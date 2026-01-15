HILIGHT
ใครเป็นรายต่อไป ? หมวดธีรวัตร์ พรรคประชาชน ชี้เป้าผู้สมัครอาจโดนอีก 2 หมาย

          หมวดธีรวัตร์ ปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาชน เตือนยังมีอีก 2 หมายจับโยงผู้สมัครในพรรค จี้คนผิดรีบแสดงตัว แจงเหตุตรวจไม่เจอประวัติ

พ.ต.ท. ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล
          จากกรณี นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ หรือ สส. ปอนด์ ผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 พรรคประชาชน ถูกจับกุมในข้อหาพนันออนไลน์ ซึ่งถือเป็นรายที่ 2 ของผู้สมัครของพรรคที่ถูกดำเนินคดีอาญา หลังจากก่อนหน้านี้ไม่นาน นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส. กทม. ก็เพิ่งถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากยาเสพติดนั้น


พ.ต.ท. ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล
          ล่าสุดวันที่ 15 มกราคม 2569 พ.ต.ท. ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 50 ของพรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "อีก 2 หมายรอรับแรงกระแทก ถ้ารู้ว่าทำผิด ทำให้พรรคเสียหาย แสดงความรับผิดชอบก่อนได้เลยนะครับ ไม่ต้องรอให้ออกหมายจับ"

          โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่คนตั้งคำถามถึงความโปร่งใสภายในพรรค หลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาชนรับรู้ข้อมูลของผู้สมัครเหล่านี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่ รวมทั้งวิจารณ์เรื่องการคัดกรองตัวบุคคลว่าเหตุใดถึงปล่อยให้คนที่มีปมปัญหาติดตัว จนส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของพรรคในช่วงใกล้เลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ข้อความดังกล่าวได้ถูกลบออกจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของ พ.ต.ท. ธีรวัตร์ ไปแล้ว

          ต่อมา พ.ต.ท. ธีรวัตร์ โพสต์อัปเดต โดยแสดงความเสียใจต่อความผิดหวังของกลุ่มสนับสนุนพรรค พร้อมให้มุมมองในฐานะอดีตนายตำรวจว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบรรทัดฐานของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมที่ต้องดำเนินการโดยไม่ละเว้นไม่ว่าจะเป็นใคร อย่างไรก็ตาม ตนตั้งข้อสังเกตถึงช่องว่างในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะกรณีคดีที่มีโทษเกิน 3 ปี ที่สามารถขอหมายจับได้ทันทีโดยไม่ต้องออกหมายเรียก ซึ่งหลายครั้งการจับกุมอย่างเอิกเกริกกลับจบลงที่อัยการสั่งไม่ฟ้องหรือศาลยกฟ้อง ทิ้งไว้เพียงความเสียหายต่อชื่อเสียงที่ยากจะเยียวยา แม้เจ้าหน้าที่จะอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตก็ตาม

พ.ต.ท. ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล
          นอกจากนี้ประเด็นว่าเหตุใดจึงตรวจไม่พบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัคร เนื่องจากเป็นการขอหมายจับต่อศาลโดยตรงในคดีโทษสูง ซึ่งหากมีการขอหมายจับในช่วงกลางคืนและเข้าจับกุมในทันที ข้อมูลดังกล่าวอาจยังไม่ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์หรือสารบบกลาง 


