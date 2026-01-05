HILIGHT
โรงรับจำนำอวดของสุดแปลก กระทะทองเหลือง ทึ่งหลังรู้ ส่งดอกไม่ขาดมากี่ปี

 
           โรงรับจำนำเผยของสุดแปลก กระทะทองเหลือง นำมาจำนำไว้กว่า 20 ปี ทึ่งเจ้าของส่งดอกไม่เคยขาด แถมยังมีอีกหนึ่งของใช้คลาสสิกคู่บ้าน 

ส่งมาขนาดนี้ ต้องรักแค่ไหน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  

            เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจ หลังจากโหนกระแสนำเสนอเรื่องราวของสถานธนานุบาล 2 เทศบาลนครนครราชสีมา ที่มีประชาชนชนทยอยนำสิ่งของเข้ามาจำนำกับอย่างคึกคัก เพื่อนำเงินสดไปใช้จ่ายในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ โดยสิ่งของที่นำมาจำนำนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่ของที่มีมูลค่าสูงอย่าง ทองคำ, นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผ้าไหม, เครื่องเงิน รวมไปถึงเหรียญ และธนบัตรเก่า

            แต่ยังพบของแปลก ๆ ที่มีคนนำมาจำนำเช่นกัน เช่น ครกกับสากหิน รวมถึงกระทะทองเหลืองขนาดใหญ่ ที่เจ้าของนำมาจำนำไว้กว่า 20 ปีแล้ว และยังคงจ่ายดอกเบี้ยอยู่ทุกเดือน แม้จะยังไม่มาไถ่ถอนคืน

ส่งมาขนาดนี้ ต้องรักแค่ไหน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  

             ทางโรงรับจำนำเผยว่า สำหรับครกกับสากหิน เจ้าของมาจำนำเอาไว้ตั้งแต่ปี 2543 ตอนแรกจะให้ราคาที่ 500 บาท แต่เจ้าของบอกไม่มีเงินจะจ่ายค่าไฟ เลยเพิ่มให้เป็น 700 บาท ส่วนกระทะทองเหลือง เจ้าของนำมาจำนำไว้ตั้งแต่ปี 2545 รับไว้ที่ราคา 1,000 บาท ผ่านมา 20 กว่าปี แต่เจ้าของยังคงจ่ายดอกเบี้ยอยู่ไม่เคยขาด
 
             อนึ่ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้เตรียมเงินสำรองไว้ให้กับสถานธนานุบาลทั้ง 3 แห่ง รวมจำนวนกว่า 300 ล้านบาท เอาไว้ให้บริการประชาชน รวมถึงมีการปรับลดดอกเบี้ย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยจัดโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ย 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน

ส่งมาขนาดนี้ ต้องรักแค่ไหน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  

ส่งมาขนาดนี้ ต้องรักแค่ไหน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  



ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, เรื่องเล่าเช้านี้ 



โพสต์เมื่อ 5 มกราคม 2569 เวลา 12:14:56
