ถกสนั่น ! สนามกีฬาใหม่เอี่ยม 35 ล้าน สร้างลู่วิ่งหักศอกแถมให้ 6.9 ล้าน แต่ใช้แข่งกรีฑาไม่ได้

          ถกสนั่น สนามกีฬาใหม่เอี่ยม 35 ล้านบาท สร้างลู่วิ่งหักศอกแถมให้ 6.9 ล้านบาท ใช้แข่งกรีฑาไม่ได้ แจงใช้แค่เดินออกกำลังกาย อ้างเหตุพื้นที่ไม่พอ 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก นายเดชอิศม์ ขาวทอง นายกชาย

          วานนี้ (6 มกราคม 2569) เพจ ต้องแฉ ออกมาเปิดเรื่องสนามกีฬาใหม่เอี่ยม 35 ล้านบาท ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา แต่กลับมีภาพที่ทำให้ชาวบ้านสะดุดตา เมื่อพบว่าบริเวณลู่วิ่งรอบสนามนั้น มีลักษณะเป็น "ลู่วิ่งหักศอก" ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จนมีคนแซวว่าคงเป็นลู่วิ่งหักศอกแห่งเดียวในโลก 

          โดยระบุว่า นี่คือโครงการสนามกีฬาประจำอำเภอสะเดา จ.สงขลา ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าของโครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่การดูแลของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะรับมอบโครงการต่อ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก นายเดชอิศม์ ขาวทอง นายกชาย

          ภายหลังมีการชี้แจงถึงความจำเป็นว่า พื้นที่ยังขาดสนามกีฬามาตรฐานของเทศบาลฯ เวลามีจัดแข่งขันต้องไปใช้พื้นที่ของเอกชน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ชายแดน จึงมองว่าเป็นโอกาสในการใช้สนามกีฬาเป็นพื้นที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ 

          แต่พอมาดูพื้นที่ก่อสร้างจริงก็พบข้อจำกัดเชิงพื้นที่ จะสร้างสนามกีฬาและลู่วิ่งมาตรฐานไปพร้อมกันไม่ได้ จึงได้มีการเลือกให้สนามกีฬาได้มาตรฐานสากล รองรับการจัดการแข่งขัน 

          ส่วนลู่วิ่งออกแบบให้ใช้สำหรับเดินออกกำลังกายได้สะดวก และถือว่ามอบให้เป็นของแถมให้กับพี่น้องในพื้นที่ !

          เมื่อทางเพจค้นข้อมูลโครงการเพื่อดูราคาของแถมนี้ ผ่านระบบ e-GP พบว่าเป็น โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำ อ.สะเดา จ.สงขลา งบประมาณก่อสร้าง 35 ล้านบาท ตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 ล้านบาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 30 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดราคากลางไว้ที่ 35,011,159.46 บาท และได้จัดทำด้วยวงเงินสัญญา 34,990,000 บาท

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้องแฉ

          เมื่อดูเอกสารประเมินราคากลางการก่อสร้าง พบว่า ลู่วิ่งหักศอก คือส่วนงานก่อสร้างทางเดินรอบสนามปูทับด้วยยางสังเคราะห์ ถูกประเมินราคาไว้ที่ 6,923,292.30 บาท ซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าส่วนงานอัฒจันทร์สนามกีฬา และสนามบอลเสียอีก


          อย่างไรก็ตาม เมื่อลองเทียบกับงานลู่วิ่งยางสังเคราะห์มาตรฐาน IAAF ของ อบจ.หนองคาย พื้นที่กว่า 4,500 ตร.ม ใช้งบประมาณ 8 ล้านบาท พบว่างงบห่างกันราว 1-2 ล้าน จากลู่วิ่งหักศอกนี้ที่ใช้พื้นที่ประมาณ 2,227 ตร.ม.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก นายเดชอิศม์ ขาวทอง นายกชาย

          ขณะเดียวกัน พบว่า นายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย อดีตนายกเทศบาลเมืองปาดัง ได้โพสต์คลิปชี้แจงถึงลู่วิ่งหักศอกผ่านเฟซบุ๊ก โดยอธิบายว่าถ้าจะสร้างสนามกีฬามาตรฐานด้วย และลู่วิ่งมาตรฐานด้วยนั้น ที่ดินไม่พอ จากการหารือจึงสรุปกันว่าจะเน้นไปยังพื้นที่สนามฟุตบอลก่อน แต่ทำลู่วิ่งให้มาตรฐานไม่ได้แน่ เพราะพื้นที่มีจำกัด 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก นายเดชอิศม์ ขาวทอง นายกชาย

          จากนั้นจึงมีแนวคิดว่าจะทำลู่วิ่งไว้ "เดินออกกำลังกาย" ไม่ได้ใช้แข่งขันกรีฑา และเมื่อมีการส่งมอบมายังเทศบาล ก็สามารถนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้โค้งได้ แต่ยังไงก็ไม่สามารถใช้จัดแข่งขันกรีฑาที่เป็นสากลได้ ส่วนสนามฟุตบอลมีความเป็นสากลสามารถใช้จัดการแข่งขันนานาชาติได้ 


ถกสนั่น ! สนามกีฬาใหม่เอี่ยม 35 ล้าน สร้างลู่วิ่งหักศอกแถมให้ 6.9 ล้าน แต่ใช้แข่งกรีฑาไม่ได้ โพสต์เมื่อ 7 มกราคม 2569
