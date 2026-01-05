HILIGHT
เปิดตัว พี่น้องฝาแฝด จูงมือเดบิวต์ AV ค่ายดัง เบื้องหลังสุดพีค สาเหตุที่เข้าวงการแบบแพ็กคู่

 
            วงการ AV ญี่ปุ่นจับตา สองพี่น้องฝาแฝดเดบิวต์พร้อมกันกับค่ายดังแบบแพ็กคู่ พร้อมเผยเหตุผลสุดพีคที่พากันเข้าสู่วงการ 


พี่น้องฝาแฝด จูงมือเดบิวต์ AV ค่ายดัง
ภาพจาก X @mio_life0713 

            วันที่ 23 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ SETN รายงานว่า วงการหนังผู้ใหญ่ญี่ปุ่น (AV) กำลังจับตาผลงานสุดฮือฮาต้อนรับปี 2569 กับการเปิดตัว ดาราเอวีพี่น้องคู่แฝด ประเดิมเล่น AV ครั้งแรกกับค่ายดัง ซึ่งถูกโปรโมตว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันแท้ ๆ ไม่ใช่แค่คนหน้าเหมือน แถมยังมีเหตุผลสุดพีคในการเข้าวงการแบบแพ็กคู่

            ชิกิชิมะ มิโอะ (Shikishima Mio) และ ชิกิชิมะ นางิสะ (Shikishima Nagisa) เป็นคู่พี่น้องฝาแฝดที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมาก เมื่อผู้เป็นพี่อย่างมิโอะ ได้รับรู้ว่านางิสะ น้องสาวทนทุกข์ใจเพราะสามีไม่ชอบทำการบ้าน เธอจึงเสนอไอเดียที่สุดโต่งด้วยการชวนน้องสาวไปเป็นดารา AV 

พี่น้องฝาแฝด จูงมือเดบิวต์ AV ค่ายดัง
ภาพจาก X @nagisa_life0713

            ปรากฏว่า สิ่งที่คาดไม่ถึงคือ นางิสะ ก็เห็นดีเห็นงามกับไอเดียของพี่สาวฝาแฝด โดยบอกว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่น้อย ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว พวกเราก็มาแสดง AV ด้วยกันเลยดีกว่า ส่งผลให้คู่แฝดคู่นี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้สังกัดค่ายหนังชื่อดังอย่าง Madonna ในบทบาทการนอกใจสามีพร้อม ๆ กัน

            อี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญด้าน AV ของไต้หวัน เขียนบทความถึงการเปิดตัวของดารา AV คู่แฝดเรื่องนี้ไว้ว่า "คุณรู้สึกตื่นเต้นไหม ? เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีฝาแฝดปรากฏตัวในวงการ ดังนั้นสิ่งที่ต้องรอติดตามก็คือ อย่างแรก ทั้งคู่หน้าตาเหมือนกันจริงไหม จะถูกสงสัยว่าเป็นแฝดปลอมหรือเปล่า ? ต่อมาคือ โดยปกติแล้วเรื่องฝาแฝดมักจะเน้นไปที่การสร้างกระแสเป็นหลัก แล้วรูปร่างหน้าตาของพวกเธอจะมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้หรือเปล่า และสุดท้าย ที่ใคร ๆ ก็เชื่อกันว่า คนเป็นฝาแฝดนั้นมีจิตใจเชื่อมถึงกัน แล้วถ้าเป็นเรื่องบนเตียงล่ะ ? พวกเธอจะทำมันออกมาเป็นอย่างไร 

พี่น้องฝาแฝด จูงมือเดบิวต์ AV ค่ายดัง
ภาพจาก X @nagisa_life0713

พี่น้องฝาแฝด จูงมือเดบิวต์ AV ค่ายดัง
ภาพจาก MADONNA

            กูรู AV คนดัง วิเคราะห์ว่า ดูแล้วทั้งคู่น่าจะเป็นฝาแฝดกันจริง ๆ ทั้งจากส่วนสูงที่แตกต่างกันแค่เล็กน้อย (พี่สาวสูงกว่า 3 เซนติเมตร) และใบหน้าที่พอจะแยกออกได้บ้าง แต่โครงสร้างของใบหน้านั้นเรียกได้ว่าออกมาจากพิมพ์เดียวกันสุด ๆ ส่วนเรื่องภาพรวมนั้นอยู่ในระดับที่พอใช้ได้ เช่นเดียวกับเรื่องของรูปร่าง แต่ในเรื่องของการแสดงนั้น ทั้งคู่ดูจะระมัดระวังในการเข้าฉากด้วยกันพอสมควร มากสุดคือการกอดกัน ไม่มีฉากการจูบกันเองแต่อย่างใด

            สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือ แม้ประเด็นเรื่องฝาแฝดจะมีกระแสในตัวเองอยู่แล้ว แต่นักแสดงแนวนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบมาไวไปไว ไม่ค่อยอยู่ในวงการนานนัก ทว่ากับพี่น้องชิกิชิมะ ไม่เพียงแต่ได้เปิดตัวกับค่ายหนังที่ดีมากเท่านั้น แต่พวกเธอยังมีการเปิดบัญชีโซเชียลของตัวเองทันที ดูเหมือนว่าทั้งคู่อาจจะไม่ใช่แค่มาถ่ายแค่เรื่องเดียวแล้วหายไปก็เป็นได้ 

            สำหรับผลงาน AV เดบิวต์ ของ มิโอะ และนางิสะ ชิกิชิมะ เปิดตัวกับค่าย Madonna มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 23 มกราคม 2569

พี่น้องฝาแฝด จูงมือเดบิวต์ AV ค่ายดัง
ภาพจาก X @mio_life0713 

พี่น้องฝาแฝด จูงมือเดบิวต์ AV ค่ายดัง
ภาพจาก X @mio_life0713 

พี่น้องฝาแฝด จูงมือเดบิวต์ AV ค่ายดัง
ภาพจาก X @nagisa_life0713

พี่น้องฝาแฝด จูงมือเดบิวต์ AV ค่ายดัง
ภาพจาก X @nagisa_life0713


ขอบคุณข้อมูลจาก SETN
 
 
เปิดตัว พี่น้องฝาแฝด จูงมือเดบิวต์ AV ค่ายดัง เบื้องหลังสุดพีค สาเหตุที่เข้าวงการแบบแพ็กคู่ โพสต์เมื่อ 5 มกราคม 2569
