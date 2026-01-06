HILIGHT
พระองค์หญิงอินทุรัตนา เจ้านายพระองค์สุดท้ายราชสกุลบริพัตร สิ้นพระชนม์ พระชันษา 103 ปี


          พระองค์หญิงอินทุรัตนา เจ้านายพระองค์สุดท้ายในราชสกุลบริพัตร สิ้นพระชนม์ สิริพระชันษา 103 ปี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2569

พระองค์หญิงอินทุรัตนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้ำเงินเข้ม

          วันที่ 6 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก โบราณนานมา รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา พระองค์หญิงอินทุรัตนา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต องค์ต้นราชสกุลบริพัตร สิ้นพระชนม์แล้ว สิริพระชันษา 103 ปี


          พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2464 (ศักราชแบบใหม่ 2465) ทรงเป็นพระราชนัดดา (หลาน) ในรัชกาลที่ 5 เมื่อแรกประสูติทรงดำรงพระอิสริยยศที่หม่อมเจ้าอินทุรัตนา บริพัตร ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา จากนั้นมาในปี 2496 ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรส

          ทั้งนี้ พระองค์เป็นเจ้านายพระองค์สุดท้ายในราชสกุลบริพัตร และเป็นเจ้านายในราชวงศ์จักรีที่พระชันษาสูงที่สุดในปัจจุบัน

พระองค์หญิงอินทุรัตนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้ำเงินเข้ม

พระองค์หญิงอินทุรัตนา
ภาพจาก  เฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ 

