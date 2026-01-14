HILIGHT
ชายวัย 23 ปวดท้องหนัก เผยภาพอัลตราซาวด์ ไม่ใช่อุจจาระเต็มท้อง หมอถึงกับอึ้ง

          ชายวัย 23 ปี ปวดท้องหนัก ตัดสินใจไปหาหมอ เผยภาพอัลตราซาวด์สุดช็อก ไม่ใช่อุจจาระเต็มท้อง หมอถึงกับอึ้ง รู้ต้นเหตุสุดสะพรึง 

ปวดท้อง
ภาพจาก Weibo

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เผยเรื่องแปลกจากประเทศจีน ชายรายหนึ่งมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง จึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากแพทย์ ก่อนการอัลตราซาวด์ที่ปรากฏออกมาจะทำให้หลายคนตกตะลึงไปตาม ๆ กัน เพราะที่เห็นนั้นไม่ใช่อุจจาระเต็มท้อง แต่เป็นปลิงตัวเป็น ๆ 

          รายงานเผยว่า ชายหนุ่มวัย 23 ปี ชื่อสกุลเจิ้ง (นามสมมุติ) จากเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ได้ไปเจอคำแนะนำทางออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการรักษาแบบพื้นบ้าน โดยนำปลิงที่ยังมีชีวิตสอดใส่เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะ ผลที่ได้คือ ท่อปัสสาวะเกิดการอุดตัน จนทำให้เขาไม่สามารถปัสสาวะได้ และรู้สึกเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส 

ปวดท้อง
ภาพจาก Weibo

          เมื่อไม่มีทางเลือกอื่น เจิ้งจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลในท้องถิ่น เขาถูกส่งตัวไปแผนกฉุกเฉิน ผลการตรวจอัลตราซาวด์ยืนยันว่า เขามีปลิงอยู่ในกระเพาะปัสสาวะจริง แพทย์ต่างประหลาดใจ และยิ่งตกใจเมื่อได้ยินเรื่องเล่าที่มาของปลิงตัวนี้จากปากคนไข้ โดยแพทย์พบว่า ปลิงตัวเป็น ๆ ขนาด 5 เซนติเมตร ไม่ได้อยู่แค่ในท่อปัสสาวะ แต่ยังคลานเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ เกาะติดกับผนังของอวัยวะส่วนที่บอบบาง และเริ่มปล่อยสารต้านการแข็งตัวของเลือดออกมา

          ทีมแพทย์ ซึ่งนำโดย ดร.ซาน จงเจี๋ย รองผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะของโรงพยาบาลประชาชนเจิ้งโจว ได้ทำการผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากกระเพาะปัสสาวะของคนไข้ ผ่านทางท่อปัสสาวะได้สำเร็จ ในที่สุด เจิ้งสามารถกลับมาปัสสาวะได้ตามปกติอีกครั้ง และความเจ็บปวดของเขาก็ค่อย ๆ ลดลง 

ปวดท้อง
ภาพจาก Weibo

          อย่างไรก็ดี ดร.ซาน ระบุว่า การผ่าตัดนั้นมีความเสี่ยง และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อท่อปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะได้ ในอนาคตคนไข้อาจต้องเผชิญกับปัญหาที่ตามมา และส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานในระยะยาว เช่น อาการปวดเรื้อรัง ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อซ้ำ และภาวะท่อปัสสาวะตีบตัน 

          ทางแพทย์จึงได้นำเคสตัวอย่างสุดแปลกนี้มาเผยแพร่ เพื่อย้ำเตือนผู้คนให้เชื่อถือการรักษาทางการแพทย์ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าความเชื่อหรือทฤษฎีต่าง ๆ ที่ไร้หลักฐาน โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมักจะก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าผลดี ในกรณีที่เลวร้ายหรือมีการติดเชื้อร้ายแรง และไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที อาจถึงแก่ชีวิตได้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก Oddity Central


โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2569 เวลา 15:49:54
