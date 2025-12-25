HILIGHT
แฉรอง ผอ. โรงเรียนดัง ข้ามเลนชนเก๋ง ผ่านไป 1 เดือนยังไม่เยียวยา ขอจบที่ 20,000

 
            แฉรอง ผอ. โรงเรียนดัง ขับรถข้ามเลนชนเก๋ง ทำหญิงเจ็บหนัก กระดูกใต้ตาแตก ลั่นอยากได้ 1 แสนไม่มีให้ ไปฟ้องเอา เสนอจ่ายแล้วจบที่ 20,000 !

ถ้าอยากได้ ไปฟ้องเอา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด

           วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด  เผยกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกคนหนึ่ง ในพื้นที่ จ.นนทบุรี ซึ่งระบุว่ารถของตนถูก รอง ผอ. ของโรงเรียนชื่อดังในจังหวัด ขับรถข้ามเลนมาชน เป็นผลให้แม่ที่นั่งอยู่ในรถได้รับบาดเจ็บ 

           โดยหมอโรงพยาบาลเอกชน เอกซเรย์แม่ตาม พ.ร.บ. เบื้องต้นบอกว่ากระดูกใต้ตาแตก แนะนำให้รีบผ่าตัดรักษา แต่เนื่องจากวงเงินประกันของแม่ไม่พอค่าผ่าตัด  อีกทั้งรถของฝ่าย รอง ผอ. ไม่มีประกัน ทำให้ต้องย้ายแม่กลับมาใช้สิทธิ์รักษา 30 บาทที่โรงพยาบาลอีกแห่งแทน

           แต่หมอของโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์ 30 บาท กลับบอกว่าไม่ต้องผ่าตัด ให้กินยาเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็หายเอง ซึ่งตอนนี้เวลาผ่านมา 1 เดือนแล้ว แม่ยังไม่มีท่าทีว่าจะหาย และยังมีอาการชาที่ใบหน้าอยู่ 

           ทั้งนี้ ตนถามคู่กรณี ทางนั้นก็บอกว่าจะรักษาแม่ให้หายแล้วค่อยมาคุยกัน แต่แม่ต้องรักษาในระยะยาว ตอนนี้ตนไม่มีเงินเดินทาง และต้องหยุดงานพาแม่ไปหาหมอด้วย ตนได้ขอให้ รอง ผอ. ชดใช้เยียวยามาจำนวน 100,000 บาท แต่ทางนั้นกลับบอกว่าไม่มี ถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องศาลเอา

ถ้าอยากได้ ไปฟ้องเอา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด

           ผ่านไป 1 สัปดาห์ ตนโทร. คุยกับรอง ผอ. อีกครั้ง ฝั่งนั้นบอกว่าให้จบที่ 20,000 บาท และชี้ว่าต่อให้ไปฟ้องศาลตนก็คงไม่ได้ 100,000 บาทอยู่ดี และยังต้องเสียค่าทนาย 

           ด้วยเหตุนี้ ตอนนี้แม่ของตนจึงยังไม่ได้รับการเยียวยาใด ๆ จากรอง ผอ. เลยสักบาท ส่วนเงินที่ตนมีอยู่ก็หมดไปกับการจ่ายค่ารถยก ค่าพาแม่ไปหาหมอ ใบเสร็จต่าง ๆ ค่าเช่ารถ ค่าลูกเรียน อีกทั้งยายของตนก็อายุ 80 ปีแล้ว ช่วงสัปดาห์แรกตนต้องดูแลยาย ทำให้ไปขายของไม่ได้ ต้องยืมเงินจากคนอื่น 
 
           ส่วนประกันของตนก็บอกว่า ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ตนต้องเรียกกับคู่กรณีเอง เขามีหน้าที่แค่ฟ้องเรื่องซ่อมรถ จึงอยากสอบถามว่าควรทำยังไงต่อไป 

           ทั้งนี้ มีคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เชียร์ให้เดินหน้าฟ้องเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม หากสามารถทำได้ และขอให้ทางสายไหมต้องรอดเข้าช่วยเหลือเคสนี้ ส่วนเรื่องทนายความนั้นสามารถติดต่อสภาทนายความ หรือหาทนายอาสามาช่วยเหลือ 

ถ้าอยากได้ ไปฟ้องเอา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด

แฉรอง ผอ. โรงเรียนดัง ข้ามเลนชนเก๋ง ผ่านไป 1 เดือนยังไม่เยียวยา ขอจบที่ 20,000 โพสต์เมื่อ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 15:05:08
