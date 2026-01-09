งานวัดทำอึ้ง ! จ้างสาวฮอตบริการสยิว จ่าย 100 เดียว จัดให้เต็มหน้า ผู้ศรัทธาตาค้าง

งานวัดไต้หวัน จ้างพริตตี้สาวฮอตบริการชวนสยิว จ่าย 100 เดียว จัดให้เต็มหน้า ทำผู้ศรัทธาตาค้าง วิจารณ์สนั่นโซเชียล
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอน่าตกตะลึงถูกแชร์เป็นไวรัลร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของไต้หวัน เมื่องานวัดท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้จัดบริการสุดแหวกแนว โดยจ้างพริตตี้สาวฮอตสวมเพียงชุดบิกินี่ หรือชุดชั้นใน เข้ามาให้บริการเหล่าผู้ชายที่มาร่วมงาน สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง
คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นที่งานวัดท้องถิ่นแห่งหนึ่งในไต้หวัน จากคลิปเผยให้เห็นว่า ทางผู้จัดงานได้ตั้งเก้าอี้วางไว้สำหรับชายผู้ที่สนใจเข้าไปนั่งทีละคน จากนั้นทางหญิงสาวชุดทูพีซ ที่มีสวมเสื้อแจ็กเกตคลุมเพียงท่อนบน เปิดท่อนล่าง โชว์เรียวขา และรองเท้าส้นสูง ได้เข้าไปให้บริการชวนสยิว เอาหน้าอกซุกเข้าไปที่ใบหน้าของพวกเขา ก่อนที่จะได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 100 ดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 100 บาท) ต่อคน เมื่อเสร็จภารกิจก็ขึ้นไปเต้นโชว์บนเวที
"การกระทำเช่นนี้ในที่สาธารณะทั่วไปก็ดูเสื่อมมากแล้ว แต่นี่เป็นในวัด ฉันหมดคำจะพูด"
"ทำสิ่งนี้ต่อหน้าเทพเจ้า มันน่ารังเกียจมาก"
"ศีลธรรมอยู่ไหน"
"ที่นี่คือที่ไหน งานวัดกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเหรอ"
"เกิดอะไรขึ้นกับงานวัดในไต้หวัน"
อย่างไรก็ดี มีชาวเน็ตบางส่วนเข้าไปแสดงความคิดล้อเลียนขำขัน โดยเข้าใจว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ทางผู้จัดงานอาจต้องการดึงดูดผู้คน และสร้างบรรยากาศที่คึกคัก
ก่อนหน้านี้ไม่นาน เพิ่งมีเหตุการณ์ชวนอึ้งในวัดไต้หวัน เมื่อทางผู้จัดได้จ้างสาวเซ็กซี่มาเต้นโชว์ โดยสวมชุดกระโปรงสั้นชวนหวาดเสียว ยิ่งไปกว่านั้นตอนที่พวกเธอหันหลังออกมา หลายคนถึงกับตาค้างไปตาม ๆ กัน
