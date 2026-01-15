HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดภาพตุ๊กตาม้าหน้าบึ้ง หรือ ม้าขี้แย ที่โดนใจชาวเน็ตจีนจนกลายเป็นไวรัล

          ตุ๊กตาม้ายัดนุ่นหน้าบึ้ง หรือ ม้าขี้แย กลายเป็นไวรัลในจีน หลังความผิดพลาดในการผลิตกลับโดนใจชาวเน็ต ดันยอดสั่งซื้อพุ่งเกือบ 20,000 ตัวต่อวัน

ตุ๊กตาม้าหน้าบึ้ง

          สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 ว่า ตุ๊กตาม้ายัดนุ่นหน้าบึ้งกำลังเป็นกระแสไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตของจีนในช่วงนี้ ทำให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้นในเมืองอี้อู ซึ่งเป็นศูนย์กลางสินค้าโภคภัณฑ์ขนาดเล็กในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน ขณะที่โรงงานหลายแห่งเร่งเพิ่มการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ตุ๊กตาม้าหน้าบึ้ง

ตุ๊กตาม้าหน้าบึ้ง

          ของเล่นชิ้นนี้ได้รับฉายาว่า "ม้าขี้แย" เกิดจากความผิดพลาดในการตัดเย็บ แต่กลับสร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตอย่างคาดไม่ถึงด้วยหน้าตาปากเบะคว่ำ โดยปัจจุบันมียอดสั่งซื้อมากถึงเกือบ 20,000 ตัวต่อวัน

ตุ๊กตาม้าหน้าบึ้ง

          หมายเหตุ : บันทึกภาพเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 

ข้อมูลจาก : XINHUA

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดภาพตุ๊กตาม้าหน้าบึ้ง หรือ ม้าขี้แย ที่โดนใจชาวเน็ตจีนจนกลายเป็นไวรัล โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2569 เวลา 11:44:41 1,218 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย