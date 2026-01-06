HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หญิงซื้อกระเป๋ามือสอง ไม่ถึง 300 แม้ผัวห้าม สุดทึ่งเจอเซอร์ไพรส์ ได้คืนเกือบ 4 หมื่น !

          หญิงซื้อกระเป๋ามือสอง ราคาดีไม่ถึง 300 แม้ผัวห้าม ใครจะเชื่อ เจอเซอร์ไพรส์ที่ซ่อนอยู่ มูลค่าเกือบ 40,000 เผยถึงความบังเอิญ จนมาเจอใบนี้ 

กระเป๋ามือสอง
ภาพจาก Reddit / AliensAbductingCows

          บางครั้งโชคลาภก็มาในรูปแบบที่ไม่คาดคิด เช่นเดียวกับหญิงรายหนึ่งที่ซื้อกระเป๋ามือสองมาในราคาเพียง 8 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 250 บาท) โดยไม่ฟังคำทัดทานของสามี กลับได้รับโชคก้อนใหญ่เมื่อพบว่ามีสมบัติสุดเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าใบนี้ นับเป็นข่าวดีที่มาในเวลาเหมาะเจาะอย่างยิ่ง 

          จากรายงานของเว็บไซต์ Newsweek เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เอริน คาล์กินส์ หญิงจากเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐฯ เผยว่าเธอไม่ได้มีแผนที่จะซื้อกระเป๋าใด ๆ เลย ตอนที่ไปยังร้าน Goodwill ซึ่งเป็นร้านขายของมือสองที่มีอยู่หลายสาขา จริง ๆ แล้ววันนั้นเธอตั้งใจไปหาเสื้อที่มีกระดุมให้สามี เพื่อให้เขาใส่ไปงานแต่งงาน 

กระเป๋ามือสอง
ภาพจาก Reddit / AliensAbductingCows

          "แต่แล้วฉันก็เห็นกระเป๋าใบนั้น มันเป็นสไตล์แบบที่ฉันชอบเลย" เอริน ระบุ 

          แม้จะเจอกระเป๋าถูกใจ แต่หากเธอเลือกที่จะเชื่อคำทักท้วงของสามี โชคลาภนี้อาจไม่ตกถึงมือเธอก็ได้ "สามีเตือนว่าฉันไม่จำเป็นต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มแล้ว แต่ฉันก็ซื้อมันอยู่ดี ยังไงซะก็ราคาแค่ 8 เหรียญเท่านั้น"  

          ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ นั่นคือร้าน Goodwill สาขาที่ 2 ที่เธอกับสามีไปในวันนั้น โดยสาขาแรกที่ไปนั้นไม่มีเสื้อใด ๆ ให้สามีเธอเลือกซื้อได้ พวกเธอจึงพากันมายังสาขาที่อยู่ในย่านที่ดีกว่าและรวยกว่า 

          อย่างไรก็ตาม เอรินยังคงไม่รู้ถึงของที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋านั้น จนเวลาผ่านไปอีกนานหลายสัปดาห์ โดยในวันหนึ่งตอนที่เธอไปซื้อของแล้วกลับมาที่รถ เธอพยายามล้วงมือคว้านหากุญแจที่เก็บไว้ในช่องด้านนอกกระเป๋า แต่ก็หาไม่เจอ อย่างไรก็ตาม เธอกลับพบว่าบริเวณซับในของกระเป๋ามีรูอยู่ มือเธอล้วงมือเข้าไปภายในรูนั้น ก็พบว่ามีสร้อยข้อมือซ่อนอยู่ภายใน   

กระเป๋ามือสอง
ภาพจาก Reddit / AliensAbductingCows

          แค่มองดูผ่าน ๆ ก็ทำให้เอรินอึ้งแล้ว เธอมั่นใจว่านั่นเป็นสร้อยข้อมือทองคำขาว แต่ก็ยังไม่อยากด่วนดีใจไปก่อน เธอยังต้องหาให้ใครสักคนช่วยยืนยัน จึงนำสร้อยข้อมือฝังเพชรนี้ไปยังร้านเครื่องประดับแห่งหนึ่ง ซึ่งทางร้านยืนยันว่าเป็นสร้อยข้อมือฝังเพชรจริง ๆ พร้อมเสนอราคาให้เธอทันที 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 37,000 บาท)

          ในจุดนนั้นเอรินตอบรับข้อเสนอทันที โดยยอมรับว่าเธอมีความสุขมากจริง ๆ ยังไงซะเมื่อเทียบกับค่ากระเป๋าที่เธอซื้อมาก็นับว่าได้กำไรอยู่มาก แถมเธอยังอยู่ในช่วงที่ต้องการใช้เงินด้วย 

          "สร้อยข้อมือนี้มาในช่วงที่บังเอิญสุด ๆ รถของฉันเพิ่งจะพัง และฉันก็กำลังมองหารถคันใหม่ นี่จึงเป็นเซอร์ไพรส์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด" เอริน กล่าว 

          ทั้งนี้ เธอยังได้นำโชคดีที่ค้นพบไปโพสต์บน Reddit อีกด้วย ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมาก แม้ว่าหลายคนสงสัยว่าจริง ๆ แล้วเธอควรได้รับราคาที่สูงกว่านี้ สำหรับสร้อยข้อมือดังกล่าว แต่เธอยอมรับว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วที่ได้พบมัน และนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เธอเคยพบจากร้านมือสองเลย 

ขอบคุณข้อมูลจาก Newsweek


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หญิงซื้อกระเป๋ามือสอง ไม่ถึง 300 แม้ผัวห้าม สุดทึ่งเจอเซอร์ไพรส์ ได้คืนเกือบ 4 หมื่น ! โพสต์เมื่อ 6 มกราคม 2569 เวลา 14:41:36 2,314 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย