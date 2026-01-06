หญิงซื้อกระเป๋ามือสอง ไม่ถึง 300 แม้ผัวห้าม สุดทึ่งเจอเซอร์ไพรส์ ได้คืนเกือบ 4 หมื่น !

หญิงซื้อกระเป๋ามือสอง ราคาดีไม่ถึง 300 แม้ผัวห้าม ใครจะเชื่อ เจอเซอร์ไพรส์ที่ซ่อนอยู่ มูลค่าเกือบ 40,000 เผยถึงความบังเอิญ จนมาเจอใบนี้
ภาพจาก Reddit / AliensAbductingCows
บางครั้งโชคลาภก็มาในรูปแบบที่ไม่คาดคิด เช่นเดียวกับหญิงรายหนึ่งที่ซื้อกระเป๋ามือสองมาในราคาเพียง 8 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 250 บาท) โดยไม่ฟังคำทัดทานของสามี กลับได้รับโชคก้อนใหญ่เมื่อพบว่ามีสมบัติสุดเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าใบนี้ นับเป็นข่าวดีที่มาในเวลาเหมาะเจาะอย่างยิ่ง
จากรายงานของเว็บไซต์ Newsweek เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เอริน คาล์กินส์ หญิงจากเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐฯ เผยว่าเธอไม่ได้มีแผนที่จะซื้อกระเป๋าใด ๆ เลย ตอนที่ไปยังร้าน Goodwill ซึ่งเป็นร้านขายของมือสองที่มีอยู่หลายสาขา จริง ๆ แล้ววันนั้นเธอตั้งใจไปหาเสื้อที่มีกระดุมให้สามี เพื่อให้เขาใส่ไปงานแต่งงาน
ภาพจาก Reddit / AliensAbductingCows
"แต่แล้วฉันก็เห็นกระเป๋าใบนั้น มันเป็นสไตล์แบบที่ฉันชอบเลย" เอริน ระบุ
แม้จะเจอกระเป๋าถูกใจ แต่หากเธอเลือกที่จะเชื่อคำทักท้วงของสามี โชคลาภนี้อาจไม่ตกถึงมือเธอก็ได้ "สามีเตือนว่าฉันไม่จำเป็นต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มแล้ว แต่ฉันก็ซื้อมันอยู่ดี ยังไงซะก็ราคาแค่ 8 เหรียญเท่านั้น"
ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ นั่นคือร้าน Goodwill สาขาที่ 2 ที่เธอกับสามีไปในวันนั้น โดยสาขาแรกที่ไปนั้นไม่มีเสื้อใด ๆ ให้สามีเธอเลือกซื้อได้ พวกเธอจึงพากันมายังสาขาที่อยู่ในย่านที่ดีกว่าและรวยกว่า
อย่างไรก็ตาม เอรินยังคงไม่รู้ถึงของที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋านั้น จนเวลาผ่านไปอีกนานหลายสัปดาห์ โดยในวันหนึ่งตอนที่เธอไปซื้อของแล้วกลับมาที่รถ เธอพยายามล้วงมือคว้านหากุญแจที่เก็บไว้ในช่องด้านนอกกระเป๋า แต่ก็หาไม่เจอ อย่างไรก็ตาม เธอกลับพบว่าบริเวณซับในของกระเป๋ามีรูอยู่ มือเธอล้วงมือเข้าไปภายในรูนั้น ก็พบว่ามีสร้อยข้อมือซ่อนอยู่ภายใน
ภาพจาก Reddit / AliensAbductingCows
แค่มองดูผ่าน ๆ ก็ทำให้เอรินอึ้งแล้ว เธอมั่นใจว่านั่นเป็นสร้อยข้อมือทองคำขาว แต่ก็ยังไม่อยากด่วนดีใจไปก่อน เธอยังต้องหาให้ใครสักคนช่วยยืนยัน จึงนำสร้อยข้อมือฝังเพชรนี้ไปยังร้านเครื่องประดับแห่งหนึ่ง ซึ่งทางร้านยืนยันว่าเป็นสร้อยข้อมือฝังเพชรจริง ๆ พร้อมเสนอราคาให้เธอทันที 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 37,000 บาท)
ในจุดนนั้นเอรินตอบรับข้อเสนอทันที โดยยอมรับว่าเธอมีความสุขมากจริง ๆ ยังไงซะเมื่อเทียบกับค่ากระเป๋าที่เธอซื้อมาก็นับว่าได้กำไรอยู่มาก แถมเธอยังอยู่ในช่วงที่ต้องการใช้เงินด้วย
"สร้อยข้อมือนี้มาในช่วงที่บังเอิญสุด ๆ รถของฉันเพิ่งจะพัง และฉันก็กำลังมองหารถคันใหม่ นี่จึงเป็นเซอร์ไพรส์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด" เอริน กล่าว
ทั้งนี้ เธอยังได้นำโชคดีที่ค้นพบไปโพสต์บน Reddit อีกด้วย ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมาก แม้ว่าหลายคนสงสัยว่าจริง ๆ แล้วเธอควรได้รับราคาที่สูงกว่านี้ สำหรับสร้อยข้อมือดังกล่าว แต่เธอยอมรับว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วที่ได้พบมัน และนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เธอเคยพบจากร้านมือสองเลย
ขอบคุณข้อมูลจาก Newsweek