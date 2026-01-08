เทรนเนอร์หนุ่มฟิตปั๋งวัย 27 ใจพัง ตรวจพบอสุจิผิดปกติ 90% หมอชี้จุดเตือนคนรุ่นใหม่

เทรนเนอร์ฟิตเนสหนุ่มวัย 27 ปี ตรวจพบอสุจิผิดปกติกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่ดูแลสุขภาพอย่างดี หมอชี้จุดเตือนคนรุ่นใหม่เป็นมากขึ้น
วันที่ 6 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มชาวจีนรายหนึ่ง ซึ่งเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสที่อายุน้อย และดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจนทำให้รู้สึกสับสนจนเข่าอ่อน เมื่อผลตรวจร่างกายพบว่า อสุจิของเขามีคุณภาพต่ำอย่างน่าตกใจ
รายงานเผยว่า เสี่ยวซุน (นามสมมติ) อายุ 27 ปี มีอาชีพเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนส จึงควบคุมอาหารและออกกำลังกายเป็นประจำ แต่ผลรายงานตรวจทางการแพทย์ปรากฏว่า เขามีอัตราความผิดปกติของอสุจิเกิน 90 เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วนของอสุจิที่เคลื่อนไหวได้ดีมีน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เขาแทบจะไม่อยากเชื่อและรู้สึกยากที่จะยอมรับกับความจริงนี้
ภายนอกดูสุขภาพดี แต่ภายในไม่สมดุล
หลี่ จิงผิง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสืบพันธุ์และระบบสืบพันธุ์เพศชาย จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เผยว่า ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มีจำนวนชายหนุ่มประสบปัญหาคุณภาพน้ำอสุจิลดลงเพิ่มมากขึ้น ในบรรดาคู่รักที่มีบุตรยาก เกือบครึ่งหนึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยของฝ่ายชาย และภาวะน้ำอสุจิเคลื่อนไหวต่ำ (Asthenospermia) ถูกพบบ่อยขึ้น
ข้อมูลจากงานวิจัย ระบุว่า คุณภาพน้ำอสุจิของผู้ชายดีที่สุดในช่วงอายุ 25-35 ปี จากนั้นจะลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า วิถีชีวิตที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหว การนอนดึก การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และความเครียดทางจิตใจ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำอสุจิ
นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือ ความสมดุล การรับประทานอาหารที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและวิตามินที่เพียงพอ รวมไปถึงการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ ไม่หักโหมหรือสุดโต่งเกินไป
เตือนวิถีคนรุ่นใหม่
รายงานเผยเคสตัวอย่างของ เสี่ยวฉาง (นามสมมติ) หนุ่มเจ้าของร้านบาร์บีคิว วัย 28 ปี ในเมืองหางโจว เขาทำงานในร้าน ซึ่งต้องเผชิญกับควันและอุณหภูมิสูงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ตารางการนอนหลับไม่ปกติ หลังจากพยายามมีบุตรมา 1 ปี แต่ไม่สำเร็จ ผลตรวจพบว่า เขามีอัตราความผิดปกติของอสุจิสูงมาก
แพทย์ชี้ว่า "การเผชิญกับอุณหภูมิสูง การนอนหลับไม่เพียงพอ และความเหนื่อยล้าเรื้อรัง ซึ่งเป็นวิถีของคนรุ่นใหม่ เป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อคุณภาพอสุจิ หนุ่ม ๆ วัยรุ่นควรใส่ใจสุขภาพก
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday