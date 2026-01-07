หนุ่มเผลอผายลมในคลินิก กลิ่นแรงจนคนร้องมีใครตาย ทำแตกตื่นราวมีเหตุฉุกเฉิน

หนุ่มเล่าประสบการณ์สุดพีค เผลอผายลมในคลินิก ทำแตกตื่นโกลาหลราวมีเหตุฉุกเฉิน หลังกลิ่นแรงจนคนร้องกลัวมีใครตาย
ภาพจาก X @FurunagaS8836
"มันตลกมาก ฉันหัวเราะแทบตาย !"
อย่างไรก็ดี มีบางส่วนที่มองว่าปัญหากลิ่นตดที่รุนแรงของชายรายนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าตลก โดยกล่าวว่า "พูดตามตรง ตดเหม็นเหมือนมีคนตายขนาดนี้คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ที่ค่อนข้างร้ายแรง เมื่อแบคทีเรียที่ไม่ดีสะสมในลำไส้ จนเกิดจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ ส่งผลให้สุขภาพพัง และนำไปสู่โรคต่าง ๆ มากมาย รวมถึงมะเร็งลำไส้"
ทางเจ้าของโพสต์ถึงกับเข้าไปยอมรับผิดแต่โดยดี พร้อมทั้งขอบคุณความคิดเห็นจากผู้ที่หวังดี
ภาพจาก X @FurunagaS8836
วันที่ 7 มกราคม 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีโพสต์ของชายชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งกลายเป็นไวรัลเรียกเสียงหัวเราะสนั่นบนโลกออนไลน์ โดยเขาได้แชร์ประสบการณ์สุดระทึกอย่างที่ไม่คาดคิด ภายหลังจากที่เขาเผลอผายลมออกมาในคลินิกแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีต่อมา จากความเงียบสงบก็กลายเป็นความโกลาหลราวกับมีเหตุฉุกเฉิน
โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ชายรายนี้ได้โพสต์ภาพพร้อมกับเล่าเรื่องราวว่า "วันนี้ ตอนที่ฉันเผลอผายลมที่คลินิกตรวจตา คนตาบอดคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ ๆ อุทานว่า "เหม็นมาก ! มีใครตายหรือเปล่า !" หลังจากนั้นก็เกิดความวุ่นวายในคลินิกทันที ชายชราคนหนึ่งที่นอนหลับอยู่บนรถเข็นใกล้ ๆ ถูกสงสัย พยาบาลถึงกับรีบเข้าไปเขย่าตัวเขา"
ทั้งนี้ เขายังเล่าเพิ่มเติมว่า "มีเด็กนักเรียนชั้นประถมคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ชายชราพูดว่า แม่ ! เหม็นมาก ! เหม็นเหมือนห้องที่พบศพคุณปู่เลย"
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มียอดผู้เข้าดูมากกว่า 17.8 ล้านครั้ง หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นขำขัน และอดไม่ได้ที่แซวเจ้าของโพสต์ในฐานะ "ต้นเหตุ" ของความโกลาหล
"บังเอิญเลื่อนมาเจอโพสต์นี้ ฉันหัวเราะจนท้องแข็ง"
"สถานการณ์ฉุกเฉินที่คลินิกวันนี้ ต้นเหตุเพราะกลิ่นตดของชายคนหนึ่ง"
"แค่เสียงผายลมครั้งเดียวก็ทำให้คนตาบอดตกใจสุดขีด พยาบาลคลุ้มคลั่ง และเกือบทำให้ชายชราผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งเสียชีวิต ในขณะที่ผู้กระทำผิดตัวจริงกลับซ่อนตัวอยู่เงียบ ๆ ในมุมหนึ่งของโรงพยาบาลท่ามกลางความวุ่นวาย..."
"แค่ผายลมครั้งเดียวก็ทำให้คลินิกกลายเป็นฉากในหนังระทึกขวัญได้ และคุณสามารถดึงความสนใจของทุกคนไปที่จมูก ทั้ง ๆ ที่นี่เป็นคลินิกตา"
