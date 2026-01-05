บทเรียนชีวิต ลุงเสียขาทั้ง 2 ข้าง รับชอบดื่มน้ำอัดลมใส่นมข้น หวานถึงใจแบบตัดขา

บทเรียนชีวิต ลุงเสียขาทั้ง 2 ข้าง สาเหตุจากเครื่องดื่มโปรด น้ำอัดลมใส่นมข้นหวาน อร่อยสะใจแบบหวานตัดขา พบป้าอีกคนก็เสียขา หลังติดน้ำอัดลม
"ทุกครั้งที่ผมไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ผมจะสั่งน้ำอัดลมโคล่าใส่นมข้นหวาน ผมไม่ได้บอกว่าผมเสพติดมันนะ แต่รสชาตินั้นอร่อยมาก" เขากล่าวด้วยความเสียใจ
คุณลุงยอมรับว่าชอบดื่มน้ำหวานที่เต็มไปด้วยน้ำตาลทุกคืน จนกระทั่งรู้ว่าเป็นเบาหวาน และตอนนี้เขาก็ต้องพึ่งพาขาเทียมในการเคลื่อนไหว เพราะได้สูญเสียขาทั้ง 2 ข้างไปแล้ว
การเปิดเผยเรื่องดังกล่าวทำให้ผู้คนมากมายช็อกหนัก ไม่ใช่แค่เรื่องการตัดขา แต่ยังรวมถึงนิสัยการดื่มน้ำอัดลมของทั้งคู่ด้วยที่ชวนให้ยิ่งอึ้งเมื่อนึกถึงว่าพวกเขาบริโภคน้ำตาลไปมากแค่ไหน ไม่เพียงแค่ดื่มบ่อย แต่ยังมีการเติมนมข้นลงไปในน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลสูงอีก
แม้จะรู้ว่าน้ำอัดลมนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาลปริมาณมาก แต่ด้วยความหวานสดชื่นที่ได้รับ ทำให้มันยังคงเป็นเครื่องดื่มโปรดของหลาย ๆ คน อย่างไรก็ตาม เรื่องราวต่อไปนี้อาจทำให้เหล่าคนติดหวานต้องคิดซ้ำก่อนดื่มครั้งต่อไป เมื่อคำว่า "หวานตัดขา" ไม่ได้เป็นเพียงคำพูดขำ ๆ แต่มีคนต้องสูญเสียขาทั้ง 2 ข้างจากเครื่องดื่มโปรดจริง ๆ
โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ รายงานว่า ไม่นานมานี้คุณลุงชาวมาเลเซียรายหนึ่งกลายมาเป็นที่สนใจของชาวเน็ต หลังออกมาเผยเรื่องที่ถูกตัดขาทั้ง 2 ข้าง เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคเบาหวาน ซึ่งเขายอมรับว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานเพราะเครื่องดื่มโปรด
ไม่ใช่ลุงรายนี้เพียงคนเดียวที่ต้องเสียขาไปเพราะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ในคลิป TikTok ที่เป็นไวรัล ยังมีคุณป้าชาวมาเลเซียอีกรายที่ดื่มน้ำอัดลมทุกวันเพื่อให้ตัวเองมีพลังงาน สุดท้ายก็ต้องตัดขาเนื่องจากมีแผลเบาหวานและตุ่มพองต่าง ๆ ลุกลาม จึงจำเป็นต้องตัดขาเพื่อไม่ให้แผลลุกลามไปมากกว่านั้น
"หลังดื่มหมดไปขวดหนึ่งแล้ว ฉันก็จะดื่มขวดใหม่อีกในไม่กี่ชั่วโมง ฉันโฟกัสกับงานไม่ได้เลยถ้าไม่มีเครื่องดื่มพวกนี้" คุณป้ากล่าว
โดยมีการเปิดเผยจาก Very Well Fit ว่า โคล่า 12 ออนซ์ มีน้ำตาลประมาณ 39 กรัม หรือ 10 ช้อนชา ซึ่งมากกว่าบริมาณที่แนะนำต่อวันถึง 80% ดังนั้น ก่อนจะหยิบน้ำอัดลมกระป๋องต่อไป ต้องนึกถึงเสมอการว่าดื่มแต่พอดี เป็นกุญแจสำคัญที่ป้องกันเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตพลิกผันเช่นลุงป้าคู่นี้
