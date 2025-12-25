ทลายโกดังของปลอม สวมแบรนด์ดังเพียบ ของดารายังไม่เว้น แฉขบวนการจีนเทา

ทลายโกดังเครื่องสำอางปลอม ยึดแชมพู-เครื่องสำอาง สวมแบรนด์ดังเพียบ พบฝีมือจีนเทา เช่าโกดังนำเข้าของปลอม ขายออนไลน์ ยอดขายอู้ฟู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทลายโกดังเครื่องสำอางปลอม ยึดแชมพู-เครื่องสำอางปลอมแบรนด์ดัง กว่า 1 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปคบ. ได้รับเบาะแสว่าพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ยี่ห้อไลโอ (ปลอม) บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทางตำรวจจึงทำการสืบสวนจนทราบถึงสถานที่จัดเก็บและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ว่ามีการลักลอบนำสินค้าปลอมมาเก็บไว้ในโกดังพื้นที่เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อรอการกระจายสินค้า
จากนั้นวันที่ 23 ธันวาคม จึงเข้าค้นสถานที่เก็บสินค้าในพื้นที่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 จุด ดังนี้
1. สถานที่ใช้เป็นจุดรับพัสดุตีกลับ ภายในบ้านพักในพื้นที่ ซอยเพิ่มสิน 42 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
2. สถานที่จับเก็บสินค้าภายในโกดังในพื้นที่ ซอยเพิ่มสิน 42 แขวงสายไหม เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
สามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องเครื่องสำอางปลอม ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมดูและหนังศีรษะยี่ห้อ ไลโอ ปลอม จำนวน 25,892 ขวด
2. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า NU Formula ปลอม จำนวน 3,390 ขวด
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง CeraVe ปลอม จำนวน 2,600 ขวด
4. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Bioderma ปลอม จำนวน 768 ขวด
5. ผลิตภัณฑ์แชมพูยี่ห้อ head & shoulder ปลอม จำนวน 1,032 ชิ้น
6. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอม ยาสีฟัน ยาสระผม ปลอม ยี่ห้ออื่น ๆ จำนวน 57,364 ชิ้น
7. สติ๊กเกอร์ สำหรับติดผลิตภัณฑ์ปลอม ยี่ห้อต่าง ๆ จำนวน 23,355 ดวง
8. ฉลาก หมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับปลอมฉลาก อุปกรณ์อื่น จำนวน 4,054 ชิ้น
รวมตรวจยึดของกลาง รวม 118,455 ชิ้น มูลค่ากว่า 10,000,000 บาท นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดี
จากการสืบสวนเพิ่มเติม พบว่าผู้ที่เช่าโกดังเป็นชาวจีน มีพฤติการณ์โฆษณาจำหน่ายสินค้าปลอมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ลักลอบนำสินค้าปลอมจากต่างประเทศ มาจัดเก็บที่โกดังในเขตสายไหม เพื่อรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าในไทย โดยมียอดขายวันละประมาณ 500-1,000 ชิ้น ทำมาแล้วนาน 6 เดือน
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ต้องหามักจะสับเปลี่ยนบัญชีที่รับโอนเงินค่าสินค้า และโยกย้ายสถานที่จัดเก็บสินค้าอยู่ตลอด รวมถึงมีการเปลี่ยนชื่อร้านในแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นการอำพรางและให้ตรวจสอบได้ยาก
