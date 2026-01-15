HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ย้อนคะแนนเลือกตั้ง จ.ตาก เขต 2 หลังรอบนี้ไร้แชมป์เก่าจากพรรค ปมถูกจับคดีเว็บพนัน

          ย้อนผลคะแนนเลือกตั้ง ตาก เขต 2 หลังพรรคประชาชนไร้ผู้สมัครลงสนาม จากกรณี สส. รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ถูกจับกุมในคดีเว็บพนันออนไลน์

รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - สส.ปอนด์

          จากกรณี นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 พรรคประชาชน ถูกตำรวจไซเบอร์บุกรวบตัว หลังสืบพบพัวพันเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ โดยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งทางตำรวจเผยเส้นทางการเงินชัดเจนว่ามีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวโดยตรงจากบัญชีพักของเครือข่าย ขณะที่ปัจจุบันสามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้แล้ว 4 ราย จากทั้งหมด 6 ราย ตามหมายจับ และกำลังเร่งขยายผลล่าตัวผู้บงการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

          ด้าน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงข่าวว่า ทางพรรคยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้ถูกกล่าวหา และต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองตามขั้นตอนกฎหมาย ส่วนกรณีที่มีผลกับผู้สมัครเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ตาก นั้น ยอมรับว่าพรรคไม่สามารถหาผู้สมัครลงแทนได้ทัน

รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - สส.ปอนด์

ย้อนผลการเลือกตั้ง จ.ตาก เขต 2 ปี 2566

          นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ชนะการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตาก เขต 2 ในนามพรรคก้าวไกล โดยมีอันดับคะแนนดังนี้

          1. นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ / พรรคก้าวไกล 24,133 คะแนน
          2. นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ / พรรคเพื่อไทย 15,705คะแนน
          3. นายวราทิต ไชยนันทน์ / พรรคเพื่อชาติ 15,621 คะแนน
          4. นายฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ / พรรคภูมิใจไทย 13,566 คะแนน
          5.  นายชิงชัย ก่อประภากิจ / พรรคพลังประชารัฐ 9,946 คะแนน

รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - สส.ปอนด์

คะแนนแบบบัญชีรายชื่อ จ.ตาก เขต 2

          1. พรรคก้าวไกล 39,925 คะแนน
          2. พรรคเพื่อไทย 17,892 คะแนน
          3. พรรครวมไทยสร้างชาติ 7,536 คะแนน
          4. พรรคเพื่อชาติ 2,718 คะแนน
          5. พรรคประชาธิปไตยใหม่ 2,203 คะแนน

รายชื่อผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 (เลือกตั้ง 2569)

          - นายธีรยุทธ วงษ์แหวน / พรรครวมใจไทย
          - นายชิงชัย ก่อประภากิจ / พรรคกล้าธรรม
          - นายวราทิต ไชยนันทน์ / พรรคเพื่อไทย
          - นายพิสิษฐ ใชยลังกา / พรรคภูมิใจไทย
          - นายสราวุธ หาญเมืองใจ / พรรคประชาธิปัตย์
          - นายศิวกรณ์ ลำจวน / พรรคเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ย้อนคะแนนเลือกตั้ง จ.ตาก เขต 2 หลังรอบนี้ไร้แชมป์เก่าจากพรรค ปมถูกจับคดีเว็บพนัน โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2569 เวลา 14:09:05
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย