HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไขปริศนารอยพญานาคโผล่เต็มฝากระโปรง ที่แท้ไม่ใช่เรื่องลี้ลับ เจอหลักฐานคาตา

          คนโพสต์ภาพแมลงปริศนา ทิ้งรอยขาวยาวบนฝากระโปรงรถ อ.เจษฎา เผยไม่ใช่เรื่องลี้ลับ แต่คือแมลงใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม

ริ้นน้ำจืด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benn Sarayuth

          วันที่ 5 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Benn Sarayuth โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร เป็นภาพแมลงปริศนา 2 ตัว กำลังเดินอยู่บนฝากระโปรงรถ ซึ่งสังเกตได้ว่าเมื่อพวกมันเดินผ่านจะทิ้งรอยสีขาวเอาไว้ตลอดแนว

ริ้นน้ำจืด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benn Sarayuth

          เจ้าของโพสต์ระบุว่า "แมลงอะไรครับ รถจอดกลางแจ้ง ทุกคันที่มีน้ำค้างบนฝากระโปรงจะมีแมลงตัวนี้มาเกาะเดินไปมา แถมทิ้งรอยไว้อีก"

ริ้นน้ำจืด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benn Sarayuth

          ด้าน นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาให้ความรู้ในคอมเมนต์ระบุว่า "หลักฐานตัวการสร้าง รอยพญานาค บนฝากระโปรงรถเลยครับ (สรุปว่ามันคือตัว ริ้น นะครับ)"

ริ้นน้ำจืด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benn Sarayuth

          สำหรับริ้นน้ำจืดเป็นแมลงที่มีลักษณะคล้ายยุงแต่ไม่มีปากจึงไม่กัดและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยมักบินมารวมกลุ่มกันตามแสงไฟในยามค่ำคืนที่สร้างความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยแถบคลอง ทั้งยังสร้างความเสียหายให้แก่สีทา อิฐ และพื้นผิวอื่น ๆ ด้วยมูลของพวกมัน และเมื่อตายลงจะกลายเป็นกองสิ่งปฏิกูลซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไขปริศนารอยพญานาคโผล่เต็มฝากระโปรง ที่แท้ไม่ใช่เรื่องลี้ลับ เจอหลักฐานคาตา โพสต์เมื่อ 6 มกราคม 2569 เวลา 17:17:32 1,629 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย