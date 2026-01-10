อดีตกราเวียร์ไอดอลดัง เพิ่งประกาศลาวงการ เสียชีวิตในวัย 27 ปี แฟน ๆ ช็อกสุดเศร้า

อดีตกราเวียร์ไอดอลดัง เพิ่งประกาศลาวงการ เสียชีวิตในวัย 27 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งหายาก แฟน ๆ ช็อกสุดเศร้า แห่ร่วมอาลัย
ภาพจาก X @Fujino_Aoi
วันที่ 9 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Livedoor News รายงานว่า ฟูจิโนะ อาโออิ (Fujino Aoi) อดีตกราเวียร์ไอดอลดังของญี่ปุ่น ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 27 ปี หลังต่อสู้กับโรคร้ายอย่างเข้มแข็งจนถึงที่สุด โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เธอเพิ่งจะประกาศเกษียณจากวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการ สร้างความเศร้าสะเทือนใจให้แฟน ๆ เป็นอย่างยิ่ง
ภาพจาก X @Fujino_Aoi
ฟูจิโนะ อาโออิ เดบิวต์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 เธอเป็นกราเวียร์ไอดอลรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย แต่แล้วในเดือนเมษายน 2566 ขณะที่เธออายุ 24 ปี เธอได้ประกาศข่าวร้าย หลังตรวจพบว่า เธอเป็นโรคมะเร็งชนิดหายากที่เกิดจาก ก้อนเนื้อในช่องคอหอย (Parapharyngeal Space Tumor) จึงต้องหยุดการทำกิจกรรม และไปทุ่มเทให้กับการรักษา
กระทั่ง ในเดือนสิงหาคม 2567 แฟน ๆ ได้ดีใจอีกครั้ง เมื่อฟูจิโนะ อาโออิ สามารถกลับมาทำงานในวงการ จากนั้น ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2568 เธอได้ตัดสินใจออกจากต้นสังกัด และทำงานเป็นฟรีแลนซ์ ทว่าต่อมา ในเดือนกรกฎาคม เธอได้ประกาศว่าจะเกษียณจากวงการตอนสิ้นปี เนื่องจากอาการป่วย และสภาพร่างกายของเธอที่ไม่แน่นอนว่าจะทรุดลงอีกเมื่อใด
ภาพจาก X @Fujino_Aoi
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อาโออิ ได้โพสต์ภาพจดหมายที่เขียนด้วยลายมืออวยพรปีใหม่ พร้อมข้อความอำลงวงการ กล่าวว่า "อย่างที่ฉันได้ประกาศให้ทุกคนทราบไปแล้ว วันนี้ฉันจะเกษียณและยุติกิจกรรมในวงการทั้งหมด พูดตามตรง ฉันรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่ต้องจบลงอย่างกะทันหันเช่นนี้ ฉันลังเลที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณเพราะไม่อยากให้คุณเป็นห่วง แต่เนื่องจากนี่เป็นโพสต์สุดท้ายของฉันแล้ว ฉันเลยจะบอกให้คุณรู้ อาการของฉันตอนนี้แย่มากจนฉันโกหกไม่ได้เลยว่าตัวเองสบายดี
ภาพจาก X @Fujino_Aoi
ตั้งแต่กลับมาบ้านเกิดในเดือนกรกฎาคม ฉันแทบไม่มีวันไหนที่ดีเลย และสุขภาพก็แย่ลงเรื่อย ๆ ทุกอย่างแย่ลง และรู้สึกเหมือนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ฉันกำลังต่อสู้กับร่างกายของตัวเองทุกวัน ซึ่งมันใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้ว ดังนั้น มันจึงเป็นจังหวะสมควรที่สุดที่จะยุติบทบาทนี้ ในขณะที่ฉันยังมีพลังที่จะเคลื่อนไหว
ภาพจาก X @Fujino_Aoi
ฉันแน่ใจว่าทุกคนคงเสียใจและไม่อยากให้จากไป แต่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่ฉันสามารถจบงานต่อหน้าทุกคนด้วยรอยยิ้ม เดิมทีฉันอยากจะแสดงให้เห็นว่าตัวเองดูสวยงามและมีพลังจนถึงที่สุด ดังนั้นฉันจึงอยากจะจบด้วยการไลฟ์สดบนอินสตาแกรมหรืออะไรทำนองนั้น แต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้ว และฉันก็ผิดหวังมาก ดังนั้นฉันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจ ฉันขอโทษที่มันออกมาเป็นแบบนี้
ภาพจาก X @Fujino_Aoi
ในอนาคต ถ้าเกิดคุณนึกขึ้นได้ว่าเคยมีนางแบบกราเวียร์ชื่อ ฟูจิโนะ อาโออิ ฉันก็คงดีใจมาก แค่คุณจำฉันที่สวยงามและเปี่ยมไปด้วยพลัง แค่นั้นก็ทำให้ฉันมีความสุขมากแล้ว ขอบคุณมาก ๆ สำหรับการสนับสนุนฉันตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณที่ทำให้ฉันยิ้มได้มากมาย ฉันขอบคุณทุกคนที่ได้พบเจอ ขอบคุณที่ได้รู้จัก ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข และความเบิกบานใจในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่"
ภาพจาก X @Fujino_Aoi
ล่าสุด วันที่ 9 มกราคม 2569 คุณแม่ของ ฟูจิโนะ อาโออิ ได้เผยประกาศเศร้าบนโพสต์ทางโซเชียลมีเดียของเธอ ระบุว่า "ฟูจิโนะ อาโออิ ต่อสู้กับอาการป่วยมาอย่างเข้มแข็ง และได้จากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่เราตลอดช่วงชีวิตของเธอ ขอบคุณมาก"
