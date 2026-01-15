HILIGHT
หนุ่มใจสลาย สูญเสียแฟนสาวจากเหตุเครนถล่มทับรถไฟ ย้อนภาพเศร้าลากันครั้งสุดท้าย

 
            หนุ่มโพสต์เศร้าเสียแฟนสาวจากเหตุเครนรถไฟถล่มทับ เผยคลิปสุดท้ายก่อนจากลา พบฝ่ายหญิงกำลังเดินทางไปงานศพพ่อ แต่กลับต้องมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ถ้ารู้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายจะกอดให้แน่นกว่าทุกครั้ง

เครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Petch Ps

            จากกรณีเหตุการณ์ระทึกขวัญ เครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว พื้นที่ก่อสร้างบ้านถนนคต หมู่ 11 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา หล่นลงมาทับรถไฟขบวน 21 ดีเซลรางด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 32 คน และมีผู้บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก

            วันที่ 15 มกราคม 2569 โลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวสุดสะเทือนใจของ น.ส.ชนันต์ญาต์ วงษ์จันทร์ ซึ่งโดยสารรถไฟขบวนนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปร่วมงานศพพ่อ แต่กลับต้องมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอย่างไม่คาดฝัน โดยก่อนหน้านี้เพียง 1 วัน เธอเพิ่งจะโพสต์ข้อความอาลัยถึงพ่อว่า "หลับให้สบายนะพ่อ ถึงจะไม่ค่อยได้คุย ไม่ค่อยได้เจอกันเลย แต่หนูก็รักพ่อนะ ขอให้พ่อไปสู่ภพภูมิที่ดี เดี๋ยวหนูกลับไปหานะ"

เครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Petch Ps

            ด้านแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิต ได้โพสต์ภาพซากขบวนรถไฟที่แฟนสาวนั่งมา พร้อมระบุข้อความสุดเศร้าว่า "จากเหตุการณ์เครนถล่มลงมาทับรถไฟ ตอนนี้ผมเจอร่างแฟนผมแล้วนะครับ วันนี้เป็นวันที่หัวใจของผมแตกสลายที่สุดในชีวิต"

เครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Petch Ps

            นอกจากนี้ แฟนหนุ่มยังได้แชร์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านที่เผยให้เห็นภาพขณะร่ำลากับแฟนสาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกเดินทาง พร้อมระบุทิ้งท้ายว่า "ถ้ารู้ว่ามันเป็นการจากกันแบบครั้งสุดท้าย จะกอดให้แน่นกว่าทุกครั้งเลย เธอรู้ไหมว่าหัวใจเค้าตอนนี้มันแตกสลายจนไม่อยากอยู่แล้ว"

เครนถล่มทับรถไฟ

เครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Petch Ps




Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย