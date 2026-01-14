ฮือฮา เจ้าสาวสวมมงกุฎ - ใส่ทองเต็มตัว รับทองเกือบ 30 แท่ง เริ่มต้นชีวิตคู่สุดอลัง

เจ้าสาวเวียดนาม อวดโฉมพร้อมมงกุฎทอง - สร้อยทองเต็มคอ เหลืองอร่ามชวนจับตา อึ้งได้ของขวัญแต่งงานเป็นทองเกือบ 30 แท่ง เริ่มต้นปีอย่างสุดอลัง
ภาพจาก vietnamnet.vn
วันที่ 12 มกราคม 2569 เว็บไซต์ vietnamnet.vn รายงานว่า ภาพของเจ้าสาวจากจังหวัดด่งท้าบ ของเวียดนาม ที่ปรากฏตัวในงานเลี้ยงฉลองวิวาห์ พร้อมสวมมงกุฎทองคำ พร้อมด้วยเครื่องประดับทองคำมากมายสุดอลังการเต็มคอและข้อมือ กลายมาเป็นที่ตื่นตะลึงและดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตจำนวนมาก หลายคนถึงกับบอกว่า เป็นการเริ่มต้นปี 2569 ด้วยพิธีแต่งงานทองคำอย่างแท้จริง
จากคลิปสั้น ๆ ที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ พบว่าบนตัวของเจ้าสาวนั้นเต็มไปด้วยทองคำจำนวนมาก นอกจากมงกุฎทองคำบนศีรษะ รอบคอของเธอยังมีสร้อยคอทองคำอีกหลายสิบเส้น มากจนคล้องคอได้ไม่หมด ต้องนำมาคล้องไว้ที่สร้อยเส้นอื่นต่อ ๆ กันจนเป็นพวงยาวลงมา ขณะที่แขนของเธอก็เต็มไปด้วยสร้อยข้อมือกับแหวนทองเช่นกัน
ไม่แปลกใจที่ภาพทองคำละลานตานี้จะดึงดูดความสนใจของผู้คน ขณะที่ฝั่งเจ้าบ่าวเผยกับนักข่าวด้วยว่า นอกจากมงกุฎทองคำที่พ่อแม่ของเขาตั้งใจทำขึ้นเพื่อให้เจ้าสาวแล้ว พวกเขายังได้รับทองคำเกือบ 30 แท่ง พร้อมโฉนดที่ดิน 3 แปลงเป็นของขวัญแต่งงานด้วย โดยมี 1 แปลงเป็นที่ดินเกษตรจากพ่อแม่เจ้าสาว และอีก 2 แปลง เป็นบ้านติดถนน 2 หลัง จากพ่อแม่เจ้าบ่าว
ภาพจาก vietnamnet.vn
ทั้งนี้ พบว่าคู่บ่าวสาวดังกล่าวคือ ชงดานห์ วัย 26 ปี กับ ห่องทัม วัย 23 ปี ซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยม และหลังจากคบหากันนาน 8 ปี ก็เพิ่งจัดพิธีแต่งงานกันไปเมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา โดยแม้ว่าครอบครัวฝั่งเจ้าบ่าวจะมีธุรกิจ แต่หลังจากนี้ทั้งคู่ก็จะยังคงก้าวไปตามเส้นทางอาชีพของตัวเอง และร่วมสร้างครอบครัวต่อไป
ภาพจาก vietnamnet.vn
ภาพจาก vietnamnet.vn
ภาพจาก vietnamnet.vn
ภาพจาก vietnamnet.vn
ภาพจาก vietnamnet.vn
ขอบคุณข้อมูลจาก vietnamnet.vn