  2. ข่าวการศึกษา

สมัครสอบ ก.พ. 69 เริ่ม 7 ม.ค. 69 เช็กเงื่อนไขและขั้นตอนก่อนสมัคร ก.พ. 69 ที่นี่

          สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 69 ภาค ก. แบบ e-Exam ที่ https://job3.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. เป็นต้นไป พร้อมเผยขั้นตอนการสมัครแบบละเอียดทุกสเต็ป 
 
สมัครสอบ ก.พ. 69

ภาพจาก Lee Charlie / Shutterstock.com

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 69 อย่างเป็นทางการ

          วันที่ 7 มกราคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2569 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2569 ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท รวม 26 ศูนย์สอบ จำนวนทั้งสิ้น 243,117 ที่นั่งสอบ

กำหนดวันสมัครสอบ ก.พ. 69

          การสมัครสอบ ก.พ. 69 เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม หากยังไม่ครบตามจำนวนจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 มกราคม 2569 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ช่องทางสมัครสอบ ก.พ. 69

          ผู้ที่สนใจสมัครสอบ ก.พ. 69 สามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th โดยผู้สมัครสอบ e-Exam สามารถเลือกได้เพียง 1 ศูนย์สอบ และ 1 รอบสอบเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครสอบภาค ก. แบบ e-Exam แล้ว ยังสามารถสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบ paper & pencil ได้อีก

ขั้นตอนสมัครสอบ ก.พ. 69 แบบ Step by Step

          1. เข้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ https://job3.ocsc.go.th

          2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเลขบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง

          3. ตั้งรหัสผ่านสำหรับการสมัคร

          4. กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ครบถ้วน

          5. เลือกศูนย์สอบและรอบสอบ (ระบบจะเปิดรอบใหม่เมื่อรอบก่อนหน้าเต็ม)

          6. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร เพราะเมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

          7. อัปโหลดรูปถ่าย หากไม่อัปโหลดจะไม่สามารถชำระเงินและไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้

          8. ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดไป ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT, เป๋าตัง หรือชำระที่ธนาคารกรุงไทย หรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
 
          9. หลังชำระเงิน 1 วัน สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ทั้งนี้ หากการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์จะปรากฏเครื่องหมายถูก (✓) ครบทุกช่อง

เงื่อนไขสำคัญของการสมัครสอบ ก.พ. 69

          1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
          2. สมัครสอบ e-Exam แล้วจะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2569
          3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1-6 ก่อน 
          - โดยรอบที่ 1 และ 6 เป็นระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. 
          - รอบที่ 2-5 และ 7-15 เป็นระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (สำหรับระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท เมื่อศูนย์สอบที่ 2-5 มีการจองที่นั่งสอบเต็มแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 7-10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มในรอบสอบที่ 7-10 อีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11-15 ให้เลือกสมัครต่อไป)
          4. กรณีสงสัยปีการศึกษาที่จะสำเร็จ โปรดสอบถามจากสถานศึกษาของท่าน
สมัครสอบ ก.พ. 69

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ.

คู่มือการสมัครสอบและคู่มือการชำระเงิน

          ทั้งนี้ คู่มือแนะนำการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2569 (e-Exam) 

          1. สามารถอ่านคู่มือการสมัครสอบและคู่มือการชำระเงินอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
          2. หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2569
          3. เลือกเมนู “คู่มือการสมัครสอบ” และ “คู่มือการชำระเงิน”

          หรือดูขั้นตอนการสมัครสอบภาค ก. แบบคลิปวิดีโอ ได้ที่ https://www.facebook.com/share/v/1CtMCXyW34

          อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลา 08.30 น. ซึ่งเป็นกำหนดเปิดรับสมัคร พบว่าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ จนแฮชแท็ก #กพ69 ติดเทรนด์บนแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นในลักษณะประชดประชัน อาทิ “ล่มอีกแล้ว”, “ล่มทุกปี”, “มีปีไหนบ้างที่ไม่ล่ม” รวมถึงข้อความเชิงเสียดสีเกี่ยวกับความล่าช้าและประสิทธิภาพของระบบ
สมัครสอบ ก.พ. 69

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ.

          ต่อมา เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเลื่อนเวลาเปิดรับสมัครสอบจากเดิม 08.30 น. เป็นเวลา 09.00 น. โดยระบุเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 08.37 น. ว่าขออภัยในความไม่สะดวก พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมในช่องแสดงความคิดเห็นว่า หากพบปัญหา error 1200 ให้ปิดและเปิดเบราว์เซอร์ใหม่อีกครั้ง และหลีกเลี่ยงการกดรีเฟรชหน้าจอหรือกดปุ่ม F5

อัปเดตล่าสุด 7 มกราคม 2569 เวลา 14:09:32
