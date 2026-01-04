ดราม่า ออร์แกไนซ์เทงานแต่งบ่าวสาวโดยไม่ทันตั้งตัว สู่ข่าวเศร้าที่ไม่มีใครคาดคิด หลังวันถัดมาร่างเจ้าตัวเสียชีวิตภายในรถยนต์
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 โลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์กรณีพิธีกรงานแต่งท่านหนึ่ง เล่าเรื่องราวที่ออแกไนเซอร์ชื่อดังเทงานแต่งอย่างกะทันหัน ทั้งที่ฝ่ายลูกค้าชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนล่วงหน้า โดยอ้างว่านำเงินไปมัดจำส่วนต่าง ๆ แต่กลับจองสถานที่เพียงปากเปล่าจนทีมงานไม่สามารถเข้าจัดพื้นที่ได้ อีกทั้งยังปิดเครื่องติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันเตรียมงาน ส่งผลให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการควักทุนทรัพย์จ่ายเงินใหม่ทั้งหมดเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากมีผู้เสียหายรายอื่นในพื้นที่ต่างจังหวัดถูกทิ้งงานในลักษณะเดียวกันอีกด้วย
ทางด้านพิธีกรสาวผู้แนะนำออร์แกไนซ์รายนี้เผยว่า เธอพยายามแสดงความรับผิดชอบด้วยการประสานงานช่วยเหลือคู่บ่าวสาวอย่างเต็มที่จนวินาทีสุดท้าย แม้จะรู้สึกตกใจและเสียใจที่ความเชื่อใจถูกทำลายลง โดยยืนยันว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงยังพูดคุยกันได้ตามปกติ แต่หลังจากนั้นกลับหายสาบสูญทิ้งให้ลูกค้าและทีมงานต้องเผชิญวิกฤตเพียงลำพัง ทั้งนี้เธอจึงฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ และพร้อมทำหน้าที่พิธีกรเพื่อกู้สถานการณ์ให้เพื่อนสนิทอย่างสุดความสามารถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวด่วนนครลำปาง
ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 4 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก LPCM News : ข่าวลำปาง คัดสรรเพื่อคนลำปาง โพสต์ระบุว่า จากประเด็นดราม่าคู่บ่าวสาวที่ไม่สามารถติดต่อผู้จัดงานได้นั้น ล่าสุดพบว่าออร์แกไนซ์คนดังกล่าวได้จบชีวิตภายในรถยนต์ส่วนตัวเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยสภาพที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งจอดอยู่ริมถนนบริเวณทางเข้าสุสานหมู่บ้านปงใต้ ภายในพบร่างชายอายุ 43 ปี เสียชีวิตอยู่บนเบาะที่นั่งที่ปิดล็อกสนิท และพบคราบเถ้าถ่านจากเตาอั่งโล่วางอยู่บริเวณเบาะหลัง ซึ่งชาวบ้านระบุว่าเห็นรถคันดังกล่าวมาจอดนิ่งสนิทตั้งแต่ช่วงเย็นวันก่อนหน้า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพชันสูตรเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและเร่งประสานญาติให้รับทราบต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวด่วนนครลำปาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lannapost ลานนาโพสต์ ข่าวลำปาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lannapost ลานนาโพสต์ ข่าวลำปาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lannapost ลานนา
ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก LPCM News : ข่าวลำปาง คัดสรรเพื่อคนลำปาง