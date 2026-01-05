HILIGHT
อาหารราคา 840 พอคิด VAT กลับคิด 840.20 สุดท้ายจ่าย 899 แบบนี้โกงไหม กูรูตอบแล้ว

 
          ปริศนาราคา VAT อาหารราคา 840 แต่พอคิด VAT กลับคิด 840.20 บาท ทำไมไม่เป็นราคาตามจริง ก่อนกูรูเข้ามาตอบ เคลียร์เลย เคสนี้ไม่ได้โกง

VAT อาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Judy.Ju2534

          สิ่งของทุกอย่างที่เราซื้อ ล้วนต้องเสียภาษี VAT 7% กันถ้วนหน้า ซึ่งทั้งหมดได้รวมอยู่ในราคาขายไปแล้ว แต่ในบางร้าน อาจจะมีระบุแวตในใบเสร็จเช่นกัน

          วันที่ 5 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Judy.Ju2534 โพสต์ใบเสร็จร้านอาหารร้านหนึ่ง พร้อมข้อสงสัยว่า ทำไมในใบเสร็จเขียน Before VAT ที่ราคา 840.20 บาท ทั้งที่ราคาสินค้าที่ต้องจ่ายทั้งหมด คือ 840 บาทถ้วนเท่านั้น แล้ว 0.20 บาท มันมาได้ยังไง ทำไมจ่ายเกินกว่าราคาไปได้ ส่วนความเห็นชาวเน็ตบางส่วนก็กล่าวหาว่าร้านโกง

VAT อาหาร


สำหรับท็อปคอมเมนต์ เข้ามาตอบให้ความรู้ด้านบัญชีเอาไว้ดังนี้


          เกิดจาก ระบบคำนวณภาษีแบบย้อนกลับค่ะ

          ยอด Grand Total = 899.00 บาท คือราคาที่รวม VAT 7% แล้ว
          สูตรคือ Before VAT = Grand Total ÷ 1.07
          899 ÷ 1.07 = 840.1869…

          เครื่อง POS ปัดเป็น 2 ตำแหน่ง เลยได้ 840.20
          จากนั้น VAT 7% = 58.80
          840.20 + 58.80 = 899.00 พอดีค่ะ

          ราคาต่อเมนูถูกตั้งเป็นตัวเลขกลม ๆ แต่ VAT ถูกคำนวณจากยอดรวมสุดท้าย ไม่ใช่จากการบวกทีละเมนู

          ความต่าง 0.20 บาท เลยเกิดจากการปัดเศษตอน ถอด VAT ค่ะ
          ความต่าง 20 สตางค์ เป็นเรื่องปกติของระบบ POS ค่ะ
          ต่อให้สรรพากรมาตรวจสอบร้านก็ไม่ผิดค่ะ
          สรรพากร ยอมรับการปัดเศษระดับสตางค์ ตามหลักบัญชี

          โดยเฉพาะกรณี :

          - ระบบคิด VAT จากยอดรวม
          - ไม่ได้บวก VAT ซ้ำ
          - ไม่มีการเก็บเกินเป็นระบบ

          คนไม่รู้บัญชีไม่ควรกล่าวหาว่าเค้าโกงหรือเอาเปรียบลูกค้านะคะ เพราะส่วนต่างแบบนี้เป็นเรื่องปกติของบัญชี ในทางกฏหมายอนุญาตให้ปัดเศษค่ะ ความต่างระดับ ไม่กี่สตางค์ ถือเป็น rounding difference และที่สำคัญการถอด VAT ย้อนด้วยสูตร ÷ 1.07 (rounding difference ±0.01 – 0.50 บาท)

          เป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักบัญชีและสรรพากรยอมรับค่ะ

ยังมีคอมเมนต์ที่อธิบายเข้าใจง่ายอีก ดังนี้


          อธิบายแบบนี้ครับ 840 คิด vat ปกติเลย 7% จะได้ 898.8 บาท ส่วนร้านจะปัดตัวเลขขึ้น เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเก็บเป็นเศษสตางค์แล้ว ทีนี้ต้องเก็บเงินลูกค้า 899 เกินมา 0.2 บาท จะเอาไปคิดบวกเป็นภาษีก็ไม่ได้ ถ้าไม่ใส่ลงไปในบิลก็ไม่ได้ งั้นใส่เพิ่มไปในค่าอาหารแทนให้เลขมันกลมนั่นเอง







