมา รายงานเผยว่า หญิงในคลิปวิดีโอคือ อิสมาวาติ วัย 27 ปี จากเมืองโกโรนตาโล จังหวัดสุลาเวสีเหนือ ได้ออกมาเผยว่า เหตุการณ์ในคลิปวิดีโอนั้น "เป็นช่วงเวลาที่เธอพาสามีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับภรรยาคนที่สองของเขาจริง ๆ" พร้อมทั้งยืนยันว่า "เขาไม่ใช่สามีเก่า แต่ยังเป็นสามีของฉัน ความสัมพันธ์ของเรายังดีอยู่"
