ลูกค้ามึน ซื้อเงาะจากตลาดเน่าเกือบยกถุง กลับไปที่ร้านเจอพ่อค้าด่ากราด ลั่นแรงถึงพ่อ


          ลูกค้าซื้อเงาะเตรียมไหว้พระ แต่กลับเจอเน่าเกือบยกถุง เมื่อนำไปขอเปลี่ยนกลับถูกพ่อค้าด่าหยาบถึงบุพการี อ้างแค่คำอุทาน กร่างใส่ไม่หยุด 

พ่อค้าด่าลูกค้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

          วันที่ 3 มกราคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปเดือดระหว่างลูกค้ากับพ่อค้าขายเงาะ พิกัดตลาดสดแห่งหนึ่ง หลังไปซื้อเงาะเตรียมจะเอาไปไหว้พระ แต่พอเปิดดูที่บ้านกลับพบว่าเงาะเน่าเสียเกือบยกถุง พอเอาไปคืนกลับถูกพ่อค้าด่าทอด้วยคำหยาบคายถึงบุพการี 

          ลูกค้าเล่าว่า ตนไปซื้อเงาะที่ร้านประจำซึ่งปกติซื้อกับภรรยาเจ้าของร้าน แต่วันเกิดเหตุพบสามีแม่ค้าเป็นคนขาย โดยทางร้านวางเงาะสภาพสวยสดไว้ด้านบนและจัดใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้ว ราคาถุงละ 60 บาท ลูกค้าไม่สามารถเลือกเองได้ แต่ด้วยความเชื่อใจจึงซื้อมา แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านพบว่าเงาะในถุงเน่าเสีย สภาพเขียวคล้ำเกือบ 90% จึงตัดสินใจขับรถกลับไปที่ร้านเพื่อขอเปลี่ยนสินค้า 


พ่อค้าด่าลูกค้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

          ช่วงหนึ่งในคลิปพอลูกค้านำเงาะดังกล่าวไปให้ดู พ่อค้ากลับแสดงอาการไม่พอใจอย่างรุนแรง และหลุดคำด่าหยาบคายถึงขั้นด่าพ่อลูกค้า ทำให้ลูกค้าก็เดือดว่าทำไมต้องมาด่ากันขนาดนี้ แต่พ้อค้ากลับอ้างว่าไม่ได้ด่า ประโยคนั้นเป็นแค่คำอุทาน โดยโบ้ยว่าที่โมโหเพราะลูกค้ามีอาการใส่ก่อน พร้อมท้าทายว่า "มึงข้องใจป่ะล่ะ"

         ฝั่งลูกค้า ยืนยันว่าตนและแม่พูดจาสุภาพ ไม่มีคำหยาบเลยสักคำ ส่วนที่เทเงาะลงพื้นไม่ใช่การหาเรื่อง แต่ต้องการโชว์หลักฐานให้คนเห็นว่าสภาพเงาะมันใช้ไม่ได้จริง ๆ พร้อมตั้งคำถามถึงวุฒิภาวะว่า "คนอายุ 50 มาด่าพ่อแม่คนอื่นแบบนี้ เรียกว่าผู้ใหญ่ที่มีสติเหรอ ?





