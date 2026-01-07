เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 69 อย่างเป็นทางการ
กำหนดวันสมัครสอบ ก.พ. 69
ช่องทางสมัครสอบ ก.พ. 69
ขั้นตอนสมัครสอบ ก.พ. 69 แบบ Step by Step
1. เข้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ https://job3.ocsc.go.th
2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเลขบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง
3. ตั้งรหัสผ่านสำหรับการสมัคร
4. กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ครบถ้วน
5. เลือกศูนย์สอบและรอบสอบ (ระบบจะเปิดรอบใหม่เมื่อรอบก่อนหน้าเต็ม)
6. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร เพราะเมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
7. อัปโหลดรูปถ่าย หากไม่อัปโหลดจะไม่สามารถชำระเงินและไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้
8. ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดไป ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT, เป๋าตัง หรือชำระที่ธนาคารกรุงไทย หรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
9. หลังชำระเงิน 1 วัน สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ทั้งนี้ หากการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์จะปรากฏเครื่องหมายถูก (✓) ครบทุกช่อง
เงื่อนไขสำคัญของการสมัครสอบ ก.พ. 69
2. สมัครสอบ e-Exam แล้วจะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2569
3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1-6 ก่อน
- โดยรอบที่ 1 และ 6 เป็นระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส.
- รอบที่ 2-5 และ 7-15 เป็นระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (สำหรับระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท เมื่อศูนย์สอบที่ 2-5 มีการจองที่นั่งสอบเต็มแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 7-10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มในรอบสอบที่ 7-10 อีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11-15 ให้เลือกสมัครต่อไป)
4. กรณีสงสัยปีการศึกษาที่จะสำเร็จ โปรดสอบถามจากสถานศึกษาของท่าน
คู่มือการสมัครสอบและคู่มือการชำระเงิน
ทั้งนี้ คู่มือแนะนำการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2569 (e-Exam)
1. สามารถอ่านคู่มือการสมัครสอบและคู่มือการชำระเงินอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
2. หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2569
3. เลือกเมนู “คู่มือการสมัครสอบ” และ “คู่มือการชำระเงิน”
หรือดูขั้นตอนการสมัครสอบภาค ก. แบบคลิปวิดีโอ ได้ที่ https://www.facebook.com/share/v/1CtMCXyW34