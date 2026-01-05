HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สิ่งหนึ่งในไทย เร็วแรงจนต่างชาติงง กลางทะเลยังมี กลายเป็นไวรัล ไทยแลนด์โอนลี่

          อินเทอร์เน็ตไทย เร็วแรงจนต่างชาติงง กลางทะเลยังมี 5G แต่ที่ลอนดอนตอนใต้กลับไม่มี ต่างชาติคอมเมนต์สนั่น กลายเป็นไวรัลทึ่ง ไทยแลนด์โอนลี่

อินเทอร์เน็ตไทย
ภาพจาก TikTok @koopatrooping

          กลายเป็นคลิปไวรัลขึ้นมาสำหรับหนุ่มต่างชาติรายหนึ่งที่เดินทางจากกรุงลอนดอนของอังกฤษ มาเที่ยวประเทศไทยในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเขาก็ได้เดินทางไปหลายจุดหมายในไทย ทั้งขึ้นเหนือล่องใต้ จาก กทม. เดินทางต่อไปเชียงใหม่ ก่อนจะมาชมทะเลสวย ๆ ที่เกาะยาวน้อย จ.พังงา พร้อมทำคลิปลง TikTok ไว้ด้วย 

อินเทอร์เน็ตไทย
ภาพจาก TikTok @koopatrooping

          อย่างไรก็ตาม ที่กลายเป็นกระแสเรียกไลก์มากที่สุดกลับเป็นคลิปของหนุ่มต่างชาติรายนี้ขณะลงเรือสปีดโบ๊ทไปเที่ยวทะเล ซึ่งเขาระบุข้อความในคลิปไว้เพียงว่า "มี 5G บนสปีดโบ๊ทในเอเชีย แต่ที่ตอนใต้ของลอนดอนคือไม่มีสัญญาณเลย" พร้อมใส่แฮชแท็ก #fyp #travel #thailand

อินเทอร์เน็ตไทย
ภาพจาก TikTok @koopatrooping

          งานนี้จึงมีคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบ เช่น 

          - เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้ำว่าตะวันตกเป็นสิบปี 
          - มันบ้ามากไม่ใช่หรือไงที่มีสัญญาณทุกที่เลย
          - และถูกกว่าเป็น 10 เท่าด้วย
          - มีแค่ที่ไทยแหละ ขอบคุณ
          - ที่รถไฟใต้ดินในจีนก็ไม่มีสัญญาณ แต่ที่ไทยมีนะ
          - แม้แต่ใจกลางลอนดอนก็ไม่มี..
          - อยู่ที่หมู่บ้านห่างไกลในป่าที่เชียงใหม่ยังมี 5G แต่แค่ใบเสร็จที่ร้านไดรฟ์ทรู ฉันยังเอาไม่ได้เลย 
          - อยู่ซิดนีย์แท้ ๆ แต่กลับไม่มีสัญญาณเลย ทั้งที่เรามีผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุด แต่ในเมืองเล็ก ๆ ที่ไม่สำคัญของฉันกลับมีสัญญาณเต็ม 
          - UK คือโลกที่ 3 แหละ




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สิ่งหนึ่งในไทย เร็วแรงจนต่างชาติงง กลางทะเลยังมี กลายเป็นไวรัล ไทยแลนด์โอนลี่ โพสต์เมื่อ 5 มกราคม 2569 เวลา 18:05:05 2,523 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย