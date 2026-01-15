ตุ๊กตาม้ายัดนุ่นหน้าบึ้ง หรือ ม้าขี้แย กลายเป็นไวรัลในจีน หลังความผิดพลาดในการผลิตกลับโดนใจชาวเน็ต ดันยอดสั่งซื้อพุ่งเกือบ 20,000 ตัวต่อวัน
สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 ว่า ตุ๊กตาม้ายัดนุ่นหน้าบึ้งกำลังเป็นกระแสไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตของจีนในช่วงนี้ ทำให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้นในเมืองอี้อู ซึ่งเป็นศูนย์กลางสินค้าโภคภัณฑ์ขนาดเล็กในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน ขณะที่โรงงานหลายแห่งเร่งเพิ่มการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ของเล่นชิ้นนี้ได้รับฉายาว่า "ม้าขี้แย" เกิดจากความผิดพลาดในการตัดเย็บ แต่กลับสร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตอย่างคาดไม่ถึงด้วยหน้าตาปากเบะคว่ำ โดยปัจจุบันมียอดสั่งซื้อมากถึงเกือบ 20,000 ตัวต่อวัน
หมายเหตุ : บันทึกภาพเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569
ข้อมูลจาก : XINHUA