สิ่งหนึ่งในไทย เร็วแรงจนต่างชาติงง กลางทะเลยังมี กลายเป็นไวรัล ไทยแลนด์โอนลี่

อินเทอร์เน็ตไทย เร็วแรงจนต่างชาติงง กลางทะเลยังมี 5G แต่ที่ลอนดอนตอนใต้กลับไม่มี ต่างชาติคอมเมนต์สนั่น กลายเป็นไวรัลทึ่ง ไทยแลนด์โอนลี่
ภาพจาก TikTok @koopatrooping
กลายเป็นคลิปไวรัลขึ้นมาสำหรับหนุ่มต่างชาติรายหนึ่งที่เดินทางจากกรุงลอนดอนของอังกฤษ มาเที่ยวประเทศไทยในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเขาก็ได้เดินทางไปหลายจุดหมายในไทย ทั้งขึ้นเหนือล่องใต้ จาก กทม. เดินทางต่อไปเชียงใหม่ ก่อนจะมาชมทะเลสวย ๆ ที่เกาะยาวน้อย จ.พังงา พร้อมทำคลิปลง TikTok ไว้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ที่กลายเป็นกระแสเรียกไลก์มากที่สุดกลับเป็นคลิปของหนุ่มต่างชาติรายนี้ขณะลงเรือสปีดโบ๊ทไปเที่ยวทะเล ซึ่งเขาระบุข้อความในคลิปไว้เพียงว่า "มี 5G บนสปีดโบ๊ทในเอเชีย แต่ที่ตอนใต้ของลอนดอนคือไม่มีสัญญาณเลย" พร้อมใส่แฮชแท็ก #fyp #travel #thailand
งานนี้จึงมีคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบ เช่น
- เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้ำว่าตะวันตกเป็นสิบปี
- มันบ้ามากไม่ใช่หรือไงที่มีสัญญาณทุกที่เลย
- และถูกกว่าเป็น 10 เท่าด้วย
- มีแค่ที่ไทยแหละ ขอบคุณ
- ที่รถไฟใต้ดินในจีนก็ไม่มีสัญญาณ แต่ที่ไทยมีนะ
- แม้แต่ใจกลางลอนดอนก็ไม่มี..
- อยู่ที่หมู่บ้านห่างไกลในป่าที่เชียงใหม่ยังมี 5G แต่แค่ใบเสร็จที่ร้านไดรฟ์ทรู ฉันยังเอาไม่ได้เลย
- อยู่ซิดนีย์แท้ ๆ แต่กลับไม่มีสัญญาณเลย ทั้งที่เรามีผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุด แต่ในเมืองเล็ก ๆ ที่ไม่สำคัญของฉันกลับมีสัญญาณเต็ม
- UK คือโลกที่ 3 แหละ