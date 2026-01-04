HILIGHT
เมย์ รัชนก โพสต์สภาพเหรียญซีเกมส์ 2025 ยังไม่ถึงเดือนเลย เทียบเหรียญโอลิมปิกชัด

 
          เมย์ รัชนก โพสต์สภาพเหรียญซีเกมส์ 2025 ที่เปลี่ยนไป ผ่านไปยังไม่ถึงเดือนเลย พร้อมเทียบกับเหรียญโอลิมปิก 2024 ต่างกันขนาดไหน

เมย์ รัชนก โพสต์ภาพเหรียญซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Badminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

          วันที่ 4 มกราคม 2569 เมย์ รัชนก อินทนนท์ มีการโพสต์เหรียญทองซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พร้อมข้อความว่า อ้าวววววว !!  อย่าบอกนะว่าข้างในคือ ช็อกโกแลต เหมือนตอนเด็ก ๆ

          เมื่อมองที่เหรียญก็พบว่า มีรอยน้ำตาลขึ้นที่เหรียญเล็กน้อย หลายคนจึงวิจารณ์กันว่า ซีเกมส์จบยังไม่ถึงเดือน เหรียญก็ลอกซะแล้ว

เมย์ รัชนก โพสต์ภาพเหรียญซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ratchanok Intanon (รัชนก อินทนนท์)

          อย่างไรก็ตาม หากย้อนไปในโอลิมปิก 2024 ก็เกิดปัญหานี้เช่นกันหลังจากได้เหรียญไป 6 เดือน เจอสภาพเหรียญลอก สนิมขึ้น อย่างไรก็ตาม นักกีฬาที่ได้เหรียญสามารถส่งเคลมได้

          ส่วนกรณีน้องเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เจ้าของเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิก 2024 เคยโพสต์ไว้หลังจากตอนได้เหรียญหลังผ่านไป 6 เดือนว่า ยังอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ เพราะมีเทคนิคคือ ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง อย่าเปียก ห่อผ้าแบบมิดชิดและใส่กระเป๋ารูดซิปอย่างดี มีการกันความชื้นด้วย

เมย์ รัชนก โพสต์ภาพเหรียญซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Badminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

เมย์ รัชนก โพสต์ภาพเหรียญซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Badminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

เมย์ รัชนก โพสต์สภาพเหรียญซีเกมส์ 2025 ยังไม่ถึงเดือนเลย เทียบเหรียญโอลิมปิกชัด โพสต์เมื่อ 4 มกราคม 2569 เวลา 10:16:20 10,289 อ่าน
