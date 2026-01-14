HILIGHT
สาวกลับบ้านไปงานศพพ่อ ยังไม่ทันถึงที่หมาย กลายเป็นเหยื่อเครนทับรถไฟ

          สาวกลับบ้านไปงานศพพ่อ ยังไม่ทันถึงที่หมาย กลายเป็นเหยื่อเครนทับรถไฟเสียชีวิต โซเชียลร่วมไว้อาลัย


เครนทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          กรณีเครนร่วงทับรถไฟที่ จ.นครราชสีมา จนมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บจำนวนมาก เป็นอุบัติเหตุที่สูญเสียครั้งใหญ่ ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ตั้งแต่ต้นปี 2569 เลยทีเดียว



          วันที่ 14 มกราคม 2569 มีเรื่องเล่าของผู้โดยสารรายหนึ่งที่ร่วมเดินทางไปด้วยว่า ก่อนเกิดเหตุเธอได้สูญเสียคุณพ่อไป ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจเดินทางด้วยรถด่วนขบวนพิเศษ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี เดินทางไปงานศพคุณพ่อในวันนี้

          แต่โชคร้าย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เธอเสียชีวิต โดยที่ยังไปไม่ถึงงานศพคุณพ่อ ครอบครัวต้องจัดงานศพ 2 คนในครั้งเดียว เป็นเรื่องน่าเศร้ามาก


เครนทับรถไฟ

เครนทับรถไฟ








สาวกลับบ้านไปงานศพพ่อ ยังไม่ทันถึงที่หมาย กลายเป็นเหยื่อเครนทับรถไฟ โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2569
