อินฟลูฯ สายตกปลา ลองเรือลำใหม่ที่อ่างเก็บน้ำ ก่อนจมดับสลด แฟนใจสลายเผยคำพูดสุดท้าย

อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มสายตกปลา ขับรถจากกรุงเทพฯ มาลองเรือคายัคไฟฟ้าลำใหม่ที่อ่างเก็บน้ำ ก่อนจมน้ำเสียชีวิตสลด แฟนสาวเผยเคยห้ามแล้วแต่ไม่เป็นผล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยพัทยา อาสากู้ภัยจุดชัยพฤกษ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยพัทยา อาสากู้ภัยจุดชัยพฤกษ์
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหานานหลายชั่วโมง กระทั่งช่วงหัวค่ำ แฟนสาวของผู้สูญหายเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ก่อนจะจุดธูปขอพรตามความเชื่อส่วนบุคคล และไม่นานหลังจากนั้น นักประดาน้ำได้พบร่างนายชัยธนา จมน้ำอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 100 เมตร สร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนสาวที่ถึงกับร้องไห้ทรุดตัวลงทันที ท่ามกลางบรรยากาศสะเทือนใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทันกระแส V+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทันกระแส V+
ภาพจาก TikTok @chaithanabutpachi
ขอบคุณข้อมูลจาก ทันกระแส V+
ช่วงค่ำวันที่ 14 มกราคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุชายสูญหายภายในอ่างเก็บน้ำมาบประชัน พื้นที่ ต.โป่ง อ.บางละมุง หลังมีผู้พบเรือคายัคตกปลาลอยอยู่กลางอ่างน้ำในสภาพไม่มีผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่จึงประสานนักประดาน้ำและกู้ภัยนำเรือออกค้นหาโดยเร่งด่วน ท่ามกลางความกังวลของผู้ที่ทราบข่าวในพื้นที่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยพัทยา อาสากู้ภัยจุดชัยพฤกษ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยพัทยา อาสากู้ภัยจุดชัยพฤกษ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยพัทยา อาสากู้ภัยจุดชัยพฤกษ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยพัทยา อาสากู้ภัยจุดชัยพฤกษ์
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบเรือคายัคตกปลาระบบไฟฟ้า สีฟ้า ขนาดประมาณ 13 ฟุต ลอยห่างจากฝั่งราว 200 เมตร ภายในยังมีอุปกรณ์ตกปลาวางอยู่ครบ ไม่มีร่องรอยถูกรื้อค้นหรือการต่อสู้ ขณะที่บริเวณริมอ่างพบรถกระบะจอดทิ้งไว้ ต่อมาตรวจสอบพบเป็นของ นายชัยธนา บุตรภาชี อายุ 28 ปี อินฟลูฯ สายตกปลาและปลูกต้นไม้ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งครอบครัวยืนยันว่าเพิ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อทดลองเรือลำใหม่ และขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเช้า
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหานานหลายชั่วโมง กระทั่งช่วงหัวค่ำ แฟนสาวของผู้สูญหายเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ก่อนจะจุดธูปขอพรตามความเชื่อส่วนบุคคล และไม่นานหลังจากนั้น นักประดาน้ำได้พบร่างนายชัยธนา จมน้ำอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 100 เมตร สร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนสาวที่ถึงกับร้องไห้ทรุดตัวลงทันที ท่ามกลางบรรยากาศสะเทือนใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทันกระแส V+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทันกระแส V+
แฟนสาวให้ข้อมูลทั้งน้ำตาว่า ก่อนหน้านี้เคยห้ามไม่ให้แฟนหนุ่มซื้อเรือคายัค เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย กระทั่งเช้าวันเกิดเหตุไม่พบแฟนอยู่ที่บ้าน คิดว่าไปทำงานตามปกติ จนภายหลังตรวจสอบโซเชียลของแฟนพบภาพเรือลำใหม่ ก่อนจะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ในช่วงเย็น โดยส่วนตัวเชื่อว่าแฟนหนุ่มอาจเกิดอาการผิดปกติทางร่างกายระหว่างอยู่กลางน้ำและไม่มีใครช่วยเหลือได้ทัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทันกระแส V+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทันกระแส V+
ภาพจาก TikTok @chaithanabutpachi
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือการต่อสู้ และสภาพเรือยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยความเสียหาย โดยทำการส่งร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนก่อนมอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก ทันกระแส V+
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยพัทยา อาสากู้ภัยจุดชัยพฤกษ์, ทันกระแส V+, TikTok @chaithanabutpachi