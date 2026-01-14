HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวจัดงานเลี้ยงครอบครัว ขอคนมาช่วยจัดการหมู กลายเป็นไวรัล สิ่งที่ได้ไม่คาดคิด

          สาวจัดงานครอบครัว ขอคนมาช่วยจัดการหมู กลายเป็นไวรัล สิ่งที่ได้ไม่คาดคิด จากงานเลี้ยงในบ้าน กลายเป็นเทศกาล 

สาวจัดงานเลี้ยงครอบครัว ขอคนมาช่วยจัดการหมู
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 13 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Sohu เผยเรื่องราวน่าตกตะลึงที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของจีน เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือ หาคนมาช่วยเชือดหมูที่บ้าน เพราะต้องการจะจัดงานในครอบครัว แต่สิ่งที่ได้กลับเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่ไม่คาดคิด จากงานเลี้ยงในบ้านธรรมดา ๆ กลายเป็นงานเลี้ยงระดับเทศกาลชุมชน  

          รายงานเผยว่า หญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งใช้ชื่อว่า ไต้ไต้ อาศัยในพื้นที่ชนบทเขตเหอฉวน เมืองฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เมื่อไม่กี่วันก่อน เธอได้โพสต์คลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดียของเธอ เพื่อประกาศหาคนมาช่วยเชือดหมู เพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ที่บ้าน เนื่องจากพ่อแม่อายุมากแล้วไม่สามารถจับหมูได้ เธอจึงเชิญชวนชาวเน็ตให้มาช่วย และร่วมกินหมูตุ๋นด้วยกัน

สาวจัดงานเลี้ยงครอบครัว ขอคนมาช่วยจัดการหมู
ภาพจาก Weibo

          หญิงสาวโพสต์คลิปวิดีโอนั้นออกไปอย่างซื่อ ๆ เรียบง่ายโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผู้คนเห็นมากมาย แต่ผลกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง โพสต์ของเธอได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่อกันออกไปอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตต่างกระตือรือร้นขึ้นมาทันที เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า "ฉันขอร่วมด้วย" และ "ฉันอยู่ฉงชิ่ง ไปได้ทุกเมื่อ" 

          ทั้งนี้ กระแสดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่บนโลกออนไลน์ ชาวเน็ตจำนวนมากมีความตั้งใจอย่างจริงจังโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ พากันติดต่อไปเสนอความช่วยเหลือจัดการหมูให้ครอบครัวของไต้ไต้ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เธอจึงสร้างกลุ่ม WeChat ขึ้นมา 5 กลุ่ม สำหรับกลุ่มละ 500 คน และทุกกลุ่มก็เต็มภายในเวลาไม่ถึงวัน

          ในกลุ่ม WeChat ผู้คนต่างพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัว ว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง บางกลุ่มเสนอนำผักและเครื่องปรุงรสมาช่วย ในขณะที่บางกลุ่มวางแผนเส้นทางล่วงหน้าด้วยความกังวลว่าการจราจรติดขัดจะทำให้การช่วยเหลือล่าช้า จากเรื่องขอความช่วยเหลือเล็กน้อย กลายเป็นงานชุมนุมประชาชนขนาดใหญ่  

          ในวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา รถยนต์จากทั่วเมืองฉงชิงรวมไปถึงเมืองโดยรอบ ต่างเริ่มทยอยมาถึงลานบ้านของไต้ไต้ตั้งแต่เช้าตรู่ และตามมาอย่างไม่หยุด จนขบวนรถยาวเหยียดจากทางเข้าหมู่บ้าน ไปจนถึงด้านนอกภูเขา และผลปรากฏว่ามีผู้มาร่วมช่วยเหลือเธอมากกว่าพันคน 

สาวจัดงานเลี้ยงครอบครัว ขอคนมาช่วยจัดการหมู
ภาพจาก Weibo

          "ฉันคิดว่าจะมีคนมาอย่างมากก็แค่ไม่กี่สิบคน แต่ฉันไม่คิดว่าจะมีคนมามากกว่าพันคน ฉันซาบซึ้งใจมาก" ไต้ไต้ กล่าว เธอยืนต้อนรับผู้คนที่มาอย่างล้นหลามด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจ และความรู้สึกขอบคุณ เดิมทีครอบครัวของเธอเตรียมหมูไว้ 2 ตัว แต่ก็มีคนช่วยนำหมูมาช่วยเพิ่มอีกหลายตัว

          แม้ว่าผู้คนจะมารวมตัวกันมากกว่าพันชีวิต แต่การดำเนินการก็ผ่านไปอย่างราบรื่น ทุกคนต่างสามัคคีร่วมแรงร่วมใจและแบ่งงานกันอย่างชัดเจน ทั้งกลุ่มที่ไปจัดการหมู กลุ่มที่ทำหน้าที่จัดเตรียมอาหาร โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารกว่า 20 คน บางส่วนรับผิดชอบล้างจานชาม และเตรียมส่วนผสม 

          หัวหน้าเชฟของร้านอาหารในท้องถิ่น นำทีมงานมาช่วยตั้งแต่ 7 โมงเช้า พวกเขานึ่งข้าวมากกว่า 1,000 กิโลกรัม และใช้น้ำมัน 600-700 กิโลกรัมในวันเดียว วัตถุดิบต่าง ๆ บรรจุมาเต็มรถกระบะหลายคัน โดยเฉพาะเครื่องปรุงรสอย่างเดียวก็ต้องใช้รถกระบะถึง 2 คัน

สาวจัดงานเลี้ยงครอบครัว ขอคนมาช่วยจัดการหมู
ภาพจาก Weibo

          "เรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือ ดังนั้นจะมาแค่กินข้าวแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้หรอก" ชาวเน็ตคนหนึ่งกล่าวขณะกำลังหั่นผัก ในขณะที่อีกคนเสริมว่า "การได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันในชนบทแบบนี้มีความหมายมากกว่าการแค่กินข้าวเสียอีก" 

          นอกจากนี้ บางคนเห็นว่าที่จอดรถหายาก จึงไปช่วยควบคุมการจราจรตรงทางแยก บางคนไปช่วยเดินตรวจตราดูแลผู้คน บางคนก็เตรียมถุงขยะเอาไว้ให้ จากสถานการณ์ที่น่าจะกลายเป็นความวุ่นวาย กลับมีระเบียบเรียบร้อยได้อย่างน่าทึ่ง  

          สถานการณ์เกินการควบคุม จากความตั้งใจที่จะจัดงานเลี้ยงปีใหม่ในบ้านแค่ 2-3 โต๊ะ สุดท้ายกลับกลายเป็นเทศกาลงานเลี้ยงชุมชนที่จัดอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดที่สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เข้ามาให้การสนับสนุน ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยให้ด้วย 

ขอบคุณข้อมูลจาก Sohu


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวจัดงานเลี้ยงครอบครัว ขอคนมาช่วยจัดการหมู กลายเป็นไวรัล สิ่งที่ได้ไม่คาดคิด โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2569 เวลา 12:21:46 1,630 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย