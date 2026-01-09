งานวัดทำอึ้ง ! จ้างสาวฮอตบริการสยิว จ่าย 100 เดียว จัดให้เต็มหน้า ผู้ศรัทธาตาค้าง

HILIGHT
             งานวัดไต้หวัน จ้างพริตตี้สาวฮอตบริการชวนสยิว จ่าย 100 เดียว จัดให้เต็มหน้า ทำผู้ศรัทธาตาค้าง วิจารณ์สนั่นโซเชียล 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆漿2公社

             เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอน่าตกตะลึงถูกแชร์เป็นไวรัลร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของไต้หวัน เมื่องานวัดท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้จัดบริการสุดแหวกแนว โดยจ้างพริตตี้สาวฮอตสวมเพียงชุดบิกินี่ หรือชุดชั้นใน เข้ามาให้บริการเหล่าผู้ชายที่มาร่วมงาน สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง 

             คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นที่งานวัดท้องถิ่นแห่งหนึ่งในไต้หวัน จากคลิปเผยให้เห็นว่า ทางผู้จัดงานได้ตั้งเก้าอี้วางไว้สำหรับชายผู้ที่สนใจเข้าไปนั่งทีละคน จากนั้นทางหญิงสาวชุดทูพีซ ที่มีสวมเสื้อแจ็กเกตคลุมเพียงท่อนบน เปิดท่อนล่าง โชว์เรียวขา และรองเท้าส้นสูง ได้เข้าไปให้บริการชวนสยิว เอาหน้าอกซุกเข้าไปที่ใบหน้าของพวกเขา ก่อนที่จะได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 100 ดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 100 บาท) ต่อคน เมื่อเสร็จภารกิจก็ขึ้นไปเต้นโชว์บนเวที 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆漿2公社

              คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยและแชร์ต่อกันออกไปอย่างรวดเร็ว และจุดประกายให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง หลายคนไม่พอใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นตำหนิพฤติกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีศรัทธามองว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่ง พร้อมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับขอบเขตที่เหมาะสม และมาตรฐานทางศีลธรรมสำหรับงานวัด

              "การกระทำเช่นนี้ในที่สาธารณะทั่วไปก็ดูเสื่อมมากแล้ว แต่นี่เป็นในวัด ฉันหมดคำจะพูด"
              "ทำสิ่งนี้ต่อหน้าเทพเจ้า มันน่ารังเกียจมาก"
              "ศีลธรรมอยู่ไหน" 
              "ที่นี่คือที่ไหน งานวัดกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเหรอ"
              "เกิดอะไรขึ้นกับงานวัดในไต้หวัน"

              อย่างไรก็ดี มีชาวเน็ตบางส่วนเข้าไปแสดงความคิดล้อเลียนขำขัน โดยเข้าใจว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ทางผู้จัดงานอาจต้องการดึงดูดผู้คน และสร้างบรรยากาศที่คึกคัก

              ก่อนหน้านี้ไม่นาน เพิ่งมีเหตุการณ์ชวนอึ้งในวัดไต้หวัน เมื่อทางผู้จัดได้จ้างสาวเซ็กซี่มาเต้นโชว์ โดยสวมชุดกระโปรงสั้นชวนหวาดเสียว ยิ่งไปกว่านั้นตอนที่พวกเธอหันหลังออกมา หลายคนถึงกับตาค้างไปตาม ๆ กัน 

              อ่านเพิ่มเติม : ดราม่าร้อน จ้างสาวเต้นโชว์งานวัด หันหลังมา คุณพระ ! ลมแทบจับ กระโปรงแบบใด

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media 





