ผกก. ดาวรุ่ง จากจีน มาถ่ายงานในกัมพูชา พลัดตกจากที่สูงปริศนา ดับในพนมเปญ

ผู้กำกับสาวดาวรุ่งจากจีน เสียชีวิตหลังพลัดตกจากที่สูงในพนมเปญ สาเหตุยังเป็นปริศนา พบมาถ่ายละครสั้นที่กัมพูชากับกลุ่มเพื่อนเป็นปี พ่อรับแทบไม่รู้เรื่องงาน - ชีวิตลูกที่นี่
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
วันที่ 6 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า ไล่อวี่ฉิง ผู้กำกับสาวดาวรุ่งชาวจีน วัย 23 ปี เสียชีวิตที่กัมพูชา หลังพลัดตกลงมาจากบ้านที่พักอาศัยในกรุงพนมเปญ ส่วนสาเหตุยังเป็นปริศนา ขณะนี้มีการนำตัวคนรู้จัก 2 รายที่พบในที่เกิดเหตุไปสอบปากคำแล้ว ขณะที่พ่อของเธอบินด่วนจากจีนมากัมพูชา พร้อมเล่าว่าลูกสาวมาอยู่ที่กัมพูชาตั้งแต่ปี 2567 เพื่อถ่ายละครสั้นกับกลุ่มเพื่อน
รายงานเผยว่า ไล่อวี่ฉิง เป็นผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง ผลงานของเธอเคยถูกคัดเลือกให้เข้าฉายยังเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหลายงานด้วยกัน รวมถึงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่ 30 โดยเธอเพิ่งเดินทางไปรับรางวัลที่เกาหลีใต้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ขณะที่ผลงานเปิดตัวของเธอ พบว่าเป็นภาพยนตร์สั้นที่มีฉากหลังอยู่ในกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าไล่อวี่ฉิงพลัดตกจากบ้านที่พักอาศัยในกรุงพนมเปญเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม 2568 เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษา และเสียชีวิตในช่วงเย็นวันที่ 2 มกราคม 2569 โดยทางโรงพยาบาลยืนยันว่าสาเหตุการตาย เกิดจากอาการบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะและลำตัว
สื่อกัมพูชาอ้างรายงานจากตำรวจ ระบุว่า ไล่อวี่ฉิง เป็นชาวจีนวัย 23 ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญ โดยเธอพลัดตกลงมาจากชั้น 2 ของบ้านเมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. วันที่ 30 ธันวาคม และถูกนำส่งโรงพยาบาลในเวลา 00.45 น.
บ้านหลังดังกล่าวมีเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ชั้น G ส่วนชั้น 1 กับ 2 ปล่อยให้เช่า โดยมีชายชาวอินเดียกับหญิงชาวจีน เช่าอาศัยที่ชั้น 1 และชายชาวฝรั่งเศส พักอยู่บนชั้น 2 ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิด แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 29 ธันวาคม เวลาประมาณ 23.22 น. ชายชาวฝรั่งเศสได้กลับมาที่บ้าน เขาเปิดประตูมาเจอผู้ตายยืนอยู่นอกบ้าน จึงพาตัวเธอเข้าไปในบ้านและขึ้นไปชั้นบน จากนั้นเวลา 00.30 น. มีเสียงพูดคุยดังมาจากชั้นบน และไล่อวี่ฉิงก็ตกลงมา
ชายอินเดียซึ่งเป็นเพื่อนของไล่อวี่ฉิง และหญิงจีนอีกคนที่พักอยู่ชั้น 1 รีบลงไปดูอาการของเธอทันที ซึ่งต่อมาทั้งคู่ถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำ
ทั้งนี้ หลังข่าวปรากฏออกไป มีบุคคลซึ่งอ้างตัวเป็นเพื่อนสมัยเรียนของผู้ตาย กล่าวว่าเพิ่งเจอไล่อวี่ฉิงในปักกิ่งเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน และไม่เชื่อว่าเธอจะฆ่าตัวตาย
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่มีความแน่ชัด พ่อของไล่อวี่ฉิงเดินทางมากัมพูชาเพื่อจัดการเรื่องต่าง ๆ ของลูกสาว เขาบอกตำรวจว่าเธอย้ายมาอยู่กัมพูชาเมื่อปี 2567 เพื่อถ่ายละครสั้นกับกลุ่มเพื่อน คือชายชาวอินเดียและหญิงชาวจีน 2 คน แต่เขาไม่ค่อยรู้อะไรเรื่องงานกับชีวิตประจำวันของลูกในกัมพูชามากนัก
ทั้งนี้ พบว่าไล่อวี่ฉิงมีบ้านเกิดอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ก่อนจะไปเรียนต่อชั้น ม.ปลาย ที่แคนาดา รวมถึงศึกษาด้านการกำกับภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, Dimsum Daily