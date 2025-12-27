HILIGHT
ภาพงานแต่งงานสุดแปลกตา บรรยากาศอบอุ่นบ้าน ๆ แต่คนดูหวาดเสียวเหมือนกัน

          ภาพไวรัล งานแต่งงานสุดแปลกตาในสวน บรรยากาศอบอุ่นบ้าน ๆ ดูเย็นสบายเป็นกันเอง แต่คนดูรู้สึกหวาดเสียวเหมือนกัน 

งานแต่งแบบบ้าน ๆ
ภาพจาก TikTok @Hathuluong2002

          วันที่ 26 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพบรรยากาศในงานแต่งงานแห่งหนึ่งในเวียดนาม กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ เมื่องานแต่งงานแห่งนี้มีไอเดียบรรเจิด ไม่ต้องเช่าสถานที่หรูหราราคาแพง แต่ดัดแปลงใช้สวนหลังบ้านตั้งโต๊ะอาหารเลี้ยงแขก ให้ความรู้สึกแปลกตาไม่เหมือนใคร แต่หลาย ๆ คนเห็นแล้วหวาดเสียวเช่นเดียวกัน 

งานแต่งแบบบ้าน ๆ
ภาพจาก TikTok @Hathuluong2002

          จากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า มีโต๊ะจีนสำหรับเลี้ยงแขกในงานแต่งงานมากกว่าหลายสิบโต๊ะตั้งเป็นแนวยาวอยู่ในสวน ตรงกลางเป็นคูน้ำ และด้านข้างมีต้นมะพร้าวเรียงรายขนาบข้าง แขกที่ไปร่วมแสดงความยินดีต่างพากันนั่งกินอาหารที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้อย่างประทับใจ 

          รายงานเผยว่า งานแต่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในพื้นที่เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม มักมีสวนกว้างขวาง ทำให้สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องไปร้านอาหาร หรือห้องจัดเลี้ยงหรูหรา ทำให้บรรยากาศภายในงานแต่งงานดำเนินไปอย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง และยังมีลมธรรมชาติที่เย็นสบายและผ่อนคลายมาก 

งานแต่งแบบบ้าน ๆ
ภาพจาก TikTok @Hathuluong2002

          คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 2.7 ล้านครั้ง หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนหนึ่งรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศงานแต่งงานที่แปลกใหม่และมีชีวิตชีวา อย่างไรก็ดี มีหลายคนที่เห็นแล้วรู้สึกกังวลไปในทิศทางเดียวกัน โดยเกรงว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องวิ่งหนีกลางคันในระหว่างที่กำลังนั่งกินอาหาร  

งานแต่งแบบบ้าน ๆ
ภาพจาก TikTok @Hathuluong2002

          "รู้สึกหวาดเสียวบนหัวอย่างบอกไม่ถูก !" 
          "รู้สึกผ่อนคลาย เย็นสบาย และอบอุ่นเป็นกันเองอย่างเหลือเชื่อ แต่สิ่งเดียวที่กังวลคือ กลัวมะพร้าวจะหล่นใส่หัว"

          นอกจากนี้ยังมีบางรายสังเกตว่าคูน้ำที่อยู่ตรงกลางนั้นดูไม่สะดวกอย่างยิ่งสำหรับงานจัดเลี้ยงแขกจำนวนมาก หากมีการดื่มอวยพรหรือการเฉลิมฉลองใด ๆ จำเป็นต้องขยับตัวอย่างระมัดระวัง 

งานแต่งแบบบ้าน ๆ
ภาพจาก TikTok @Hathuluong2002

งานแต่งแบบบ้าน ๆ
ภาพจาก TikTok @Hathuluong2002

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 


โพสต์เมื่อ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 15:19:28
