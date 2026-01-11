HILIGHT
สาวสอบแอร์ฯ ไม่ผ่าน แต่งชุดยูนิฟอร์มจัดเต็มขึ้นเครื่องสุดเนียน สุดท้ายโป๊ะแตกแรง

          สาววัย 23 ปี สอบแอร์โฮสเตสไม่ผ่าน แต่งชุดยูนิฟอร์มขึ้นจัดเต็มเครื่องอย่างเนียน สุดท้ายโป๊ะแตกแรง เจ้าตัวโร่ขอโทษ 

สาวสอบแอร์ฯ ไม่ผ่าน เนียนแต่งชุดแอร์ฯ ขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก X @neVerAl0nely___

          วันที่ 9 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Mothership และ AsiaOne เผยเรื่องราวชวนอึ้งที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวาง เมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่งในอินโดนีเซีย วัย 23 ปี ทำเนียนปลอมตัวเป็นลูกเรือของสายการบินบาติกแอร์ (Batik Air) แต่งชุดยูนิฟอร์มจัดเต็มขึ้นเครื่อง ก่อนที่จะถูกจับได้ และให้ลงมาจากเครื่องบิน โดยล่าสุด เจ้าตัวได้ออกมาขอโทษแล้ว 

สาวสอบแอร์ฯ ไม่ผ่าน เนียนแต่งชุดแอร์ฯ ขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก X @neVerAl0nely___

          รายงานเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา บนเที่ยวบิน 7058 ของสายการบินบาติกแอร์ คลิปวิดีโอที่กำลังเป็นไวรัลบน X แสดงให้เห็นว่า หญิงสาวรายนี้สวมชุดที่คล้ายกับเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับหญิงของสายการบิน รวมไปถึงรองเท้าและหิ้วกระเป๋าแบบเดียวกัน เธอยังทำผมทรง French twist ซึ่งเป็นทรงเกล้าผมแบบคลาสสิกที่นิยมของเหล่าแอร์โฮสเตส 

          หญิงรายนี้ ถูกระบุชื่อว่า ไครุน นิสยา เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุลต่านมะฮ์มุด บาดารูดินที่ 2 ในเมืองปาเล็มบัง จังหวัดสุมาตราใต้ ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านช่องทางการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร และการตรวจด้านความปลอดภัยตามปกติ เจ้าหน้าที่เผยว่า เธอไม่ได้พกสิ่งของต้องห้ามใด ๆ จึงได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน ก่อนที่เครื่องบินจะออกเดินทางไปถึงสนามบินนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา ในเมืองจาการ์ตา

สาวสอบแอร์ฯ ไม่ผ่าน เนียนแต่งชุดแอร์ฯ ขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก X @neVerAl0nely___

          เจ้าหน้าที่ลูกเรือรายอื่นสังเกตเห็นความผิดปกติ ลวดลายบนเครื่องแบบ และบัตรประจำตัวพนักงานของเธอ ไม่ตรงกับลายที่เป็นทางการของสายการบิน ก่อนจะเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับหน้าที่ที่เธอได้รับมอบหมายจากสายการบิน แต่เธอไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ทำให้สงสัยว่าเธอไม่ใช่ลูกเรือ แต่น่าจะปลอมตัวมา 

          ทางลูกเรือจึงได้แจ้งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางสนามบิน และเมื่อหญิงรายนี้ลงจากเครื่องไป เธอจึงถูกพาตัวไปสอบสวน โดยทางตำรวจพบว่า ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี 2568 เธอเคยสมัครงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แต่ไม่สำเร็จ เธออ้างว่า ด้วยความอับอายต่อครอบครัว เธอจึงสวมเครื่องแบบขึ้นเครื่องบิน เพื่อให้พวกเขาเชื่อว่าเธอได้รับการว่าจ้าง

สาวสอบแอร์ฯ ไม่ผ่าน เนียนแต่งชุดแอร์ฯ ขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก X @neVerAl0nely___

          รายงานของทางตำรวจระบุว่า เธอไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดทางอาญา จึงได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขว่าต้องลงนามในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ในขณะที่สายการบินก็ไม่ได้ดำเนินคดีใด ๆ 

          ต่อมา หญิงรายดังกล่าวได้ เผยคลิปวิดีโอกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยกล่าวยอมรับว่า "ดิฉันไม่ใช่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ Batik Air ดิฉันขอโทษ Batik Air และ Lion Group อย่างจริงใจ" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership, AsiaOne

