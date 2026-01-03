HILIGHT
คนสงสัย แกะหัวกุ้งเจอสีประหลาดแบบนี้ ไขคำตอบเกิดจากอะไร กินแล้วเป็นอันตรายไหม ?

  
            สาวโพสต์ถามสั่งกุ้งมา เจอมันกุ้งสีฟ้าแค่ตัวเดียว แปลกตาจนไม่กล้ากิน ชาวเน็ตแห่ช่วยไขคำตอบเกิดจากอะไร กินแล้วจะเป็นอันตรายหรือไม่

มันกุ้งสีนี้ คืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Paveena Ngsn

            วันที่ 2 มกราคม 2569 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก Paveena Ngsn โพสต์ภาพลงในกลุ่ม "นี่ตัวอะไร" เผยให้เห็นกุ้งที่มีความผิดปกติบริเวณส่วนหัว โดยมีลักษณะเป็นสีฟ้าอ่อนซึ่งไม่คุ้นตา

            เจ้าของโพสต์ตั้งคำถามว่า "กุ้งที่มีหัวลักษณะนี้ถือว่าปกติหรือไม่ สามารถกินได้ไหม เพราะเพิ่งเคยพบเห็นน้ำในหัวเป็นสีฟ้าเป็นครั้งแรก" พร้อมระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่า กุ้งที่สั่งมาทั้งหมดเจอลักษณะเช่นนี้เพียงตัวเดียว จึงตัดสินใจทิ้งไปเนื่องจากไม่กล้ากินต่อ

             ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลหลากหลายแง่มุม โดยส่วนหนึ่งวิเคราะห์ว่า สีดังกล่าวอาจเกิดจากอาหารที่กุ้งกินเข้าไป หากเป็นกุ้งธรรมชาติมักกินตะไคร่น้ำหรือแพลงก์ตอน ส่งผลให้ตับหรือสิ่งที่อยู่ในกระเพาะกลายเป็นสีเขียวอมฟ้า ส่วนกุ้งฟาร์มอาจได้รับสารอาหารจำพวกวิตามิน พรีมิกซ์ (Premix) หรือมีการใช้คอปเปอร์ซัลเฟตในอาหารสัตว์ซึ่งมีสีฟ้าเข้ม หากฟาร์มไม่ได้ให้กุ้งอดอาหารก่อนนำไปจำหน่าย สีเหล่านี้อาจยังคงตกค้างอยู่ในส่วนหัวได้

            นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า สีของตับกุ้งหรือมันกุ้งนั้นสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพได้ โดยตับที่สมบูรณ์ควรมีสีน้ำตาลเข้มถึงดำเมื่อยังดิบ และเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มเมื่อปรุงสุก หากกุ้งมีอาการป่วย ตับมักจะมีลักษณะซีดหรือฝ่อ ทั้งนี้ หากพบกุ้งที่มีสีผิดปกติในลักษณะดังกล่าว ส่วนใหญ่มักไม่มีอันตราย หากเนื้อกุ้งยังคงแน่นและไม่มีกลิ่นเหม็นคาวผิดปกติ อย่างไรก็ตาม เพื่อความสบายใจและสุขอนามัยที่ดี แนะนำให้แกะส่วนหัวทิ้งแล้วเลือกินเฉพาะเนื้อที่สุกสะอาดแทน  

