ซื้อแหวนทอง 90% ราคา 7 หมื่น พอตรวจกลับเป็น 75% โกงหรือเปล่า ชาวเน็ตอย่าเพิ่งง้าง

ซื้อแหวนทอง 90% ราคา 7 หมื่น พอตรวจจริงกลับเป็นทอง 75% ชาวเน็ตอย่าเพิ่งง้างโดนโกงไหม เบื้องหลังมีคนแจงแล้ว ความรู้ใหม่เลย
วันที่ 11 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์เรื่องการซื้อแหวนทอง 1 บาท 95.5% แต่กลับได้ของไม่ตรง รายละเอียดมีดังนี้
วันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ ผมไปสั่งซื้อแหวน (ร้านแหวนทองแห่งหนึ่ง) ผมต้องการแหวนทอง 1 บาท 96.5% ที่ร้านแจ้งว่า เป็นทอง 90% แต่ผมชอบแบบเลยรับได้ใน % นี้ แม้ต่ำกว่าที่ต้องการ จ่ายไปในราคา 73,000 บาท ณ วันที่ซื้อ ราคาทอง 67,050 บาท
หลังจากนั้น ผมเอาแหวนที่ซื้อมาไปตรวจ % ทอง เช็ก % แล้ว ตกใจมากบอก 90% เช็กได้ 65-75% ถ้าคิดตาม % ทอง ถ้าขายตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ 5 หมื่นบาทรู้สึกงงมากและตกใจ
ถ้าลองคิดตาม % ที่ผมได้มา โดนบวกค่าแรงช่างรวมค่ากำเหน็จ สองหมื่นกว่าบาท แบบนี้ถือว่าหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่ครับ และลูกค้าอีกหลายคน เขาจะโดนแบบผมไหมกับงานทองร้านนี้ เพราะเป็นร้านที่มีคนสั่งงานเยอะผมจึงเชื่อมั่น แต่สุดท้ายเป็นแบบนี้ ผมควรทำเช่นไรต่อครับ
กูรูชี้แจงเบื้องหลัง ทำถูกกฎทุกอย่าง คุ้มครองทั้งคนผลิตและผู้บริโภค
เฟซบุ๊ก ใจดี รับซ่อมเครื่องประดับและค้าส่ง โพสต์ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวที่หลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องเปอร์เซ็นต์ทองว่า ทอง 90% คือ ทอง 75% บ้านเราครับ สคบ. กำหนดไว้ สมัย 20 ปีที่แล้ว ทุกที่ขายจะเหมือนกันหมด ซึ่งบ้านเราจะเรียกทอง 90 มานานแล้ว
แต่ % จริงแค่ 75% เพราะสมัยก่อนโรงงานแต่ละที่ทำทองมาแค่ 50-65% เท่านั้น สคบ. เลยออกมากำหนด ส่วนสาเหตุที่แพงกว่าทอง 96.5% เพราะร้านจะใช้ทอง 99.99% ในการผสม 75%
สมมุติวันนี้ทอง 66,500 แต่ร้านจะซื้อในราคา 69,000 (รวมตัวบวกของทอง 99.99) นะครับ ทีนี้เวลากว่างานจะเสร้จ ต้องจ่ายค่า ซิช่าง ก็คือ ค่าแรง ค่าสึกหลอ ที่ช่างขึ้นมือ เลื่อยลายต่าง ๆ มันปลิว มันหาย กว่างานจะเสร็จ เกิดวันส่งงานทองลง เหลือ 64000 เราก็ต้องคิด 64,000 แม้จะซื้อในราคา 69,000 ก็ตาม ดังนั้น สคบ. เลยออกมามีกำหนด 75% ให้ขาย 90%ครับ คุ้มครองทั้งคนใช้และคนผลิต
แต่เวลาคุณลูกค้าไปขายเขาก็จะตีราคาให้แค่ทอง 75% แม้เวลาซื้อจะซื้อ 90% ราคาก็เลยได้ตามนั้น งานที่เราชอบทอง 96.5% อาจจะไม่มีครับ ก็อยากให้ผู้ใช้ เข้าใจ หรือถ้าชอบลาย ก็ลองเอาไปสั่งร้านทอง 96.5% ทำ ก็อาจจะแค่นานหน่อย 2-3 เดือน หรือเขาอาจจะไม่รับทำ