คนขับเครนเปิดใจ ได้ยินเสียงดังสนั่นก่อนถล่ม สั่งหยุดแล้วแต่ไม่ทัน เศร้าสูญเสียน้องชายแท้ ๆ

คนขับเครนเปิดใจ ได้ยินเสียงเหล็กลั่น สั่งลูกน้อง 10 ชีวิตหนีตายลงจากที่สูง ก่อนถล่มทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษใน 3 นาที สลดเสียใจน้องชายหนีไม่ทันดับสลด
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
จากกรณีเหตุการณ์ระทึกขวัญ เครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพมหานคร–นครราชสีมา ช่วงลำตะคอง–สีคิ้ว ในพื้นที่ก่อสร้างบ้านถนนคต หมู่ 11 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา หล่นลงมาทับรถไฟขบวน 21 ดีเซลรางด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์–อุบลราชธานี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 32 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก
วันที่ 14 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก รายงานว่า คนบังคับเครน อายุ 52 ปี ชาวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน สภ.สีคิ้ว โดยระบุว่า สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากเหล็กดับเบิ้ลยูที่ใช้ยึดโครงสร้างเครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเกิดการขาด ทำให้เครนเสียสมดุลและล้มลงทับขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่ด้านล่าง
ก่อนเกิดเหตุในเวลาประมาณ 09.00 น. ผู้ควบคุมเครนได้ขึ้นไปบังคับเครนโดยใช้รีโมท ระหว่างที่เครนขยับได้ประมาณ 1–2 เมตร ได้ยินเสียงดังผิดปกติบริเวณด้านล่าง จึงปีนลงมาเพื่อตรวจสอบจุดที่เกิดเสียงดัง และพบว่าเหล็กดับเบิ้ลยูยึดเครนขาด
ระหว่างนั้นได้มองขึ้นไปบนเครนด้านบน พบว่ามีน้องชายอยู่บริเวณดังกล่าว ก่อนที่เครนจะค่อย ๆ เอียงและพังถล่มลงมาทับรถไฟที่กำลังวิ่งผ่าน ส่งผลให้น้องชายอายุกว่า 30 ปี ซึ่งเพิ่งเข้ามาช่วยงานได้ไม่นาน ร่วงหล่นลงมาพร้อมเครนและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ล่าสุด วันที่ 15 มกราคม รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า คนขับเครนวัย 52 ปี ในฐานะหัวหน้างานและผู้ควบคุมพื้นที่ เปิดเผยนาทีขณะเกิดเหตุว่า หลังจากเริ่มเดินเครื่องทำงานในเวลา 09.00 น. ได้เพียงประมาณ 15 นาที ได้ยินเสียงเหล็กเสียดสีที่ผิดปกติ จึงตัดสินใจสั่งเบรกการทำงานทันที พร้อมใช้วิทยุสื่อสารแจ้งทีมงานกว่า 10 คนที่อยู่ด้านบนให้เร่งลงมายังด้านล่างโดยด่วน
หลังจากทีมงานทั้งหมดลงมาได้ไม่ถึง 3 นาที ขาโครงสร้างเครนที่เริ่มเอียงก็พังถล่มลงมาทันที โดยชิ้นส่วนโครงสร้างและอุปกรณ์รองรับปูนได้หล่นลงทับขบวนรถไฟที่กำลังแล่นผ่านพอดี ผู้ควบคุมเครนยืนยันว่าได้พยายามป้องกันเหตุอย่างเต็มความสามารถแล้ว และหากไม่สั่งหยุดงาน อาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวยังสร้างความสูญเสียส่วนตัวอย่างรุนแรง เนื่องจากน้องชายแท้ ๆ ของคนขับเครน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยควบคุมขาเครน ไม่สามารถลงมาได้ทันเวลาและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้
สำหรับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างดังกล่าว ดำเนินการโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมกับ China Railway Design Corporation โดยโครงการมีความคืบหน้าแล้วกว่า 91–92% ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุขณะเครื่องจักรกำลังเคลื่อนตัวปฏิบัติงาน
ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง โดยคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน 15 วัน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่อย่างละเอียดต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก