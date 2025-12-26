HILIGHT
ลูกค้าผงะ ร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมสาขาดัง มีอะไรอยู่ข้างบนท่อ งงใจ พนง. เห็นแต่กลับนิ่ง


           ลูกค้าแชร์ประสบการณ์สุดสยอง เจอหนูตัวใหญ่เดินบนท่อระบายอากาศร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมกลางห้างดัง แฉพนักงานนิ่งเฉย แจ้งต้นสังกัดก็ไร้การตอบกลับ 

ร้านอาหารญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bankkykub Seung Hyoen

           วันที่ 25 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Bankkykub Seung Hyoen โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เล่าประสบการณ์ชวนผิดหวังหลังไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง สาขาสยามสแควร์วัน หลังพบหนูตัวใหญ่เดินเพ่นพ่านบนท่อเหนือหัวขณะนั่งทานอาหาร โดยพบว่าพนักงานกลับมองเป็นเรื่องปกติ ซ้ำพอร้องเรียนไปทางเพจร้านก็กลับไม่ได้รับการปรับปรุง

           เจ้าของโพสต์ระบุว่า แชร์ประสบการณ์การใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น Premium เมื่อ 6 ธันวาคมที่ผ่านมาไปทานกับเพื่อน ๆ ตกใจมากที่เห็นหนูตัวใหญ่เดินอยู่บนท่อเหนือหัวหลายครั้ง ซึ่งจุดที่พีคคือพนักงานหน้าร้านก็เห็นภาพเดียวกันแต่ทุกคนกลับนิ่งเฉยเหมือนเป็นเรื่องปกติ ไม่มีใครเข้ามาจัดการ หรือแม้แต่จะเดินมาขอโทษลูกค้าเลยสักคำ

ร้านอาหารญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bankkykub Seung Hyoen

            ที่ผมกังวลมากเพราะนี่คือร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเมนูของสดและของดิบจำนวนมาก ซึ่งเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยควรจะเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องดูแลให้เข้มงวดกว่าปกติหลายเท่า พอเกิดเรื่องผมก็พยายามช่วยแจ้งผ่าน DM ของเพจ และโทรหาสำนักงานใหญ่เพราะอยากให้ทางแบรนด์รับทราบและแก้ไข แต่จนถึงตอนนี้ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้ว ทุกอย่างเงียบกริบเหมือนส่งข้อความไปหาอากาศ ไร้การตอบกลับใดๆ

            ที่ผมออกมาโพสต์เพราะอยากให้ทางร้านปรับปรุงจริงๆ ผมไม่ได้ต้องการเงินคืน หรือไม่ได้อยากได้ของกำนัลอะไรมาชดเชยทั้งนั้น ผมแค่เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่ยังอยากกลับไปใช้บริการร้านนี้ต่อ แต่ผมอยากกลับไปทานด้วยความมั่นใจจริงๆ ว่าร้านจะสะอาดและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคแล้ว เพราะสำหรับร้านอาหารระดับนี้ มาตรฐานสุขอนามัยและการใส่ใจความรู้สึกลูกค้าควรจะชัดเจนกว่านี้ครับ

ร้านอาหารญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bankkykub Seung Hyoen

ร้านอาหารญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bankkykub Seung Hyoen


            จากโพสต์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวาง ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างรู้สึกสะอิดสะเอียนและกังวลต่อสุขอนามัย หลายความเห็นระบุว่าคงไม่กล้ากลับไปใช้บริการซ้ำ บางรายแซวว่าร้านระดับพรีเมียมแต่กลับมีโชว์กายกรรมสัตว์ให้ลูกค้าดู อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มผู้ใช้โซเชียลบางส่วนที่มองว่าปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกอย่างระบบจัดการของห้างสรรพสินค้า ซึ่งทำให้การกำจัดหนูทำได้ยากและไม่สามารถควบคุมได้แบบ 100% จึงไม่ควรตำหนิทางร้านเพียงฝ่ายเดียว

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหารญี่ปุ่น




