อุทาหรณ์ขายเครื่องดื่มจีนมา 8 ปี จู่ ๆ โดนปรับเกือบแสน เหตุจากเบื้องบนตีกัน ใครจะไปรู้

          อุทาหรณ์ขายเครื่องดื่มจีนมา 8 ปี จู่ ๆ โดนปรับเกือบแสน ทั้งที่ยอดขายเดือนละ 5 พัน เนื่องจากเจ้าผลิตฟ้องร้องกันในศาล คนขายซวย


เหล้าจีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chalermpol Sirichotiwong

          วันที่ 11 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Chalermpol Sirichotiwong เล่าเรื่องราวการขายเครื่องดื่มสมุนไพรจีนมานานถึง 8 ปี เป็นเครื่องดื่มกระป๋องแดงที่ขายกันทั่วโลก สิ่งที่ผิดสังเกตอย่างหนึ่งคือ แต่ละรอบกระป๋องไม่เหมือนกัน มีภาษาไทยบ้าง ภาษาจีนอย่างเดียวบ้าง แต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไร กระทั่งมีคนติดต่อเข้ามาแจ้งว่า ร้านขายเครื่องดื่มผิดกฎหมาย เจ้าของแบรนด์ที่เป็นตัวแทนที่ถูกต้อง กำลังไล่ฟ้องค่าเสียหายกันอยู่

          เมื่อไปพบเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่า สินค้านี้ ไม่ถูกลิขสิทธิ์ เป็นสินค้าหนีภาษี แล้วเป็นสินค้าที่ไม่ถูกต้องตาม เครื่องหมายการค้า คือ...แบรนด์เนี้ย มันมีเจ้าผลิตใหญ่ จากจีน กับ มาเลเซีย แล้วฟ้องกันในชั้นศาล จนเพิ่งได้ข้อสรุปทาง Malaysia ชนะ (แล้วตรูจะรู้ไหมมม?) สินค้าที่จำหน่ายทั่วโลก ต้องเป็น กระป๋อง แบบ... นีั

          สุดท้ายมีการเรียกค่าเสียหายข้อหาละเมิดสินค้าไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามทะเบียนการค้า ผิดอาญา จำคุก 3 ปี ปรับสูงสุด 300,000 บาท ทำเอาเจ้าของร้านช็อกมาก ตอนแรกคิดว่าจะปรับกันหลักหมื่น เจอราคาหลักแสนแบบนี้หนักหนามาก ยอดขายเดือนหนึ่งแค่ 5,000 บาท เอง จะเอาเงินจากไหนไปจ่าย


          มีการต่อรองราคากันเรื่อย ๆ จนมาจบที่ 90,000 บาท จ่ายเสร็จแล้วรอรับใบถอนฟ้อง

          แค่อยากจะระบาย และบอกเล่าเรื่องราวนี้เป็นกรณีตัวอย่าง ถึงความไม่รอบคอบ การตรวจสอบสินค้าทุกรายการ อย., เครื่องหมายการค้า รีบตรวจกันน้า จริง ๆ ผมก็พยายามดูแล้ว แต่ความผิดพลาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ทีีโคตรสำคัญจริงๆ  #ใจเค้าใจเรา 

          แล้วเพื่อน ๆ คนไหน หรือรู้จักใครอีกที่ขาย ฝากเตือนเค้าด้วยจ้า หยุดขายก่อนเลยครับ เดี่ยวผมจะลงเบอร์ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าที่ถูกต้องให้ครับ

          การดำเนินการขั้นถัดไป จะฟ้องต่อเจ้าที่ผมสั่งซื้อมาจากเยาวราชครับ


เหล้าจีน






