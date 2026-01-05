อาหารราคา 840 พอคิด VAT กลับคิด 840.20 สุดท้ายจ่าย 899 แบบนี้โกงไหม กูรูตอบแล้ว

ปริศนาราคา VAT อาหารราคา 840 แต่พอคิด VAT กลับคิด 840.20 บาท ทำไมไม่เป็นราคาตามจริง ก่อนกูรูเข้ามาตอบ เคลียร์เลย เคสนี้ไม่ได้โกง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Judy.Ju2534
สิ่งของทุกอย่างที่เราซื้อ ล้วนต้องเสียภาษี VAT 7% กันถ้วนหน้า ซึ่งทั้งหมดได้รวมอยู่ในราคาขายไปแล้ว แต่ในบางร้าน อาจจะมีระบุแวตในใบเสร็จเช่นกัน
วันที่ 5 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Judy.Ju2534 โพสต์ใบเสร็จร้านอาหารร้านหนึ่ง พร้อมข้อสงสัยว่า ทำไมในใบเสร็จเขียน Before VAT ที่ราคา 840.20 บาท ทั้งที่ราคาสินค้าที่ต้องจ่ายทั้งหมด คือ 840 บาทถ้วนเท่านั้น แล้ว 0.20 บาท มันมาได้ยังไง ทำไมจ่ายเกินกว่าราคาไปได้ ส่วนความเห็นชาวเน็ตบางส่วนก็กล่าวหาว่าร้านโกง
สำหรับท็อปคอมเมนต์ เข้ามาตอบให้ความรู้ด้านบัญชีเอาไว้ดังนี้
เกิดจาก ระบบคำนวณภาษีแบบย้อนกลับค่ะ
ยอด Grand Total = 899.00 บาท คือราคาที่รวม VAT 7% แล้ว
สูตรคือ Before VAT = Grand Total ÷ 1.07
899 ÷ 1.07 = 840.1869…
เครื่อง POS ปัดเป็น 2 ตำแหน่ง เลยได้ 840.20
จากนั้น VAT 7% = 58.80
840.20 + 58.80 = 899.00 พอดีค่ะ
ราคาต่อเมนูถูกตั้งเป็นตัวเลขกลม ๆ แต่ VAT ถูกคำนวณจากยอดรวมสุดท้าย ไม่ใช่จากการบวกทีละเมนู
ความต่าง 0.20 บาท เลยเกิดจากการปัดเศษตอน ถอด VAT ค่ะ
ความต่าง 20 สตางค์ เป็นเรื่องปกติของระบบ POS ค่ะ
ต่อให้สรรพากรมาตรวจสอบร้านก็ไม่ผิดค่ะ
สรรพากร ยอมรับการปัดเศษระดับสตางค์ ตามหลักบัญชี
โดยเฉพาะกรณี :
- ระบบคิด VAT จากยอดรวม
- ไม่ได้บวก VAT ซ้ำ
- ไม่มีการเก็บเกินเป็นระบบ
คนไม่รู้บัญชีไม่ควรกล่าวหาว่าเค้าโกงหรือเอาเปรียบลูกค้านะคะ เพราะส่วนต่างแบบนี้เป็นเรื่องปกติของบัญชี ในทางกฏหมายอนุญาตให้ปัดเศษค่ะ ความต่างระดับ ไม่กี่สตางค์ ถือเป็น rounding difference และที่สำคัญการถอด VAT ย้อนด้วยสูตร ÷ 1.07 (rounding difference ±0.01 – 0.50 บาท)
เป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักบัญชีและสรรพากรยอมรับค่ะ
ยังมีคอมเมนต์ที่อธิบายเข้าใจง่ายอีก ดังนี้
อธิบายแบบนี้ครับ 840 คิด vat ปกติเลย 7% จะได้ 898.8 บาท ส่วนร้านจะปัดตัวเลขขึ้น เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเก็บเป็นเศษสตางค์แล้ว ทีนี้ต้องเก็บเงินลูกค้า 899 เกินมา 0.2 บาท จะเอาไปคิดบวกเป็นภาษีก็ไม่ได้ ถ้าไม่ใส่ลงไปในบิลก็ไม่ได้ งั้นใส่เพิ่มไปในค่าอาหารแทนให้เลขมันกลมนั่นเอง