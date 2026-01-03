เว็บไซต์ดัง จัดอันดับ 100 ขนมหวานแห่งปี 2025 ไทยไม่น้อยหน้า ติดโผ 2 เมนูยอดฮิต

TasteAtlas เผยโผ 100 ขนมหวานโลกปี 2025 ด้านเมนูไทยอย่าง ขนมครก และ ข้าวเหนียวมะม่วง ติดด้วย เช็กท็อป 10 ได้ที่นี่
วันที่ 1 มกราคม 2569 เว็บไซต์ TasteAtlas เว็บไซต์ด้านท่องเที่ยวชื่อดัง รวมทั้งยังแนะสูตรอาหาร รีวิว และชี้เป้าร้านอาหารเด็ด ๆ ทั่วโลก ประกาศผลการจัดอันดับ 100 ขนมหวานที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2025 ซึ่งอ้างอิงจากคะแนนโหวตจริงของผู้ใช้งานกว่า 97,422 รายการ
การจัดอันดับดังกล่าว พบว่า ประเทศที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดคือ ประเทศตุรกี คว้าอันดับ 1 ไปครอง กับเมนู อันตักยา คูเนเฟ (Antakya Künefesi) ได้คะแนน 4.51 คะแนน เป็นขนมทำมาจากแป้งฟิลโลที่นำมาตัดเป็นเส้นฝอยสอดไส้ด้วยชีสจืดเนื้อครีมเข้มข้นอบจสุก ราดด้วยน้ำเชื่อม เสิร์ฟโรยหน้าด้วยถั่วพิสตาชิโอ วอลนัต หรือเฮเซลนัตบด
ขณะที่ตัวแทนขนมหวานจากประเทศไทย ติดอันดับ 2 เมนู ประกอบด้วย
- ขนมครก (Khanom Khrok) คว้าอันดับที่ 24 ได้คะแนน 4.32 คะแนน เป็นขนมที่ผสานระหว่างแป้งข้าวเจ้าและกะทิ ขนมชนิดนี้จะถูกปรุงในกระทะเหล็กขนาดใหญ่ที่มีหลุมกลมขนาดเล็ก โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนการเตรียมสองขั้นตอน คือส่วนของแป้งที่ใช้ทำเป็นชั้นล่างเพื่อให้มีความกรอบ และส่วนของไส้กะทิที่มีความหวานละมุนและมีลักษณะเป็นครีมเติมไส้ ต้นหอมซอย เผือก ข้าวโพด หรือฟักทอง ขนมครกเป็นอาหารริมทางที่เป็นหัวใจสำคัญในประเทศไทย ผสมผสานระหว่างรสหวานและรสเค็มเข้าด้วยกันได้อย่างดีเยี่ยม
- ข้าวเหนียวมะม่วง (Mango Sticky Rice) คว้าอันดับที่ 64 ได้คะแนน 4.22 คะแนน เป็นเมนูยอดนิยมสำหรับปิดท้ายมื้ออาหารไทย โดยข้าวเหนียวมูนเสิร์ฟเคียงคู่กับมะม่วงสดและน้ำกะทิ ขนมหวานที่เรียบง่ายนี้ได้รับความนิยมอย่างเหลือเชื่อ และสามารถพบได้ตามร้านอาหารแทบทุกแห่งในประเทศไทย
10 อันดับขนมหวานที่ดีที่สุดในโลก ปี 2025
1.Antakya Künefesi ประเทศตุรกี
2.Clotted Cream Ice Cream ประเทศอังกฤษ
3.Gelato al Pistacchio ประเทศอิตาลี
4.Strudel ประเทศอิตาลี
5.Gaziantep Baklava ประเทศตุรกี
6.Fıstıklı Sarma ประเทศตุรกี
7.Tembleque ประเทศปวยร์โตรีโก
8.Crêpes Sucrées ประเทศฝรั่งเศส
9.Tinginys ประเทศลิทัวเนีย
10.Pão de Ló de Ovar ประเทศโปรตุเกส