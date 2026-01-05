HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อย. เตือนระวังนมผงเด็ก ขายผ่านออนไลน์ ไม่มีเลข อย. จ่อดำเนินการตามกฎหมาย

          อย. เตือนระวังนมผงเด็ก ขายผ่านออนไลน์ ไม่มีเลข อย. พบโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต


อย.

          วันที่ 5 มกราคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมผงเด็ก ยี่ห้อ "TAKA GROW" ที่วางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ระบุข้อความโฆษณา "...ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและทำให้กระดูกแข็งแรงรองรับการย่อยอาหารและทานอาหารอร่อย...เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมอง..."

          อย. ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่แสดงฉลากภาษาไทย และเลขสารบบอาหาร และพบการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด 



          จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขสารบบอาหารที่สามารถตรวจสอบได้ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่อันตรายต่อสุขภาพ

          อย. ขอแนะนำก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกประเภทควรสังเกตต้องมีฉลากภาษาไทยและได้รับอนุญาตจาก อย. โดยสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือ Line@FDAThai เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย 

          หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th 

อย.

อย.




ขอบคุณข้อมูลจาก อย. 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อย. เตือนระวังนมผงเด็ก ขายผ่านออนไลน์ ไม่มีเลข อย. จ่อดำเนินการตามกฎหมาย โพสต์เมื่อ 5 มกราคม 2569 เวลา 19:03:37
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย