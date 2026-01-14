เปิดภาพ มันเทศบิ๊กเบิ้ม 17 ซม. ติดในลำไส้ ดึงออกก็ไม่ได้ จนต้องผ่าตัด ลุงรับเข้าไปได้ไง

เปิดภาพช็อก มันเทศ 17 ซม. ติดลึกในลำไส้ อึ้งเข้าไปได้ยังไง หมอจนปัญญาจะคีบ สุดท้ายต้องผ่าตัด ผู้ป่วยเผยเข้าไปติดได้ไง
ภาพจาก 都市快報
ด้าน สวีกั๋วหลิน รองผู้อำนวยการแผนกโรคผิวหนังบริเวณทวารหนัก โรงพยาบาลศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักเฉิงตู เปิดเผยว่า ผู้ป่วยชายยัดมันเทศเข้าไปในร่างกาย ตอนเวลาประมาณ 23.00 น. และพยายามจะหาทางนำออกมาเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งแปลกปลอมที่กดทับทวารหนักจนเริ่มบวมและอักเสบ ทำให้ความเจ็บปวดเริ่มทวีขึ้น กระทั่งเวลา 04.00 น. ผู้ป่วยทนความเจ็บปวดไม่ไหว จึงตัดสินใจมาโรงพยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือ
เข้าใจว่าทางโรงพยาบาลพยายามใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อดึงมันเทศออกมา รวมถึงบี้มันเทศ หรือนำอุปกรณ์อื่น ๆ มาใช้ แต่ก็ไม่ได้ผล สาเหตุหลักเป็นเพราะมันเทศมีขนาดใหญ่ และมีพื้นผิวเรียบ ทำให้ยากจะดึงออกเมื่อมันสอดเข้าไปจนลึก
ท้ายที่สุดหลังจากสื่อสารกับผู้ป่วยและได้รับคำยินยอม แพทย์จึงทำการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง จนนำวัตถุแปลกปลอมดังกล่าวออกมาได้สำเร็จ
ทั้งนี้ แพทย์เตือนว่าการนำสิ่งแปลกปลอมใส่เข้าไปทางทวารหนักมีความเสี่ยง และไม่แนะนำให้พยายามหาทางดึงออกด้วยตัวเอง หากวัตถุเข้าไปติดค้าง เพราะอาจทำให้ผนังลำไส้บาดเจ็บหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงยิ่งกว่า หากตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว ขอแนะนำให้มาพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทำการรักษา
ภาพจาก 都市快報
วันที่ 12 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานเคสเตือนใจที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อชายวัย 61 ปี รีบมาพบแพทย์ด่วนตั้งแต่ช่วงเช้ามืดหลังทนความเจ็บปวดไม่ไหว เมื่อซักถามดูจึงทราบว่าชายคนดังกล่าวได้ยัดมันเทศขนาดใหญ่ ยาว 17 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-7 เซนติเมตร เข้าไปทางทวารหนัก และไม่สามารถนำออกมาได้
ภาพจาก 都市快報
