ฝรั่งแชร์โมเมนต์ใจฟู จองที่พักได้ดูคอนเสิร์ตฟรีจากวงชื่อดัง ได้รู้ความหมายเพลงแล้วยิ่งซึ้ง

คู่รักต่างชาติ แชร์โมเมนต์จองโรงแรมที่เชียงใหม่ กลายเป็นที่นั่ง VIP ได้ดูคอนเสิร์ต Cocktail แบบส่วนตัว ยิ่งซึ้งเมื่อรู้ความหมายเพลง รับปากจะเอาไปเปิดในงานแต่งงาน
ภาพจาก TikTok @ayree1112
วันที่ 22 ธันวาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวชวนประทับใจจากผู้ใช้ TikTok @ayree1112 คู่รักชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้โพสต์คลิปขณะพักผ่อนที่โรงแรมใกล้สนามบินเชียงใหม่ แต่กลับได้เจอเซอร์ไพรส์ใหญ่ เพราะเป็นช่วงเวลาที่วง Cocktail กำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่ใกล้ ๆ จนเกิดเป็นบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก
เจ้าของเรื่องราวโพสต์ข้อความว่า "POV: เมื่อคุณจองโรงแรมไว้ใกล้สนามบินเชียงใหม่ แต่กลับได้ดูคอนเสิร์ตวงไทยแบบส่วนตัว" พร้อมแคปชั่นติดตลกว่า ไม่คาดคิดเลยว่าวง Cocktail จะเป็นวงที่มาต้อนรับการมาเยือนไทยของพวกเขาในครั้งนี้
คลิปดังกล่าวนั้นคือส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ต "77 Ever Tour" ซึ่งเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตอำลาแฟนเพลงทุกจังหวัดครั้งสุดท้ายของวง Cocktail โดยเพลงที่นักท่องเที่ยวรายนี้ถ่ายมาลง คือเพลงฮิตอย่าง "งานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวง" ซึ่งไพเราะและมีความหมายกินใจ จนคู่รักชาวไทยจำนวนมากต่างเลือกนำไปใช้เปิดในงานแต่งงาน
ภาพจาก TikTok @ayree1112
งานนี้เหล่าชาวเน็ตไทยที่ได้เห็นคลิปต่างรู้สึกปลื้มใจแทนนักท่องเที่ยวคู่นี้ที่ได้ดูวง Cocktail ในที่นั่งสุดพิเศษ โดยยกให้วงนี้คือตัวท็อปของเมืองไทยที่เปิดขายบัตรเมื่อไหร่ก็หมดเกลี้ยงตลอด แถมยังเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งเพราะพวกเขากำลังเตรียมจะยุบวงแล้ว จึงถือว่าเป็นโชคดีของนักท่องเที่ยวรายนี้อย่างที่สุด
ความน่ารักยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อมีคนไทยเข้าไปบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่นิยมที่สุดในงานแต่งงาน ซึ่งสาวต่างชาติได้อ่านแล้วก็ตอบกลับด้วยว่า "ฉันกับแฟนเจอกันที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว บางทีนี่อาจจะเป็นสัญญาณก็ได้ ! หากพวกเราได้แต่งงานกัน เพลงนี้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในงานแต่งงานอย่างแน่นอน" ถือเป็นเรื่องราว Soft Power เล็ก ๆ ที่น่ารักจากเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันอย่างแท้จริง