เผยปลา 3 ชนิด ที่คนนิยมกิน เตือนหากเก็บไม่ถูกวิธี อาจเสี่ยงเจอ พิษฮิสตามีน

โดยระบุว่า ฮิสตามีนเป็นสารธรรมชาติที่อาจมีอยู่ในอาหารทะเลในปริมาณเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ปลาทะเลที่บริโภคกันบ่อยตามบ้านเรือน เช่น ปลาแมคเคอเรล ปลาทูน่า และปลาคัตสึโอะ ล้วนเป็นปลาที่มีฮิสตามีนสูง หากเก็บรักษาปลาไม่ถูกต้อง หรือทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเกินไป จุลินทรีย์จะย่อยสลายฮิสทิดีนในเนื้อปลา ทำให้เกิดฮิสตามีนจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
1. หลังจากจับปลาแล้วต้องแช่เย็นหรือแช่แข็งทันที
2. ในกระบวนการแปรรูปต้องใช้วัตถุดิบสดใหม่ และใช้อุณหภูมิต่ำ ใช้น้ำประปาล้างทำความสะอาดและเอาเครื่องในออก
3. หลังซื้อปลาแล้วควรรับประทานโดยเร็วที่สุด หากไม่สามารถปรุงได้ทันทีควรแช่เย็นหรือแช่แข็ง
4. เมื่อนำปลามาละลายน้ำแข็ง ควรวางไว้ในช่องแช่เย็นเพื่อให้ละลายช้า ๆ หลีกเลี่ยงการละลายแล้วแช่แข็งซ้ำหลายครั้ง
ท้ายที่สุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไต้หวัน เรียกร้องให้ประชาชนคำนึงถึงความสดและเงื่อนไขการเก็บรักษาเมื่อเลือกซื้ออาหารทะเล เพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณฮิสตามีนในเนื้อปลาที่สูงขึ้น จึงจะสามารถรับประทานอาหารทะเลอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการเป็นพิษได้
การรับประทานปลาทะเลต่าง ๆ นั้น มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย แต่บางครั้งก็อาจนำมาซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ได้เช่นกัน โดยนอกจากคนที่แพ้อาหารทะเลแล้ว อาจจะมีคนที่เกิดอาการหน้าแดง คันที่ผิวหนัง หรือแม้เป็นลมพิษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่า อาจเกิดจาก "พิษฮิสตามีน"
จากรายงานของเว็บไซต์ ETtoday วันที่ 3 มกราคม 2569 พบว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไต้หวัน ได้เผยถึงปลา 3 ชนิดที่พบฮิสตามีนสูง หากเก็บรักษาไม่ถูกวิธีแล้วรับประทานเข้าไปจะเกิดอาการเป็นพิษได้ในเวลาอันสั้น
หลังจากประชาชนรับประทานเข้าไป มักจะเกิดอาการภายในไม่กี่นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง เช่น ใบหน้าและปากแดง ผิวหนังคัน หรือแม้แต่ลมพิษ อาเจียน และท้องเสีย
ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไต้หวัน เน้นย้ำว่า การป้องกันพิษฮิสตามีนควรจดจำหลักการดังต่อไปนี้
