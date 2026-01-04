HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

บ่าวสาวเศร้า โดนคนจัดทิ้งงานวิวาห์ ก่อนอีกวันเจอข่าวช็อก ออแกไนซ์เลือกจากไปคารถยนต์



          ดราม่า ออร์แกไนซ์เทงานแต่งบ่าวสาวโดยไม่ทันตั้งตัว สู่ข่าวเศร้าที่ไม่มีใครคาดคิด หลังวันถัดมาร่างเจ้าตัวเสียชีวิตภายในรถยนต์ 


ออแกไนซ์ เทงานแต่ง ก่อนจบชีวิต

          เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 โลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์กรณีพิธีกรงานแต่งท่านหนึ่ง เล่าเรื่องราวที่ออแกไนเซอร์ชื่อดังเทงานแต่งอย่างกะทันหัน ทั้งที่ฝ่ายลูกค้าชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนล่วงหน้า โดยอ้างว่านำเงินไปมัดจำส่วนต่าง ๆ แต่กลับจองสถานที่เพียงปากเปล่าจนทีมงานไม่สามารถเข้าจัดพื้นที่ได้ อีกทั้งยังปิดเครื่องติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันเตรียมงาน ส่งผลให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการควักทุนทรัพย์จ่ายเงินใหม่ทั้งหมดเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากมีผู้เสียหายรายอื่นในพื้นที่ต่างจังหวัดถูกทิ้งงานในลักษณะเดียวกันอีกด้วย

          ทางด้านพิธีกรสาวผู้แนะนำออร์แกไนซ์รายนี้เผยว่า เธอพยายามแสดงความรับผิดชอบด้วยการประสานงานช่วยเหลือคู่บ่าวสาวอย่างเต็มที่จนวินาทีสุดท้าย แม้จะรู้สึกตกใจและเสียใจที่ความเชื่อใจถูกทำลายลง โดยยืนยันว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงยังพูดคุยกันได้ตามปกติ แต่หลังจากนั้นกลับหายสาบสูญทิ้งให้ลูกค้าและทีมงานต้องเผชิญวิกฤตเพียงลำพัง ทั้งนี้เธอจึงฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ และพร้อมทำหน้าที่พิธีกรเพื่อกู้สถานการณ์ให้เพื่อนสนิทอย่างสุดความสามารถ

ออแกไนซ์ เทงานแต่ง ก่อนจบชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวด่วนนครลำปาง



          ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 4 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก LPCM News : ข่าวลำปาง คัดสรรเพื่อคนลำปาง โพสต์ระบุว่า จากประเด็นดราม่าคู่บ่าวสาวที่ไม่สามารถติดต่อผู้จัดงานได้นั้น ล่าสุดพบว่าออร์แกไนซ์คนดังกล่าวได้จบชีวิตภายในรถยนต์ส่วนตัวเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยสภาพที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งจอดอยู่ริมถนนบริเวณทางเข้าสุสานหมู่บ้านปงใต้ ภายในพบร่างชายอายุ 43 ปี เสียชีวิตอยู่บนเบาะที่นั่งที่ปิดล็อกสนิท และพบคราบเถ้าถ่านจากเตาอั่งโล่วางอยู่บริเวณเบาะหลัง ซึ่งชาวบ้านระบุว่าเห็นรถคันดังกล่าวมาจอดนิ่งสนิทตั้งแต่ช่วงเย็นวันก่อนหน้า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพชันสูตรเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและเร่งประสานญาติให้รับทราบต่อไป

ออแกไนซ์ เทงานแต่ง ก่อนจบชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวด่วนนครลำปาง

ออแกไนซ์ เทงานแต่ง ก่อนจบชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lannapost ลานนาโพสต์ ข่าวลำปาง

ออแกไนซ์ เทงานแต่ง ก่อนจบชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lannapost ลานนาโพสต์ ข่าวลำปาง

ออแกไนซ์ เทงานแต่ง ก่อนจบชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lannapost ลานนา



ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก LPCM News : ข่าวลำปาง คัดสรรเพื่อคนลำปาง




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บ่าวสาวเศร้า โดนคนจัดทิ้งงานวิวาห์ ก่อนอีกวันเจอข่าวช็อก ออแกไนซ์เลือกจากไปคารถยนต์ อัปเดตล่าสุด 4 มกราคม 2569 เวลา 21:28:37 8,057 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 โดม ปกรณ์ ลัม ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย