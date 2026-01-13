สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานครยังอยู่ในระดับน่ากังวล หลังหลายพื้นที่ตรวจพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน แนะสวมหน้ากากป้องกันทุกครั้งที่ออกจากอาคาร
ภาพจาก Calebowens1 / Shutterstock.com
ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันผ่านเว็บไซต์ airbkk.com เผยข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 13 มกราคม 2569 พบว่า หลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
สำหรับ 10 อันดับเขตที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 สูงสุดในกรุงเทพฯ เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่
1. เขตบางรัก 67.8 หน่วยในโครกรัม/ลูกบาศฑ์เมตร
2. เขตปทุมวัน 64.2 หน่วยในโครกรัม/ลูกบาศฑ์เมตร
3. เขตจตุจักร 57.7 หน่วยในโครกรัม/ลูกบาศฑ์เมตร
4. เขตสาทร 56 หน่วยในโครกรัม/ลูกบาศฑ์เมตร
5. เขตลาดกระบัง 53.9 หน่วยในโครกรัม/ลูกบาศฑ์เมตร
6. เขตราชเทวี 52.9 หน่วยในโครกรัม/ลูกบาศฑ์เมตร
7. เขตหนองแขม 52.6 หน่วยในโครกรัม/ลูกบาศฑ์เมตร
8. เขตบางซื่อ 50.8 หน่วยในโครกรัม/ลูกบาศฑ์เมตร
9. เขตคลองสามวา 50.6 หน่วยในโครกรัม/ลูกบาศฑ์เมตร
10. เขตประเวศ 50.4 หน่วยในโครกรัม/ลูกบาศฑ์เมตร
ภาพจากเว็บไซต์ airbkk.com
ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ระบุว่า คุณภาพอากาศระดับสีส้มจากฝุ่น PM2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยประชาชนทั่วไปควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก หรือระคายเคืองตา
สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อฝุ่น PM2.5 ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่น หน้ากากป้องกันทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร ควรเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และหากพบอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที
ทั้งนี้ การคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลต่อฝุ่น PM2.5 ในช่วงวันที่ 13-14 มกราคม 2569 พบว่าการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีหรืออ่อน ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิด จึงคาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะมีการสะสมเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 15-21 มกราคม การระบายอากาศคาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์อ่อน ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่พัดมาจากอ่าวไทย จึงคาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะเริ่มลดลง