เมย์ รัชนก โพสต์สภาพเหรียญซีเกมส์ 2025 ยังไม่ถึงเดือนเลย เทียบเหรียญโอลิมปิกชัด

เมย์ รัชนก โพสต์สภาพเหรียญซีเกมส์ 2025 ที่เปลี่ยนไป ผ่านไปยังไม่ถึงเดือนเลย พร้อมเทียบกับเหรียญโอลิมปิก 2024 ต่างกันขนาดไหน
ภาพจาก Badminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
วันที่ 4 มกราคม 2569 เมย์ รัชนก อินทนนท์ มีการโพสต์เหรียญทองซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พร้อมข้อความว่า อ้าวววววว !! อย่าบอกนะว่าข้างในคือ ช็อกโกแลต เหมือนตอนเด็ก ๆ
เมื่อมองที่เหรียญก็พบว่า มีรอยน้ำตาลขึ้นที่เหรียญเล็กน้อย หลายคนจึงวิจารณ์กันว่า ซีเกมส์จบยังไม่ถึงเดือน เหรียญก็ลอกซะแล้ว
ส่วนกรณีน้องเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เจ้าของเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิก 2024 เคยโพสต์ไว้หลังจากตอนได้เหรียญหลังผ่านไป 6 เดือนว่า ยังอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ เพราะมีเทคนิคคือ ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง อย่าเปียก ห่อผ้าแบบมิดชิดและใส่กระเป๋ารูดซิปอย่างดี มีการกันความชื้นด้วย
