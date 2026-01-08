HILIGHT
เสี่ยสวนทุเรียนช้ำรัก โดนสาวหลอกเสียเงินเป็นแสน ยังขู่ปล่อยคลิปสยิวตอนวิดีโอคอล

  
            เสี่ยสวนทุเรียนวัย 62 ช้ำรักออนไลน์ ถูกสาวสวยหลอกโอนเงินแสน ก่อนพลาดท่าวิดีโอคอล ขู่รีดเงินซ้ำไม่งั้นโดนปล่อยคลิปว่อนเมือง

เสียไปเป็นแสน ซ้ำขู่ปล่อยคลิป
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

            วันที่ 8 มกราคม 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นายชาย อายุ 62 ปี เสี่ยเจ้าของสวนทุเรียนใน จ.อุดรธานี อายุ 62 ปี  เข้าร้องเรียนสื่อและเพจดังหลังถูกแก๊งสแกมเมอร์สาวสวยจาก สปป.ลาว ทักไลน์มาตีสนิททำทีส่งข้อความผิดเพื่อชวนคุยจนหลงเชื่อ เกิดความรักความไว้วางใจ ยอมทุ่มเงินซื้อโทรศัพท์ iPhone 17 Pro Max ราคาครึ่งแสนส่งไปให้ที่ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมโอนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแม่อีกกว่า 50,000 บาท รวมความเสียหายเบื้องต้นกว่า 1 แสนบาท

เสียไปเป็นแสน ซ้ำขู่ปล่อยคลิป
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

            เหตุการณ์ยิ่งบานปลายเมื่อความสัมพันธ์เริ่มเข้าสู่บทสนทนาเชิงชู้สาว ฝ่ายหญิงได้วิดีโอคอลมาชวนคุยเรื่องเสียว จนเสี่ยทุเรียนหลงกลนอนแก้ผ้าทำพฤติกรรม "ลวกก๋วยเตี๋ยว" โชว์ผ่านกล้อง โดยหารู้ไม่ว่าถูกอีกฝ่ายบันทึกภาพหน้าจอไว้ทั้งหมด หลังจากนั้นพฤติกรรมของหญิงสาวเปลี่ยนไปทันที โดยมีการส่งคลิปดังกล่าวกลับมาข่มขู่รีดเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อแลกกับการไม่ส่งคลิปฉาวไปให้ภรรยา ลูก และเผยแพร่สู่สาธารณะ

            ผู้เสียหายพยายามเจรจาต่อรองขอจ่ายเพียง 5,000 บาท เนื่องจากสูญเงินไปจำนวนมากแล้ว แต่ทางปลายสายกลับแสดงท่าทีไม่พอใจ เพราะรู้ว่าตนเองนั้นทำงานมีลูกจ้างเป็นร้อยคน เมื่อถามว่าอีกฝ่ายทำงานอะไร ก็เหมือนจะยอมรับว่าเป็นสแกมเมอร์ ด้วยประโยคว่า "มึงก็รู้ว่ากูทำงานด้านนี้" ก่อนจะขู่บังคับให้โอนเงินอย่างน้อย 20,000 บาทเพื่อจบเรื่อง จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพื่อไม่ให้ใครตกเป็นเหยื่ออีก

เสียไปเป็นแสน ซ้ำขู่ปล่อยคลิป
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

เสียไปเป็นแสน ซ้ำขู่ปล่อยคลิป
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

            ล่าสุด หลังจากไม่ยอมจ่ายเงิน ปรากฏว่าแก๊งสแกมเมอร์ทักไลน์มาหาเสี่ยทุเรียน ข่มขู่ต่าง ๆ นานา บอกว่า คุยกันดี ๆ เงินไม่กี่แสนแลกกับอนาคตของพี่ ถ้าไม่จ่ายจะส่งคลิปให้คนเมืองอุดรรู้กันทั้งเมือง

เสียไปเป็นแสน ซ้ำขู่ปล่อยคลิป



ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3 


