อย. เตือนระวังนมผงเด็ก ขายผ่านออนไลน์ ไม่มีเลข อย. จ่อดำเนินการตามกฎหมาย

อย. เตือนระวังนมผงเด็ก ขายผ่านออนไลน์ ไม่มีเลข อย. พบโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต
วันที่ 5 มกราคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมผงเด็ก ยี่ห้อ "TAKA GROW" ที่วางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ระบุข้อความโฆษณา "...ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและทำให้กระดูกแข็งแรงรองรับการย่อยอาหารและทานอาหารอร่อย...เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมอง..."
อย. ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่แสดงฉลากภาษาไทย และเลขสารบบอาหาร และพบการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด
จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขสารบบอาหารที่สามารถตรวจสอบได้ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่อันตรายต่อสุขภาพ
อย. ขอแนะนำก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกประเภทควรสังเกตต้องมีฉลากภาษาไทยและได้รับอนุญาตจาก อย. โดยสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือ Line@FDAThai เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย
หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th
ขอบคุณข้อมูลจาก อย.
