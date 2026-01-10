HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อดีตกราเวียร์ไอดอลดัง เพิ่งประกาศลาวงการ เสียชีวิตในวัย 27 ปี แฟน ๆ ช็อกสุดเศร้า

          อดีตกราเวียร์ไอดอลดัง เพิ่งประกาศลาวงการ เสียชีวิตในวัย 27 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งหายาก แฟน ๆ ช็อกสุดเศร้า แห่ร่วมอาลัย 

Fujino Aoi
ภาพจาก X @Fujino_Aoi

          วันที่ 9 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Livedoor News รายงานว่า ฟูจิโนะ อาโออิ (Fujino Aoi) อดีตกราเวียร์ไอดอลดังของญี่ปุ่น ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 27 ปี หลังต่อสู้กับโรคร้ายอย่างเข้มแข็งจนถึงที่สุด โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เธอเพิ่งจะประกาศเกษียณจากวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการ สร้างความเศร้าสะเทือนใจให้แฟน ๆ เป็นอย่างยิ่ง 

Fujino Aoi
ภาพจาก X @Fujino_Aoi

          ฟูจิโนะ อาโออิ เดบิวต์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 เธอเป็นกราเวียร์ไอดอลรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย แต่แล้วในเดือนเมษายน 2566 ขณะที่เธออายุ 24 ปี เธอได้ประกาศข่าวร้าย หลังตรวจพบว่า เธอเป็นโรคมะเร็งชนิดหายากที่เกิดจาก ก้อนเนื้อในช่องคอหอย (Parapharyngeal Space Tumor) จึงต้องหยุดการทำกิจกรรม และไปทุ่มเทให้กับการรักษา 

          กระทั่ง ในเดือนสิงหาคม 2567 แฟน ๆ ได้ดีใจอีกครั้ง เมื่อฟูจิโนะ อาโออิ สามารถกลับมาทำงานในวงการ จากนั้น ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2568 เธอได้ตัดสินใจออกจากต้นสังกัด และทำงานเป็นฟรีแลนซ์ ทว่าต่อมา ในเดือนกรกฎาคม เธอได้ประกาศว่าจะเกษียณจากวงการตอนสิ้นปี เนื่องจากอาการป่วย และสภาพร่างกายของเธอที่ไม่แน่นอนว่าจะทรุดลงอีกเมื่อใด  

Fujino Aoi
ภาพจาก X @Fujino_Aoi

          ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อาโออิ ได้โพสต์ภาพจดหมายที่เขียนด้วยลายมืออวยพรปีใหม่ พร้อมข้อความอำลงวงการ กล่าวว่า "อย่างที่ฉันได้ประกาศให้ทุกคนทราบไปแล้ว วันนี้ฉันจะเกษียณและยุติกิจกรรมในวงการทั้งหมด พูดตามตรง ฉันรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่ต้องจบลงอย่างกะทันหันเช่นนี้ ฉันลังเลที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณเพราะไม่อยากให้คุณเป็นห่วง แต่เนื่องจากนี่เป็นโพสต์สุดท้ายของฉันแล้ว ฉันเลยจะบอกให้คุณรู้ อาการของฉันตอนนี้แย่มากจนฉันโกหกไม่ได้เลยว่าตัวเองสบายดี 

Fujino Aoi
ภาพจาก X @Fujino_Aoi

          ตั้งแต่กลับมาบ้านเกิดในเดือนกรกฎาคม ฉันแทบไม่มีวันไหนที่ดีเลย และสุขภาพก็แย่ลงเรื่อย ๆ ทุกอย่างแย่ลง และรู้สึกเหมือนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ฉันกำลังต่อสู้กับร่างกายของตัวเองทุกวัน ซึ่งมันใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้ว ดังนั้น มันจึงเป็นจังหวะสมควรที่สุดที่จะยุติบทบาทนี้ ในขณะที่ฉันยังมีพลังที่จะเคลื่อนไหว

Fujino Aoi
ภาพจาก X @Fujino_Aoi

          ฉันแน่ใจว่าทุกคนคงเสียใจและไม่อยากให้จากไป แต่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่ฉันสามารถจบงานต่อหน้าทุกคนด้วยรอยยิ้ม เดิมทีฉันอยากจะแสดงให้เห็นว่าตัวเองดูสวยงามและมีพลังจนถึงที่สุด ดังนั้นฉันจึงอยากจะจบด้วยการไลฟ์สดบนอินสตาแกรมหรืออะไรทำนองนั้น แต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้ว และฉันก็ผิดหวังมาก ดังนั้นฉันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจ ฉันขอโทษที่มันออกมาเป็นแบบนี้

Fujino Aoi
ภาพจาก X @Fujino_Aoi

          ในอนาคต ถ้าเกิดคุณนึกขึ้นได้ว่าเคยมีนางแบบกราเวียร์ชื่อ ฟูจิโนะ อาโออิ ฉันก็คงดีใจมาก แค่คุณจำฉันที่สวยงามและเปี่ยมไปด้วยพลัง แค่นั้นก็ทำให้ฉันมีความสุขมากแล้ว ขอบคุณมาก ๆ สำหรับการสนับสนุนฉันตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณที่ทำให้ฉันยิ้มได้มากมาย ฉันขอบคุณทุกคนที่ได้พบเจอ ขอบคุณที่ได้รู้จัก ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข และความเบิกบานใจในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่" 
 
Fujino Aoi
ภาพจาก X @Fujino_Aoi

          ล่าสุด วันที่ 9 มกราคม 2569 คุณแม่ของ ฟูจิโนะ อาโออิ ได้เผยประกาศเศร้าบนโพสต์ทางโซเชียลมีเดียของเธอ ระบุว่า "ฟูจิโนะ อาโออิ ต่อสู้กับอาการป่วยมาอย่างเข้มแข็ง และได้จากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่เราตลอดช่วงชีวิตของเธอ ขอบคุณมาก" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Livedoor News


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อดีตกราเวียร์ไอดอลดัง เพิ่งประกาศลาวงการ เสียชีวิตในวัย 27 ปี แฟน ๆ ช็อกสุดเศร้า โพสต์เมื่อ 10 มกราคม 2569 เวลา 14:45:20 2,293 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย