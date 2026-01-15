ย้อนคะแนนเลือกตั้ง จ.ตาก เขต 2 หลังรอบนี้ไร้แชมป์เก่าจากพรรค ปมถูกจับคดีเว็บพนัน

ย้อนผลคะแนนเลือกตั้ง ตาก เขต 2 หลังพรรคประชาชนไร้ผู้สมัครลงสนาม จากกรณี สส. รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ถูกจับกุมในคดีเว็บพนันออนไลน์
จากกรณี นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 พรรคประชาชน ถูกตำรวจไซเบอร์บุกรวบตัว หลังสืบพบพัวพันเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ โดยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งทางตำรวจเผยเส้นทางการเงินชัดเจนว่ามีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวโดยตรงจากบัญชีพักของเครือข่าย ขณะที่ปัจจุบันสามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้แล้ว 4 ราย จากทั้งหมด 6 ราย ตามหมายจับ และกำลังเร่งขยายผลล่าตัวผู้บงการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงข่าวว่า ทางพรรคยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้ถูกกล่าวหา และต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองตามขั้นตอนกฎหมาย ส่วนกรณีที่มีผลกับผู้สมัครเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ตาก นั้น ยอมรับว่าพรรคไม่สามารถหาผู้สมัครลงแทนได้ทัน
ย้อนผลการเลือกตั้ง จ.ตาก เขต 2 ปี 2566
นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ชนะการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตาก เขต 2 ในนามพรรคก้าวไกล โดยมีอันดับคะแนนดังนี้
1. นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ / พรรคก้าวไกล 24,133 คะแนน
2. นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ / พรรคเพื่อไทย 15,705คะแนน
3. นายวราทิต ไชยนันทน์ / พรรคเพื่อชาติ 15,621 คะแนน
4. นายฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ / พรรคภูมิใจไทย 13,566 คะแนน
5. นายชิงชัย ก่อประภากิจ / พรรคพลังประชารัฐ 9,946 คะแนน
คะแนนแบบบัญชีรายชื่อ จ.ตาก เขต 2
1. พรรคก้าวไกล 39,925 คะแนน
2. พรรคเพื่อไทย 17,892 คะแนน
3. พรรครวมไทยสร้างชาติ 7,536 คะแนน
4. พรรคเพื่อชาติ 2,718 คะแนน
5. พรรคประชาธิปไตยใหม่ 2,203 คะแนน
รายชื่อผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 (เลือกตั้ง 2569)
- นายธีรยุทธ วงษ์แหวน / พรรครวมใจไทย
- นายชิงชัย ก่อประภากิจ / พรรคกล้าธรรม
- นายวราทิต ไชยนันทน์ / พรรคเพื่อไทย
- นายพิสิษฐ ใชยลังกา / พรรคภูมิใจไทย
- นายสราวุธ หาญเมืองใจ / พรรคประชาธิปัตย์
- นายศิวกรณ์ ลำจวน / พรรคเศรษฐกิจ