คนโพสต์ภาพแมลงปริศนา ทิ้งรอยขาวยาวบนฝากระโปรงรถ อ.เจษฎา เผยไม่ใช่เรื่องลี้ลับ แต่คือแมลงใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม
วันที่ 5 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Benn Sarayuth โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร เป็นภาพแมลงปริศนา 2 ตัว กำลังเดินอยู่บนฝากระโปรงรถ ซึ่งสังเกตได้ว่าเมื่อพวกมันเดินผ่านจะทิ้งรอยสีขาวเอาไว้ตลอดแนว
เจ้าของโพสต์ระบุว่า "แมลงอะไรครับ รถจอดกลางแจ้ง ทุกคันที่มีน้ำค้างบนฝากระโปรงจะมีแมลงตัวนี้มาเกาะเดินไปมา แถมทิ้งรอยไว้อีก"
ด้าน นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาให้ความรู้ในคอมเมนต์ระบุว่า "หลักฐานตัวการสร้าง รอยพญานาค บนฝากระโปรงรถเลยครับ (สรุปว่ามันคือตัว ริ้น นะครับ)"
สำหรับริ้นน้ำจืดเป็นแมลงที่มีลักษณะคล้ายยุงแต่ไม่มีปากจึงไม่กัดและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยมักบินมารวมกลุ่มกันตามแสงไฟในยามค่ำคืนที่สร้างความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยแถบคลอง ทั้งยังสร้างความเสียหายให้แก่สีทา อิฐ และพื้นผิวอื่น ๆ ด้วยมูลของพวกมัน และเมื่อตายลงจะกลายเป็นกองสิ่งปฏิกูลซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ได้
