HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ส่องภาพ วิวาห์ 2 คู่แฝด แขกเห็นมีสับสน คนแซวยีนสุดแกร่ง ทั้ง 2 บ้านมีแฝดอีก

          ส่องภาพ วิวาห์ 2 คู่แฝด แขกเห็นมีสับสน เผยทั้ง 2 ครอบครัวต่างก็มีคู่แฝดอีก กลายเป็นซีนหายาก จัด 4 คู่แฝดขึ้นเวทีไปเลย

วิวาห์ 2 คู่แฝด
ภาพจาก Sohu

          วันที่ 12 มกราคม 2569 เว็บไซต์ SAOstar รายงานว่า งานแต่งงานของบ่าวสาว 2 คู่ในมณฑลอานหุย ประเทศจีน กลายนมาเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศด้วยเหตุผลที่ไม่ธรรมดา เมื่อบ่าวสาวแต่ละคู่ไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องกัน แต่นี่คือการแต่งงานของฝาแฝด 2 คู่ ทำเอาแขกถึงกับสับสนว่าใครเป็นใคร แถมยังอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้ง 4 คนจะแอบจำสลับตัวกันบ้างหรือไม่ 

          พิธีแต่งงานที่ไม่เหมือนใครนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา โดยแฝดชายที่เป็นเจ้าบ่าวมาจากตระกูล ซ่ง ขณะที่แฝดหญิงที่เป็นเจ้าสาวมาจากตระกูล ต้าน ทั้งหมดอายุ 20 กว่าปี เติบโตมาในเมืองเดียวกัน อีกทั้งครอบครัวของพวกเขายังอาศัยอยู่ห่างกันเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น

          ปรากฏว่าทั้ง 2 ตระกูลรู้จักกันมาอย่างยาวนาน และแม่เจ้าบ่าวก็อยากแนะนำให้ทั้งคู่รู้จักกันมาหลายปีแล้ว แต่ตอนนั้นฝ่ายหญิงยังเด็กเกินไป กระทั่งปี 2567 ในที่สุดก็มีคนมาเป็นแม่สื่อแม่ชัก ทำให้ฝาแฝดทั้ง 2 คู่ได้พบกันอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะเริ่มคบหากัน และตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุด

          ที่ทำให้การแต่งงานครั้งนี้ยิ่งมีความพิเศษ คือทั้ง 2 ครอบครัวต่างก็มีสายเลือดฝาแฝด โดยพ่อเจ้าสาวเป็นน้องชายคนเล็กในบรรดา 3 พี่น้อง โดยมี 2 คนเป็นฝาแฝด ขณะที่พ่อของเจ้าบ่าวก็เป็นลูกชายคนที่ 3 โดยมีพี่ชาย 2 คนเป็นฝาแฝด 

วิวาห์ 2 คู่แฝด
ภาพจาก Sohu

          ในโอกาสดี ๆ แบบนี้ คู่แฝดทั้ง 4 คู่จึงได้ขึ้นไปถ่ายรูปร่วมกันบนเวที สร้างความเฮฮาให้แขกในงานเป็นอย่างมาก บางคนถึงกับแซวว่าเป็นพิธีแต่งงานที่มียีนแข็งแกร่งมาก 
 
          ทั้งนี้ สำหรับคนที่สงสัยว่าบ่าวสาวเคยจำคนรักสลับกับคู่แฝดหรือไม่ ญาติเจ้าสาวเผยว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะจำคนผิด เนื่องจากทุกคนอยู่ด้วยกันมานาน แค่มองดูก็แยกออกแล้วว่าใครเป็นใคร มีเพียงคนนอกเท่านั้นที่จะแยกพวกเขาออกยาก 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก SAOstar


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องภาพ วิวาห์ 2 คู่แฝด แขกเห็นมีสับสน คนแซวยีนสุดแกร่ง ทั้ง 2 บ้านมีแฝดอีก โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2569 เวลา 17:19:16 1,143 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย