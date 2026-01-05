โรงรับจำนำอวดของสุดแปลก กระทะทองเหลือง ทึ่งหลังรู้ ส่งดอกไม่ขาดมากี่ปี

โรงรับจำนำเผยของสุดแปลก กระทะทองเหลือง นำมาจำนำไว้กว่า 20 ปี ทึ่งเจ้าของส่งดอกไม่เคยขาด แถมยังมีอีกหนึ่งของใช้คลาสสิกคู่บ้าน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจ หลังจากโหนกระแสนำเสนอเรื่องราวของสถานธนานุบาล 2 เทศบาลนครนครราชสีมา ที่มีประชาชนชนทยอยนำสิ่งของเข้ามาจำนำกับอย่างคึกคัก เพื่อนำเงินสดไปใช้จ่ายในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ โดยสิ่งของที่นำมาจำนำนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่ของที่มีมูลค่าสูงอย่าง ทองคำ, นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผ้าไหม, เครื่องเงิน รวมไปถึงเหรียญ และธนบัตรเก่า
แต่ยังพบของแปลก ๆ ที่มีคนนำมาจำนำเช่นกัน เช่น ครกกับสากหิน รวมถึงกระทะทองเหลืองขนาดใหญ่ ที่เจ้าของนำมาจำนำไว้กว่า 20 ปีแล้ว และยังคงจ่ายดอกเบี้ยอยู่ทุกเดือน แม้จะยังไม่มาไถ่ถอนคืน
อนึ่ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้เตรียมเงินสำรองไว้ให้กับสถานธนานุบาลทั้ง 3 แห่ง รวมจำนวนกว่า 300 ล้านบาท เอาไว้ให้บริการประชาชน รวมถึงมีการปรับลดดอกเบี้ย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยจัดโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ย 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, เรื่องเล่าเช้านี้