สาวจัดงานเลี้ยงครอบครัว ขอคนมาช่วยจัดการหมู กลายเป็นไวรัล สิ่งที่ได้ไม่คาดคิด

สาวจัดงานครอบครัว ขอคนมาช่วยจัดการหมู กลายเป็นไวรัล สิ่งที่ได้ไม่คาดคิด จากงานเลี้ยงในบ้าน กลายเป็นเทศกาล
ภาพจาก Weibo
วันที่ 13 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Sohu เผยเรื่องราวน่าตกตะลึงที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของจีน เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือ หาคนมาช่วยเชือดหมูที่บ้าน เพราะต้องการจะจัดงานในครอบครัว แต่สิ่งที่ได้กลับเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่ไม่คาดคิด จากงานเลี้ยงในบ้านธรรมดา ๆ กลายเป็นงานเลี้ยงระดับเทศกาลชุมชน
รายงานเผยว่า หญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งใช้ชื่อว่า ไต้ไต้ อาศัยในพื้นที่ชนบทเขตเหอฉวน เมืองฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เมื่อไม่กี่วันก่อน เธอได้โพสต์คลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดียของเธอ เพื่อประกาศหาคนมาช่วยเชือดหมู เพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ที่บ้าน เนื่องจากพ่อแม่อายุมากแล้วไม่สามารถจับหมูได้ เธอจึงเชิญชวนชาวเน็ตให้มาช่วย และร่วมกินหมูตุ๋นด้วยกัน
ภาพจาก Weibo
หญิงสาวโพสต์คลิปวิดีโอนั้นออกไปอย่างซื่อ ๆ เรียบง่ายโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผู้คนเห็นมากมาย แต่ผลกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง โพสต์ของเธอได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่อกันออกไปอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตต่างกระตือรือร้นขึ้นมาทันที เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า "ฉันขอร่วมด้วย" และ "ฉันอยู่ฉงชิ่ง ไปได้ทุกเมื่อ"
ทั้งนี้ กระแสดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่บนโลกออนไลน์ ชาวเน็ตจำนวนมากมีความตั้งใจอย่างจริงจังโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ พากันติดต่อไปเสนอความช่วยเหลือจัดการหมูให้ครอบครัวของไต้ไต้ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เธอจึงสร้างกลุ่ม WeChat ขึ้นมา 5 กลุ่ม สำหรับกลุ่มละ 500 คน และทุกกลุ่มก็เต็มภายในเวลาไม่ถึงวัน
ในกลุ่ม WeChat ผู้คนต่างพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัว ว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง บางกลุ่มเสนอนำผักและเครื่องปรุงรสมาช่วย ในขณะที่บางกลุ่มวางแผนเส้นทางล่วงหน้าด้วยความกังวลว่าการจราจรติดขัดจะทำให้การช่วยเหลือล่าช้า จากเรื่องขอความช่วยเหลือเล็กน้อย กลายเป็นงานชุมนุมประชาชนขนาดใหญ่
ในวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา รถยนต์จากทั่วเมืองฉงชิงรวมไปถึงเมืองโดยรอบ ต่างเริ่มทยอยมาถึงลานบ้านของไต้ไต้ตั้งแต่เช้าตรู่ และตามมาอย่างไม่หยุด จนขบวนรถยาวเหยียดจากทางเข้าหมู่บ้าน ไปจนถึงด้านนอกภูเขา และผลปรากฏว่ามีผู้มาร่วมช่วยเหลือเธอมากกว่าพันคน
ภาพจาก Weibo
"ฉันคิดว่าจะมีคนมาอย่างมากก็แค่ไม่กี่สิบคน แต่ฉันไม่คิดว่าจะมีคนมามากกว่าพันคน ฉันซาบซึ้งใจมาก" ไต้ไต้ กล่าว เธอยืนต้อนรับผู้คนที่มาอย่างล้นหลามด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจ และความรู้สึกขอบคุณ เดิมทีครอบครัวของเธอเตรียมหมูไว้ 2 ตัว แต่ก็มีคนช่วยนำหมูมาช่วยเพิ่มอีกหลายตัว
แม้ว่าผู้คนจะมารวมตัวกันมากกว่าพันชีวิต แต่การดำเนินการก็ผ่านไปอย่างราบรื่น ทุกคนต่างสามัคคีร่วมแรงร่วมใจและแบ่งงานกันอย่างชัดเจน ทั้งกลุ่มที่ไปจัดการหมู กลุ่มที่ทำหน้าที่จัดเตรียมอาหาร โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารกว่า 20 คน บางส่วนรับผิดชอบล้างจานชาม และเตรียมส่วนผสม
หัวหน้าเชฟของร้านอาหารในท้องถิ่น นำทีมงานมาช่วยตั้งแต่ 7 โมงเช้า พวกเขานึ่งข้าวมากกว่า 1,000 กิโลกรัม และใช้น้ำมัน 600-700 กิโลกรัมในวันเดียว วัตถุดิบต่าง ๆ บรรจุมาเต็มรถกระบะหลายคัน โดยเฉพาะเครื่องปรุงรสอย่างเดียวก็ต้องใช้รถกระบะถึง 2 คัน
ภาพจาก Weibo
"เรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือ ดังนั้นจะมาแค่กินข้าวแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้หรอก" ชาวเน็ตคนหนึ่งกล่าวขณะกำลังหั่นผัก ในขณะที่อีกคนเสริมว่า "การได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันในชนบทแบบนี้มีความหมายมากกว่าการแค่กินข้าวเสียอีก"
นอกจากนี้ บางคนเห็นว่าที่จอดรถหายาก จึงไปช่วยควบคุมการจราจรตรงทางแยก บางคนไปช่วยเดินตรวจตราดูแลผู้คน บางคนก็เตรียมถุงขยะเอาไว้ให้ จากสถานการณ์ที่น่าจะกลายเป็นความวุ่นวาย กลับมีระเบียบเรียบร้อยได้อย่างน่าทึ่ง
สถานการณ์เกินการควบคุม จากความตั้งใจที่จะจัดงานเลี้ยงปีใหม่ในบ้านแค่ 2-3 โต๊ะ สุดท้ายกลับกลายเป็นเทศกาลงานเลี้ยงชุมชนที่จัดอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดที่สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เข้ามาให้การสนับสนุน ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยให้ด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก Sohu