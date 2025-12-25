สลด ดอยจอวาเล นักท่องเที่ยวสาวพลัดตกหน้าผาดับ เร่งกู้ร่างจากเหวลึก 200 เมตร

สาววัย 22 จากสุราษฎร์ธานี เดินทางมาเที่ยวดอยจอวาเล จ.ตาก หายตัวกลางคืน ก่อนพบศพตกหน้าผาลึก 200 เมตร ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่าอุปสรรคเร่งกู้ร่าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิเพชรเกษมท่าสองยาง
วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก AEC อาเซียน News รายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รับแจ้งจากกลุ่มลูกหาบแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่ท่าสองยาง ว่าเกิดเหตุนักท่องเที่ยวหญิงชาวใต้ที่เดินทางมาเที่ยว ดอยจอวาเล เกิดพลัดตกหน้าผาสูงจนเสียชีวิต ทราบชื่อต่อมาคือ นางสาวสโรชา อายุ 22 ปี ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พลัดตกเหวลึกราว 200 เมตร บริเวณจุดกางเต็นท์เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติดอยจอวาเล
ลูกหาบแจ้งว่า เมื่อเช้าวันนี้ได้รับแจ้งจากแฟนหนุ่มของผู้สูญหายว่าแฟนสาวของตนเองหายไป จึงช่วยกันค้นหากับผู้ที่เดินทางไปด้วยกันเป็นกลุ่มหลายคน จนพบโทรศัพท์และผ้าห่มถุงนอนตกอยู่ไหล่เขาด้านล่าง ใกล้ ๆ กันพบศพหญิงสาวจึงรีบแจ้งให้แฟนหนุ่มทราบและรายงานเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื่อเร่งเข้าทำการกู้ร่างโดยเร็วที่สุด
ด้าน นายณรงค์ เปรี่ยงคำ ผู้จัดการมูลนิธิเพชรเกษม เผยว่า มีการรอการยืนยันขอเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้การเคลื่อนย้ายร่างของหญิงสาวรายนี้ออกมา แต่เฮลิคอปเตอร์มีภารกิจปฏิบัติการเร่งด่วนอื่นอยู่ เจ้าหน้าที่จึงมีการประสานหน่วยงานทหารพราน กรมทหารพรานที่ 35 ฝ่ายปกครอง หน่วยป้องกันภัย อบต.ท่าสองยาง ตำรวจ สภ.แม่เมย หน่วยกู้ภัย และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ รวมพลเร่งเดินเท้าเข้าพื้นที่แล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เบื้องต้นการเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่เมย ได้ทราบเรื่องและรอกู้ชีพกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่เพื่อนำส่งยังโรงพยาบาลท่าสองยาง เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
ล่าสุด (19.18 น.) มูลนิธิเพชรเกษมท่าสองยาง โพสต์ระบุว่า เจ้าหน้าที่เดินทางถึงจุดหมาย ดอยจอวาเลแล้ว พรุ่งนี้จะทำการกู้ร่างผู้เสียชีวิต
