ฮือฮา เจ้าสาวสวมมงกุฎ - ใส่ทองเต็มตัว รับทองเกือบ 30 แท่ง เริ่มต้นชีวิตคู่สุดอลัง

 
         เจ้าสาวเวียดนาม อวดโฉมพร้อมมงกุฎทอง - สร้อยทองเต็มคอ เหลืองอร่ามชวนจับตา อึ้งได้ของขวัญแต่งงานเป็นทองเกือบ 30 แท่ง เริ่มต้นปีอย่างสุดอลัง

ภาพจาก vietnamnet.vn

           วันที่ 12 มกราคม 2569 เว็บไซต์ vietnamnet.vn รายงานว่า ภาพของเจ้าสาวจากจังหวัดด่งท้าบ ของเวียดนาม ที่ปรากฏตัวในงานเลี้ยงฉลองวิวาห์ พร้อมสวมมงกุฎทองคำ พร้อมด้วยเครื่องประดับทองคำมากมายสุดอลังการเต็มคอและข้อมือ กลายมาเป็นที่ตื่นตะลึงและดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตจำนวนมาก หลายคนถึงกับบอกว่า เป็นการเริ่มต้นปี 2569 ด้วยพิธีแต่งงานทองคำอย่างแท้จริง 

           จากคลิปสั้น ๆ ที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ พบว่าบนตัวของเจ้าสาวนั้นเต็มไปด้วยทองคำจำนวนมาก นอกจากมงกุฎทองคำบนศีรษะ รอบคอของเธอยังมีสร้อยคอทองคำอีกหลายสิบเส้น มากจนคล้องคอได้ไม่หมด ต้องนำมาคล้องไว้ที่สร้อยเส้นอื่นต่อ ๆ กันจนเป็นพวงยาวลงมา ขณะที่แขนของเธอก็เต็มไปด้วยสร้อยข้อมือกับแหวนทองเช่นกัน 

           ไม่แปลกใจที่ภาพทองคำละลานตานี้จะดึงดูดความสนใจของผู้คน ขณะที่ฝั่งเจ้าบ่าวเผยกับนักข่าวด้วยว่า นอกจากมงกุฎทองคำที่พ่อแม่ของเขาตั้งใจทำขึ้นเพื่อให้เจ้าสาวแล้ว พวกเขายังได้รับทองคำเกือบ 30 แท่ง พร้อมโฉนดที่ดิน 3 แปลงเป็นของขวัญแต่งงานด้วย โดยมี 1 แปลงเป็นที่ดินเกษตรจากพ่อแม่เจ้าสาว และอีก 2 แปลง เป็นบ้านติดถนน 2 หลัง จากพ่อแม่เจ้าบ่าว 

ภาพจาก vietnamnet.vn

           สำหรับมงกุฎทองคำสวย ๆ นี้ ทำขึ้นจากทองคำเกือบ 1.5 ตำลึง เพื่อเป็นของขวัญพิเศษ สื่อถึงความรักและการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่บ่าวสาวไม่รู้เรื่องหน้าเรื่องของขวัญแต่งงาน ทำให้พวกเขาต่างเซอร์ไพรส์กันมาก ตัวเจ้าสาวเองก็มีความสุข ทั้งคู่ต่างขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนจากทั้ง 2 ครอบครัว

           ทั้งนี้ พบว่าคู่บ่าวสาวดังกล่าวคือ ชงดานห์ วัย 26 ปี กับ ห่องทัม วัย 23 ปี ซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยม และหลังจากคบหากันนาน 8 ปี ก็เพิ่งจัดพิธีแต่งงานกันไปเมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา โดยแม้ว่าครอบครัวฝั่งเจ้าบ่าวจะมีธุรกิจ แต่หลังจากนี้ทั้งคู่ก็จะยังคงก้าวไปตามเส้นทางอาชีพของตัวเอง และร่วมสร้างครอบครัวต่อไป 

ภาพจาก vietnamnet.vn

ภาพจาก vietnamnet.vn

ภาพจาก vietnamnet.vn

ภาพจาก vietnamnet.vn

ภาพจาก vietnamnet.vn



ขอบคุณข้อมูลจาก vietnamnet.vn


