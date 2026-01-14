ส่องภาพ วิวาห์ 2 คู่แฝด แขกเห็นมีสับสน คนแซวยีนสุดแกร่ง ทั้ง 2 บ้านมีแฝดอีก

ส่องภาพ วิวาห์ 2 คู่แฝด แขกเห็นมีสับสน เผยทั้ง 2 ครอบครัวต่างก็มีคู่แฝดอีก กลายเป็นซีนหายาก จัด 4 คู่แฝดขึ้นเวทีไปเลย
ภาพจาก Sohu
วันที่ 12 มกราคม 2569 เว็บไซต์ SAOstar รายงานว่า งานแต่งงานของบ่าวสาว 2 คู่ในมณฑลอานหุย ประเทศจีน กลายนมาเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศด้วยเหตุผลที่ไม่ธรรมดา เมื่อบ่าวสาวแต่ละคู่ไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องกัน แต่นี่คือการแต่งงานของฝาแฝด 2 คู่ ทำเอาแขกถึงกับสับสนว่าใครเป็นใคร แถมยังอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้ง 4 คนจะแอบจำสลับตัวกันบ้างหรือไม่
พิธีแต่งงานที่ไม่เหมือนใครนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา โดยแฝดชายที่เป็นเจ้าบ่าวมาจากตระกูล ซ่ง ขณะที่แฝดหญิงที่เป็นเจ้าสาวมาจากตระกูล ต้าน ทั้งหมดอายุ 20 กว่าปี เติบโตมาในเมืองเดียวกัน อีกทั้งครอบครัวของพวกเขายังอาศัยอยู่ห่างกันเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น
ปรากฏว่าทั้ง 2 ตระกูลรู้จักกันมาอย่างยาวนาน และแม่เจ้าบ่าวก็อยากแนะนำให้ทั้งคู่รู้จักกันมาหลายปีแล้ว แต่ตอนนั้นฝ่ายหญิงยังเด็กเกินไป กระทั่งปี 2567 ในที่สุดก็มีคนมาเป็นแม่สื่อแม่ชัก ทำให้ฝาแฝดทั้ง 2 คู่ได้พบกันอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะเริ่มคบหากัน และตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุด
ที่ทำให้การแต่งงานครั้งนี้ยิ่งมีความพิเศษ คือทั้ง 2 ครอบครัวต่างก็มีสายเลือดฝาแฝด โดยพ่อเจ้าสาวเป็นน้องชายคนเล็กในบรรดา 3 พี่น้อง โดยมี 2 คนเป็นฝาแฝด ขณะที่พ่อของเจ้าบ่าวก็เป็นลูกชายคนที่ 3 โดยมีพี่ชาย 2 คนเป็นฝาแฝด
ภาพจาก Sohu
ในโอกาสดี ๆ แบบนี้ คู่แฝดทั้ง 4 คู่จึงได้ขึ้นไปถ่ายรูปร่วมกันบนเวที สร้างความเฮฮาให้แขกในงานเป็นอย่างมาก บางคนถึงกับแซวว่าเป็นพิธีแต่งงานที่มียีนแข็งแกร่งมาก
ทั้งนี้ สำหรับคนที่สงสัยว่าบ่าวสาวเคยจำคนรักสลับกับคู่แฝดหรือไม่ ญาติเจ้าสาวเผยว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะจำคนผิด เนื่องจากทุกคนอยู่ด้วยกันมานาน แค่มองดูก็แยกออกแล้วว่าใครเป็นใคร มีเพียงคนนอกเท่านั้นที่จะแยกพวกเขาออกยาก
ขอบคุณข้อมูลจาก SAOstar